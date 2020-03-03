Аргентина: Суперлига 2019-2020
Уракан
1:0
Конец матча
Индепендьенте
18' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
46' Желтая карточкаСильва Гастон
1:0
54' ГолБриаско-Балекян Норберто
73' Желтая карточкаРоа Андрес Фелипе
79' Желтая карточкаAlexander Barboza
90' Желтая карточкаGonzalo Bettini
90' Желтая карточкаSebastien Ramirez
25
Cesar
Ibanez
10
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gaston Togni
-
-
15 Alan Sonora
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
46'
54'
90'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +2 =6 -12Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан
Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9Форталеза 2:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:0 Форталеза
Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Индепендьенте 0:1 Уракан Примера Б Уракан 0:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 5:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Уракан Примера А Индепендьенте 2:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|14
|4
|4
|40 - 17
|46
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Велес Сарсфилд
|21
|10
|6
|5
|24 - 13
|36
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|22
|9
|9
|4
|20 - 16
|36
|5.
|Ланус
|22
|9
|9
|4
|29 - 25
|36
|6.
|Росарио Сентраль
|22
|9
|9
|4
|30 - 27
|36
|7.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|9.
|Сан-Лоренсо
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|10.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|6
|7
|24 - 18
|33
|11.
|Тальерес Кордоба
|22
|9
|4
|9
|32 - 30
|31
|12.
|Арсенал Саранди
|22
|8
|7
|7
|33 - 32
|31
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|16.
|Индепендьенте
|22
|7
|5
|10
|24 - 25
|26
|17.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Сентраль Кордоба
|22
|6
|8
|8
|21 - 26
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Патронато де Парана
|22
|5
|8
|9
|22 - 32
|23
|21.
|Альдосиви
|22
|6
|4
|12
|20 - 31
|22
|22.
|Уракан
|22
|4
|7
|11
|14 - 27
|19
|23.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|24.
|Годой Крус
|21
|4
|0
|17
|19 - 46
|12
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