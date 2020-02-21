Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Мальорка
0' 8'
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
18
Гуардадо
Андрес
14
Карвалью
Вилльям
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
1
Рейна
Маноло
7
Посо
Алехандро
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
18
Кутрис
Леонардо
12
Баба
Идрис
8
Сальва
Севилья
29
Эрнандес
Хуан
26
Кубо
Такефуса
14
Родригес
Даниэль
22
Будимир
Анте
Бетис
4-2-3-1
Мальорка
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис
Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Мальорка 1:2 Бетис Ла Лига Мальорка 1:2 Бетис Сегунда Бетис 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 1:0 Бетис Примера
Бетис 1:2 Мальорка Примера Мальорка 1:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Мальорка Примера Мальорка 3:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Мальорка Кубок Короля Мальорка 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 3:0 Мальорка Примера Мальорка 1:1 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 24 15 8 1 46 - 16 53
2. Барселона Заявка 24 16 4 4 57 - 29 52
3. Хетафе Заявка 24 12 6 6 36 - 22 42
4. Севилья Заявка 24 11 7 6 31 - 25 40
5. Атлетико М Заявка 24 10 10 4 25 - 17 40
6. Вильярреал Заявка 24 11 5 8 42 - 32 38
7. Валенсия Заявка 24 10 8 6 35 - 34 38
8. Реал Сосьедад Заявка 23 11 4 8 39 - 31 37
9. Гранада Заявка 24 10 3 11 29 - 31 33
10. Атлетик Б Заявка 24 7 10 7 23 - 20 31
11. Осасуна Заявка 24 7 10 7 31 - 32 31
12. Бетис 0:0 Заявка 25 7 9 9 32 - 37 30
13. Леванте Заявка 24 9 2 13 30 - 36 29
14. Алавес Заявка 24 7 6 11 25 - 34 27
15. Вальядолид Заявка 24 5 11 8 20 - 27 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка 0:0 Заявка 25 6 4 15 23 - 39 22
18. Сельта Заявка 24 4 9 11 21 - 34 21
19. Леганес Заявка 24 4 7 13 18 - 36 19
20. Эспаньол Заявка 24 4 7 13 21 - 42 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Мальорка
Бетис
86.7% (143)
Ничья
10.3% (17)
Мальорка
3% (5)
2:1 Бетис
32.7% (54)
1:0 Бетис
32.7% (54)
2:0 Бетис
15.2% (25)
1:1 Ничья
8.5% (14)
3:1 Бетис
2.4% (4)
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