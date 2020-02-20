Испания: Ла Лига 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Леганес

До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 1 день 11 часов 2 минуты.До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладкеВо вкладкеузнаете в какой форме команды подошли к матчу.Предварительные составы во вкладкеТурнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке