Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леванте
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте
Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте Вильярреал 1:1 Леванте
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М
Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Эйбар 0:4 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Леванте: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Реал Мадрид 3:2 Леванте Ла Лига Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:2 Леванте Примера Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 15 8 1 46 - 16 53
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Бетис Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 24 4 9 11 21 - 34 21
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 19 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Леванте - Реал Мадрид
    Леванте
    4.8% (3)
    Ничья
    4.8% (3)
    Реал Мадрид
    90.5% (57)
    1:2 Реал Мадрид
    34.9% (22)
    0:2 Реал Мадрид
    25.4% (16)
    1:3 Реал Мадрид
    15.9% (10)
    0:3 Реал Мадрид
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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