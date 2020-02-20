Испания: Ла Лига 2019-2020
Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Вильярреал
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +8 =5 -7Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна
Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Вильярреал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико М 1:1 Вильярреал Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Вильярреал Примера Атлетико М 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:1 Атлетико М Примера Вильярреал 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Вильярреал Примера Атлетико М 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Атлетико М Примера Вильярреал 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:2 Вильярреал Примера Атлетико М 3:2 Вильярреал Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|46 - 16
|53
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|31 - 25
|40
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|29 - 31
|33
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|23 - 20
|31
|11.
|Осасуна
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|31 - 32
|31
|12.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|13.
|Бетис
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|32 - 37
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|20 - 27
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|24
|6
|3
|15
|23 - 39
|21
|18.
|Сельта
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|21 - 34
|21
|19.
|Леганес
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 42
|19
Атлетико М
89.5% (34)
Ничья
10.5% (4)
Вильярреал
0% (0)
2:1 Атлетико М
47.4% (18)
1:0 Атлетико М
15.8% (6)
2:0 Атлетико М
13.2% (5)
0:0 Ничья
5.3% (2)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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