Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Генк
0'
19' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
39'
21
Якубех
Адам
2
Petar
Golubovic
35
Lucas
Melo
76
Дерейк
Тимоти
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
23
Де
Сар
Жюльен
25
Макаренко
Евгений
15
Christophe
Lepoint
20
Terem
Moffi
7
Номбе
Мбойо
30
Дидийон
Томас
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
4
Воутерс
Дрис
7
Ито
Дзюнъя
17
Грошовски
Патрик
42
Торстведт
Кристиан
38
Куасси
Эбуэ
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
Кортрейк
4-3-3
Генк
4-5-1

Ход матча

19'
 
Куасси Эбуэ

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Остенде 0:3 Кортрейк Васланд-Беверен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Ройал Антверпен Кортрейк 3:1 Стандард
Кортрейк 2:2 Брюгге Ройал Антверпен 1:1 Кортрейк Сент-Трюйден 2:0 Кортрейк ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Гуллегем 1:2 Кортрейк Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Эйпен 1:2 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 Мускрон-Перювельз Мехелен 1:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Эйпен Кортрейк 0:2 Гент Андерлехт 0:0 Кортрейк Амьен 0:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Васланд-Беверен Брюгге 3:0 Кортрейк
Генк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк
Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк Эйпен 2:0 Генк Генк 2:2 Ройал Антверпен

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Генк: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Генк 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Генк 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 1:0 Кортрейк Кубок
Кортрейк 3:2 Генк Кубок Генк 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:3 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 4:1 Генк Лига Про Генк 1:0 Кортрейк Лига Про Кортрейк 1:0 Генк Лига Про Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле Кортрейк 3:4 Генк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 26 18 7 1 53 - 12 61
2. Гент 26 15 7 4 54 - 28 52
3. Ройал Антверпен 26 13 8 5 45 - 30 47
4. Шарлеруа 25 12 9 4 42 - 20 45
5. Стандард 26 13 6 7 46 - 30 45
6. Генк 0:0 27 11 6 10 39 - 38 39
7. Мехелен 25 11 4 10 37 - 41 37
8. Зульте-Варегем 26 10 4 12 38 - 39 34
9. Андерлехт 26 8 10 8 29 - 28 34
10. Мускрон-Перювельз 26 8 9 9 36 - 37 33
11. Кортрейк 0:0 27 9 6 12 38 - 40 33
12. Сент-Трюйден 26 9 5 12 32 - 43 32
13. Эйпен 26 7 5 14 24 - 43 26
14. Остенде 26 6 3 17 25 - 50 21
15. Васланд-Беверен 26 5 5 16 21 - 52 20
16. Серкль Брюгге 26 5 2 19 24 - 52 17
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Куасси Эбуэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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