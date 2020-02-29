Аргентина: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
0'
19
Броун
Хорхе
15
Maxi
Caire
2
Гольц
Паоло
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
33
Pablo
Maximiliano
Cuadra
16
Айяла
Виктор
5
Harrinson
Mancilla
10
Ariel
Garcia
31
Матеас
Перез
Гарсия
9
Leandro
Contin
1
Cristian
David
Lucchetti
6
Marcelo
Ortiz
32
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
3
Монсон
Лусиано
8
Guillermo
Acosta
16
Рохас
Ариэль
5
Браво
Федерико
17
Leonardo
Heredia
12
Мелано
Лукас
22
Javier
Fabian
Toledo
Химнасия Ла-Плата
4-4-1-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана
Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман 4:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Химнасия Ла-Плата 1:3 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман Товарищеские матчи
Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Атлетико Тукуман 0:2 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:2 Атлетико Тукуман Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:3 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
5. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 0:0 22 7 8 7 21 - 23 29
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 0:0 22 5 6 11 21 - 22 21
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 