Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Бордо
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 1:1 Бордо Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|35 - 22
|52
|3.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 23
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|30 - 27
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Реймс
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 19
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|12.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|13.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 33
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 41
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
ПСЖ
94.9% (37)
Ничья
0% (0)
Бордо
5.1% (2)
2:1 ПСЖ
23.1% (9)
2:0 ПСЖ
17.9% (7)
3:0 ПСЖ
17.9% (7)
3:1 ПСЖ
15.4% (6)
1:0 ПСЖ
5.1% (2)
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