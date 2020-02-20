Франция: Лига 1 2019-2020
Дижон
Позже
Стадион: Стад Гастон Жерар
Монако
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон
Монако Последние 20 матчей: +11 =2 -7Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако
Последние игры между собой
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Монако: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|35 - 22
|52
|3.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 23
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|30 - 27
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 34
|36
|9.
|Реймс
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 19
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|12.
|Лион
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|38 - 26
|34
|13.
|Брест
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|32 - 33
|33
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 41
|28
|16.
|Метц
|Заявка
|25
|6
|10
|9
|24 - 32
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Дижон
6% (4)
Ничья
23.9% (16)
Монако
70.1% (47)
1:2 Монако
46.3% (31)
1:1 Ничья
17.9% (12)
0:1 Монако
11.9% (8)
0:2 Монако
4.5% (3)
2:2 Ничья
4.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный