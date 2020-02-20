Испания: Ла Лига 2019-2020

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Барселона
 
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Стадион:
Эйбар

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте
Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона Картахена 0:2 Барселона Барселона 4:1 Сельта
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар
Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона Бетис 1:1 Эйбар

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 10
Эйбар 0:3 Барселона Ла Лига Эйбар 2:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера
Барселона 6:1 Эйбар Примера Барселона 4:2 Эйбар Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Эйбар 0:4 Барселона Примера Барселона 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Эйбар Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 15 8 1 46 - 16 53
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Бетис Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 24 4 9 11 21 - 34 21
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Эйбар

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 14 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Барселона - Эйбар
    Барселона
    98.6% (71)
    Ничья
    1.4% (1)
    Эйбар
    0% (0)
    2:0 Барселона
    31.9% (23)
    3:0 Барселона
    23.6% (17)
    3:1 Барселона
    13.9% (10)
    2:1 Барселона
    8.3% (6)
    4:0 Барселона
    5.6% (4)
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