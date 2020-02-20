Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Дижон
 
Позже

Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон
Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако
Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Монако 1:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Дижон Лига 1 Монако 4:0 Дижон Лига 1
Дижон 1:4 Монако Лига 1 Монако 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Дижон 0:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 25 15 7 3 35 - 22 52
3. Ренн Заявка 25 12 5 8 29 - 23 41
4. Лилль Заявка 25 12 4 9 30 - 27 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 25 10 6 9 36 - 34 36
9. Реймс Заявка 25 9 9 7 23 - 19 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
12. Лион Заявка 25 9 7 9 38 - 26 34
13. Брест Заявка 25 8 9 8 32 - 33 33
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Сент-Этьен Заявка 25 8 4 13 27 - 41 28
16. Метц Заявка 25 6 10 9 24 - 32 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Дижон - Монако

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 18 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Дижон - Монако
    Дижон
    6% (4)
    Ничья
    23.9% (16)
    Монако
    70.1% (47)
    1:2 Монако
    46.3% (31)
    1:1 Ничья
    17.9% (12)
    0:1 Монако
    11.9% (8)
    0:2 Монако
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
    Скачивайте наши приложения
     