Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Метц
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Лион
0' 24'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
2
Бронн
Дилан
3
Юдоль
Матьё
6
Фофана
Мамаду
4
Н'Дорам
Кевин
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
20
Диалло
Хабиб
7
Ньяне
Ибраима
1
Лопеш
Антони
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
20
Марсал
Фернандо
14
Дюбуа
Лео
39
Bruno
Moura2
29
Тусар
Люка
27
Корне
Максвелл
21
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
7
Терье
Мартен
Метц
4-3-3
Лион
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен
Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц Метц 2:2 Тулуза
Лион Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион Лион 0:0 Амьен
Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион Зенит 2:0 Лион

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 2
Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:5 Лион Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лион Лига 1
Лион 5:0 Метц Лига 1 Лион 2:0 Метц Лига 1 Метц 2:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Метц Кубок лиги Лион 1:3 Метц Кубок лиги Лион 1:0 Метц Кубок Лион 2:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 25 20 2 3 67 - 21 62
2. Марсель Заявка 25 15 7 3 35 - 22 52
3. Ренн Заявка 25 12 5 8 29 - 23 41
4. Лилль Заявка 25 12 4 9 30 - 27 40
5. Монако Заявка 25 11 5 9 41 - 40 38
6. Страсбург Заявка 25 11 4 10 32 - 29 37
7. Монпелье Заявка 25 10 7 8 32 - 28 37
8. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
9. Реймс Заявка 25 9 9 7 23 - 19 36
10. Бордо Заявка 25 9 8 8 35 - 28 35
11. Лион 0:0 Заявка 26 9 8 9 38 - 26 35
12. Нант Заявка 25 10 4 11 25 - 27 34
13. Брест Заявка 26 8 10 8 34 - 35 34
14. Анже Заявка 25 8 6 11 24 - 33 30
15. Метц 0:0 Заявка 26 6 11 9 24 - 32 29
16. Сент-Этьен Заявка 25 8 4 13 27 - 41 28
17. Ним Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
18. Дижон Заявка 25 6 8 11 24 - 31 26
19. Амьен Заявка 25 4 9 12 29 - 47 21
20. Тулуза Заявка 25 3 4 18 21 - 51 13
  • Первый тайм
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 56%, Лион: 44%.
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 24'
    Отличная игра от Марсал Фернандо из команды Лион. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Юдоль Матьё грубо играет против соперника. Пострадал Дюбуа Лео
  • 22'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 22'
    Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Тусар Люка навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Ангбан Викторьен играет рукой
  • Фол, нарушение
    21'
    Корне Максвелл из команды Лион играет слишком грубо. Нгетт Опа оказался на газоне.
  • 21'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Лион: 50%.
  • 20'
    Шанс получает Фильо Марсело из команды Лион, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    20'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 20'
    Экамби Карл Токо из команды Лион делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 19'
    Лион пытается что-то создать.
  • 18'
    Лион контролирует мяч.
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Лион: 48%.
  • 15'
    Хорошая попытка от Тусар Люка, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 14'
    Лион контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Бруно Гимарайнш из команды Лион опасно и грубо сыграл. Сентонз Фабьен пострадал.
  • 13'
    Лион контролирует мяч.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ньяне Ибраима из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Угловой
    13'
    Ньяне Ибраима из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 13'
    Ньяне Ибраима из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 13'
    Хорошая попытка от Денайер Джейсон, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 12'
    Плохо играет Фофана Мамаду - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Угловой
    12'
    Дюбуа Лео из команды Лион подал угловой справа.
  • 12'
    Юдоль Матьё предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    11'
    Нгетт Опа наказан за толчок Бруно Гимарайнш
  • 11'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Лион контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Лион: 46%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 9'
    Шанс получает Диалло Хабиб из команды Метц, но удар головой идет мимо
  • 9'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Корне Максвелл
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 6'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Лион: 55%.
  • 4'
    Лион пытается что-то создать.
  • 4'
    Лион контролирует мяч.
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 3'
    Ангбан Викторьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • 2'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Ньяне Ибраима играет рукой
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 0:0 Лион
Метц
3.6% (6)
Ничья
21.6% (36)
Лион
74.9% (125)
1:2 Лион
44.9% (75)
1:1 Ничья
18.6% (31)
0:1 Лион
15% (25)
0:2 Лион
6% (10)
1:3 Лион
3% (5)
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