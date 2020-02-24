Румыния: Первая лига 2019-2020
Ботошани
2:1
Конец матча
Стадион: Муниципальный, Ботошани
КСМ Политехника Яссы
0:1
30' ГолMichael Omoh
1:1
48' ГолКейта Амиду
2:1
55' ГолДуганджич Марко
77' Желтая карточкаManuel De Iriondo
82' Желтая карточкаDenis Harut
90' Желтая карточкаReagy Baah Ofosu
32
Alin
Seroni
67
Enriko
Papa
12
Русу
Денис
17
Sorin
Serban
29
Michael
Omoh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Sorin SerbanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Razvan Onea
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
0:1
48'
55'
82'
90'
Предыдущие игры
Ботошани Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани
Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =5 -13КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|26
|15
|7
|4
|51 - 16
|52
|2.
|Университатя Крайова
|26
|14
|4
|8
|41 - 28
|46
|3.
|Астра
|26
|13
|6
|7
|38 - 29
|45
|4.
|Ботошани
|26
|12
|9
|5
|36 - 30
|45
|5.
|ФКСБ
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|37 - 29
|44
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|26
|12
|7
|7
|34 - 30
|43
|7.
|Вииторул Констанца
|26
|11
|7
|8
|44 - 29
|40
|8.
|Динамо Бухарест
|26
|10
|4
|12
|37 - 41
|34
|9.
|Сепси
|26
|7
|12
|7
|30 - 26
|33
|10.
|Киндия Тырговиште
|26
|6
|7
|13
|29 - 47
|25
|11.
|Германнштадт
|26
|5
|10
|11
|26 - 44
|25
|12.
|КСМ Политехника Яссы
|26
|5
|7
|14
|26 - 40
|22
|13.
|Академика Клинчени
|26
|4
|10
|12
|30 - 47
|22
|14.
|Волунтари
|26
|5
|5
|16
|22 - 45
|20
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