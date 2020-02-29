Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
0:0
Перерыв
Атлетико Тукуман
19
Броун
Хорхе
15
Maxi
Caire
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
-
15 Maxi CaireЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Диего Марадона
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +6 =4 -10Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана
Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +6 =7 -7Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Медельин Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Индепендьенте Медельин 1:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман 2:0 Стронгест Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Тукуман 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Атлетико Тукуман Примера Б Атлетико Тукуман 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера Б Атлетико Тукуман 0:2 Химнасия Ла-Плата Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:2 Атлетико Тукуман Националь Б Химнасия Ла-Плата 3:3 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|5.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|22
|7
|8
|7
|21 - 23
|29
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|22
|5
|6
|11
|21 - 22
|21
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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