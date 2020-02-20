Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Бордо

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион
Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант
Бордо Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо Бордо 0:1 Страсбург Марсель 3:1 Бордо Бордо 6:0 Ним Реймс 1:1 Бордо Бордо 2:1 Монако Ницца 1:1 Бордо Бордо 2:0 Нант Бордо 2:0 Дижон Лилль 3:0 Бордо Бордо 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 1:1 Бордо Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 25 15 7 3 35 - 22 52
3. Ренн Заявка 25 12 5 8 29 - 23 41
4. Лилль Заявка 25 12 4 9 30 - 27 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Реймс Заявка 25 9 9 7 23 - 19 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
12. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
13. Брест Заявка 25 8 9 8 32 - 33 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 25 8 4 13 27 - 41 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Бордо

    До начала игры, которая состоится 23.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Бордо
    ПСЖ
    94.9% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Бордо
    5.1% (2)
    2:1 ПСЖ
    23.1% (9)
    2:0 ПСЖ
    17.9% (7)
    3:0 ПСЖ
    17.9% (7)
    3:1 ПСЖ
    15.4% (6)
    1:0 ПСЖ
    5.1% (2)
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