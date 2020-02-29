Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Колон
0:4
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
15' Желтая карточка
Искиэрдос Карлос
25' Желтая карточка
Pol Fernandez
32' Желтая карточка
Rafael Delgado
0:1
56' Гол
Pol Fernandez
65' Желтая карточка
Кампусано Хорман
0:2
73' Гол
Сальвио Эдуардо
0:3
75' Гол
Тевес Карлос
80' Желтая карточка
Emanuel Olivera
0:4
85' Гол
Абила Рамон
90'+1
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
2
Bruno
Felix
Bianchi
6
Emanuel
Olivera
40
Rafael
Delgado
5
Фрицлер
Матиас
12
Чанкалай
Томас
8
Fernando
Zuqui
28
Marcelo
Estigarribia1
34
Gabriel
Esparza
19
Wilson
Morelo
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
24
Искиэрдос
Карлос
6
Алонсо
Хуниор
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
11
Сальвио
Эдуардо
7
Pol
Fernandez
22
Вилья
Себастьян
27
Franco
Soldano
10
Тевес
Карлос
Колон
4-1-4-1
Бока Хуниорс
4-1-3-2

Ход матча

15'
 
Искиэрдос Карлос
25'
 
Pol Fernandez
32'
Rafael Delgado
 
56'
0:1
Pol Fernandez
(Franco Soldano)
60'
Вьятри Лукас
Marcelo Estigarribia1
 
60'
 
Абила Рамон
Franco Soldano
65'
 
Кампусано Хорман
70'
Luis Miguel Rodriguez
Чанкалай Томас
 
73'
0:2
Сальвио Эдуардо
(Вилья Себастьян)
74'
 
Nicolas Capaldo
Pol Fernandez
75'
0:3
Тевес Карлос
80'
Emanuel Olivera
 
80'
Лертора Федерико
Wilson Morelo
 
82'
 
Emanuel Reynoso2
Сальвио Эдуардо
85'
0:4
Абила Рамон
(Фабра Франк)

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Колон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 13
Бока Хуниорс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 1
Бока Хуниорс 3:1 Колон Суперлига Бока Хуниорс 2:0 Колон Суперлига Бока Хуниорс 2:1 Колон Товарищеские матчи Бока Хуниорс 4:1 Колон Примера
Колон 1:1 Бока Хуниорс Примера Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Колон Примера Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 0:2 Бока Хуниорс Примера А Колон 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:2 Колон Примера А Бока Хуниорс 2:1 Колон Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
5. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 21 7 7 7 21 - 23 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 21 5 5 11 21 - 22 20
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Rafael Delgado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Guillermo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Искиэрдос Карлос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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