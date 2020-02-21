Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Гульденспоренстадион
Генк
19' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
21
Якубех
Адам
35
Lucas
Melo
20
Terem
Moffi
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
38
Куасси
Эбуэ
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
21 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
35 Lucas MeloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Terem MoffiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
-
35 Адевойе ШоунЗащитник
-
16 Элиас СиерраПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =5 -6Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард
Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк
Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк
Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 3:4 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|26
|18
|7
|1
|53 - 12
|61
|2.
|Гент
|26
|15
|7
|4
|54 - 28
|52
|3.
|Ройал Антверпен
|26
|13
|8
|5
|45 - 30
|47
|4.
|Шарлеруа
|25
|12
|9
|4
|42 - 20
|45
|5.
|Стандард
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|6.
|Генк
|0:0
|27
|11
|6
|10
|39 - 38
|39
|7.
|Мехелен
|25
|11
|4
|10
|37 - 41
|37
|8.
|Зульте-Варегем
|26
|10
|4
|12
|38 - 39
|34
|9.
|Андерлехт
|26
|8
|10
|8
|29 - 28
|34
|10.
|Мускрон-Перювельз
|26
|8
|9
|9
|36 - 37
|33
|11.
|Кортрейк
|0:0
|27
|9
|6
|12
|38 - 40
|33
|12.
|Сент-Трюйден
|26
|9
|5
|12
|32 - 43
|32
|13.
|Эйпен
|26
|7
|5
|14
|24 - 43
|26
|14.
|Остенде
|26
|6
|3
|17
|25 - 50
|21
|15.
|Васланд-Беверен
|26
|5
|5
|16
|21 - 52
|20
|16.
|Серкль Брюгге
|26
|5
|2
|19
|24 - 52
|17
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