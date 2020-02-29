Аргентина: Суперлига 2019-2020
Колон
0:4
Конец матча
Бока Хуниорс
15' Желтая карточкаИскиэрдос Карлос
25' Желтая карточкаPol Fernandez
32' Желтая карточкаRafael Delgado
0:1
56' ГолPol Fernandez
65' Желтая карточкаКампусано Хорман
0:2
73' ГолСальвио Эдуардо
0:3
75' ГолТевес Карлос
80' Желтая карточкаEmanuel Olivera
0:4
85' ГолАбила Рамон
13
Alex
Vigo
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Diego Osella
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
15'
25'
32'
56'
0:1
65'
73'
75'
0:3
80'
85'
0:4
Предыдущие игры
Колон Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд
Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро Колон 2:1 Сан-Лоренсо
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Колон: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 13
Бока Хуниорс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 1
Колон 1:1 Бока Хуниорс Примера Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:0 Колон Примера Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 1:0 Колон Примера Колон 0:2 Бока Хуниорс Примера А Колон 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:1 Колон Примера А Колон 3:0 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 0:0 Колон Примера А Колон 1:3 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 3:2 Колон Примера А Бока Хуниорс 2:1 Колон Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|5.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|5
|5
|11
|21 - 22
|20
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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