Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Лион
21
Бойе
Джон
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
14
Дюбуа
Лео
39
Bruno
Moura2
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гакпа МарвинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюбуа ЛеоПолузащитник
-
39 Bruno Moura2Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Тете КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +4 =9 -7Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен
Лион Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|20
|2
|3
|67 - 21
|62
|2.
|Марсель
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|35 - 22
|52
|3.
|Ренн
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|29 - 23
|41
|4.
|Лилль
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|30 - 27
|40
|5.
|Монако
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|41 - 40
|38
|6.
|Страсбург
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|32 - 29
|37
|7.
|Монпелье
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|32 - 28
|37
|8.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|9.
|Реймс
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|23 - 19
|36
|10.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|35 - 28
|35
|11.
|Лион
|0:0 Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 26
|35
|12.
|Нант
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|25 - 27
|34
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|34 - 35
|34
|14.
|Анже
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|24 - 33
|30
|15.
|Метц
|0:0 Заявка
|26
|6
|11
|9
|24 - 32
|29
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|27 - 41
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|24 - 31
|26
|19.
|Амьен
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|29 - 47
|21
|20.
|Тулуза
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|21 - 51
|13
Метц
3.6% (6)
Ничья
21.6% (36)
Лион
74.9% (125)
1:2 Лион
44.9% (75)
1:1 Ничья
18.6% (31)
0:1 Лион
15% (25)
0:2 Лион
6% (10)
1:3 Лион
3% (5)
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