Испания: Ла Лига 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Вильярреал

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна
Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Вильярреал 0:0 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера Атлетико М 3:2 Вильярреал Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 15 8 1 46 - 16 53
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Бетис Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 24 4 9 11 21 - 34 21
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Вильярреал

    До начала игры, которая состоится 23.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Атлетико М - Вильярреал
    Атлетико М
    89.5% (34)
    Ничья
    10.5% (4)
    Вильярреал
    0% (0)
    2:1 Атлетико М
    47.4% (18)
    1:0 Атлетико М
    15.8% (6)
    2:0 Атлетико М
    13.2% (5)
    0:0 Ничья
    5.3% (2)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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