Испания: Ла Лига 2019-2020

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Стадион:
Леганес

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар
Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта Пена Азагреза 0:2 Сельта Сельта 2:2 Мальорка Леганес 3:2 Сельта Сельта 0:0 Вальядолид Вильярреал 1:3 Сельта Барселона 4:1 Сельта Сельта 0:1 Хетафе Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:1 Реал Сосьедад Алавес 2:0 Сельта Сельта 1:0 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес
Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка Хетафе 2:0 Леганес

Последние игры между собой

Сельта: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Леганес: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Леганес 3:2 Сельта Ла Лига Леганес 0:0 Сельта Примера Сельта 0:0 Леганес Примера Леганес 1:0 Сельта Примера
Сельта 1:0 Леганес Примера Леганес 0:2 Сельта Примера Сельта 0:1 Леганес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 15 8 1 46 - 16 53
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
13. Бетис Заявка 24 7 8 9 32 - 37 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 24 6 3 15 23 - 39 21
18. Сельта Заявка 24 4 9 11 21 - 34 21
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Леганес

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 11 часов 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сельта - Леганес
    Сельта
    89.7% (70)
    Ничья
    7.7% (6)
    Леганес
    2.6% (2)
    1:0 Сельта
    32.1% (25)
    2:1 Сельта
    29.5% (23)
    2:0 Сельта
    21.8% (17)
    1:1 Ничья
    6.4% (5)
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