Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Бенито Вильямарин
Мальорка
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
12
Баба
Идрис
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 СиднейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис
Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис Бетис 1:1 Эйбар
Мальорка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Мальорка 1:0 Алавес Эспаньол 1:0 Мальорка Мальорка 0:1 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Сарагоса 3:1 Мальорка Мальорка 4:1 Валенсия Самора 0:1 Мальорка Гранада 1:0 Мальорка Мальорка 0:2 Севилья CD El Alamo 0:1 Мальорка Сельта 2:2 Мальорка Барселона 5:2 Мальорка Мальорка 1:2 Бетис Леванте 2:1 Мальорка Мальорка 3:1 Вильярреал Вальядолид 3:0 Мальорка Мальорка 2:2 Осасуна Леганес 1:0 Мальорка Мальорка 1:0 Реал Мадрид Мальорка 2:0 Эспаньол
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Мальорка: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|24
|15
|8
|1
|46 - 16
|53
|2.
|Барселона
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|57 - 29
|52
|3.
|Хетафе
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|36 - 22
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|24
|11
|7
|6
|31 - 25
|40
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|24
|10
|10
|4
|25 - 17
|40
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 32
|38
|7.
|Валенсия
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 34
|38
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|39 - 31
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|29 - 31
|33
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|23 - 20
|31
|11.
|Осасуна
|Заявка
|24
|7
|10
|7
|31 - 32
|31
|12.
|Бетис
|0:0 Заявка
|25
|7
|9
|9
|32 - 37
|30
|13.
|Леванте
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|30 - 36
|29
|14.
|Алавес
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|25 - 34
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|24
|5
|11
|8
|20 - 27
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|0:0 Заявка
|25
|6
|4
|15
|23 - 39
|22
|18.
|Сельта
|Заявка
|24
|4
|9
|11
|21 - 34
|21
|19.
|Леганес
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|18 - 36
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 42
|19
Бетис
86.7% (143)
Ничья
10.3% (17)
Мальорка
3% (5)
2:1 Бетис
32.7% (54)
1:0 Бетис
32.7% (54)
2:0 Бетис
15.2% (25)
1:1 Ничья
8.5% (14)
3:1 Бетис
2.4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный