Испания: Ла Лига 2019-2020
Леванте
Позже
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Реал Мадрид
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =1 -11Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте
Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =5 -1Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М
Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|46 - 16
|53
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|31 - 25
|40
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|29 - 31
|33
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|23 - 20
|31
|11.
|Осасуна
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|31 - 32
|31
|12.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|13.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 37
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|20 - 27
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 39
|21
|18.
|Сельта
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|21 - 34
|21
|19.
|Леганес
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 42
|19
Леванте
4.8% (3)
Ничья
4.8% (3)
Реал Мадрид
90.5% (57)
1:2 Реал Мадрид
34.9% (22)
0:2 Реал Мадрид
25.4% (16)
1:3 Реал Мадрид
15.9% (10)
0:3 Реал Мадрид
4.8% (3)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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