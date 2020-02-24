Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Ботошани
2:1
Конец матча

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0'
0:1
30' Гол
Michael Omoh
1:1
48' Гол
Кейта Амиду
2:1
55' Гол
Дуганджич Марко
77' Желтая карточка
Manuel De Iriondo
82' Желтая карточка
Denis Harut
90' Желтая карточка
Reagy Baah Ofosu
90'+4
13
Hidajet
Hankic
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
67
Enriko
Papa
8
Jonathan
Rodriguez2
15
Ашковски
Стефан
18
Mario
Ebenhofer
9
Reagy
Baah
Ofosu
17
Дуганджич
Марко
12
Русу
Денис
22
Razvan
Gradinaru
4
Михалаке
Мариус
28
Климавичюс
Линас
17
Sorin
Serban
20
Платини
Суареш
18
Manuel
De
Iriondo
8
Juan
Pablo
Passaglia
30
Ovidiu
Horsia
29
Michael
Omoh
10
Andrei
Cristea1
Ботошани
КСМ Политехника Яссы

Ход матча

30'
0:1
Michael Omoh
(Платини Суареш)
46'
Кейта Амиду
Ашковски Стефан
 
46'
Alessio Carlone
Mario Ebenhofer
 
48'
Кейта Амиду
(Цигэнашу Александр)
1:1
55'
Дуганджич Марко
(Jonathan Rodriguez2)
2:1
56'
 
Lucas Chacana
Ovidiu Horsia
67'
 
Хабибу Хабиб
Andrei Cristea1
77'
 
Manuel De Iriondo
79'
 
Aleksandru Longher
Платини Суареш
79'
Juan Bautista Cascini
Jonathan Rodriguez2
 
82'
Denis Harut
 
90'
Reagy Baah Ofosu
 

Предыдущие игры

Ботошани Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани
Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ Волунтари 1:2 Ботошани Ботошани 1:2 Астра КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Ботошани 1:1 Сепси Германнштадт 0:1 Ботошани Ботошани 0:3 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 2:2 Академика Клинчени ЧФР Клуж 4:1 Ботошани
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +2 =5 -13
КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Волунтари Академика Клинчени 1:0 КСМ Политехника Яссы Астра 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Университатя Крайова 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Сепси Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 3:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:2 Киндия Тырговиште ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Ботошани: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы 0:3 Ботошани Первая лига КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 26 15 7 4 51 - 16 52
2. Университатя Крайова 26 14 4 8 41 - 28 46
3. Астра 26 13 6 7 38 - 29 45
4. Ботошани 26 12 9 5 36 - 30 45
5. ФКСБ Заявка 26 13 5 8 37 - 29 44
6. Газ Метан Mедиаш 26 12 7 7 34 - 30 43
7. Вииторул Констанца 26 11 7 8 44 - 29 40
8. Динамо Бухарест 26 10 4 12 37 - 41 34
9. Сепси 26 7 12 7 30 - 26 33
10. Киндия Тырговиште 26 6 7 13 29 - 47 25
11. Германнштадт 26 5 10 11 26 - 44 25
12. КСМ Политехника Яссы 26 5 7 14 26 - 40 22
13. Академика Клинчени 26 4 10 12 30 - 47 22
14. Волунтари 26 5 5 16 22 - 45 20
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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