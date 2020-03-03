Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Уракан
1:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
18' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
46' Желтая карточка
Сильва Гастон
1:0
54' Гол
Бриаско-Балекян Норберто
73' Желтая карточка
Роа Андрес Фелипе
79' Желтая карточка
Alexander Barboza
90' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
90' Желтая карточка
Sebastien Ramirez
90'+5
22
Fernando
Diego
Pellegrino
2
Gonzalo
Bettini
23
Lucas
Merolla
6
Saul
Salcedo
25
Cesar
Ibanez
8
Santiago
Hezze
17
Lucas
Bareiro
12
Sebastien
Ramirez
20
Бриаско-Балекян
Норберто
10
Martin
Ojeda
19
Nicolas
Cordero
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
20
Сильва
Гастон
23
Бланко
Доминго
22
Lucas
Daniel
Romero
6
Санчес-Миньо
Хуан
7
Роа
Андрес
Фелипе
18
Ромеро
Сильвио
29
Leandro
Miguel
Fernandez
Уракан
4-2-3-1
Индепендьенте
4-3-1-2

Ход матча

18'
 
Lucas Daniel Romero
46'
 
Сильва Гастон
46'
Mauro Bogado
Martin Ojeda
 
54'
Бриаско-Балекян Норберто
(Sebastien Ramirez)
1:0
56'
Чавес Андрес
Nicolas Cordero
 
68'
 
Gaston Togni
Бланко Доминго
73'
 
Роа Андрес Фелипе
78'
Agustin Curruhinca
Бриаско-Балекян Норберто
 
79'
 
Alexander Barboza
79'
 
Alan Velasco
Сильва Гастон
86'
 
Домингес Сесильо
Lucas Daniel Romero
90'
Gonzalo Bettini
 
90'
Sebastien Ramirez
 

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Уракан 1:1 Atletico Nacional1 Уракан 0:2 Альдосиви Годой Крус 2:1 Уракан
Atletico Nacional1 3:0 Уракан Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 2:1 Уракан Уракан 1:2 Universitario1 Уракан 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Уракан 1:1 Сентраль Кордоба Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Уракан 0:1 Ланус Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Уракан 2:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уракан Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Уракан 0:4 Ривер Плейт Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Форталеза 2:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:0 Форталеза
Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Уракан: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Индепендьенте 3:1 Уракан Суперлига Индепендьенте 3:1 Уракан Суперлига Индепендьенте 2:1 Уракан Примера Уракан 1:1 Индепендьенте Примера
Индепендьенте 0:1 Уракан Примера Б Уракан 0:1 Индепендьенте Примера Б Индепендьенте 5:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 2:0 Уракан Примера А Индепендьенте 2:1 Уракан Примера А Уракан 1:0 Индепендьенте Примера А Уракан 0:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 14 4 4 40 - 17 46
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Велес Сарсфилд 21 10 6 5 24 - 13 36
4. Аргентинос Хуниорс 22 9 9 4 20 - 16 36
5. Ланус 22 9 9 4 29 - 25 36
6. Росарио Сентраль 22 9 9 4 30 - 27 36
7. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
8. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
9. Сан-Лоренсо 22 10 3 9 28 - 27 33
10. Дефенса и Хустисия 22 9 6 7 24 - 18 33
11. Тальерес Кордоба 22 9 4 9 32 - 30 31
12. Арсенал Саранди 22 8 7 7 33 - 32 31
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
16. Индепендьенте 22 7 5 10 24 - 25 26
17. Банфилд 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Сентраль Кордоба 22 6 8 8 21 - 26 26
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Патронато де Парана 22 5 8 9 22 - 32 23
21. Альдосиви 22 6 4 12 20 - 31 22
22. Уракан 22 4 7 11 14 - 27 19
23. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
24. Годой Крус 21 4 0 17 19 - 46 12
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Lucas Daniel Romero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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