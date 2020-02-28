Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 32'
Ньюэллс Олд Бойз
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Tiago Banega
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =10 -1Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =7 -5Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо
Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|21
|14
|3
|4
|39 - 16
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|21
|12
|6
|3
|30 - 8
|42
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|22
|8
|12
|2
|25 - 21
|36
|5.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|22
|9
|8
|5
|32 - 22
|35
|7.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|9.
|Дефенса и Хустисия
|21
|9
|5
|7
|23 - 17
|32
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|21
|7
|7
|7
|21 - 23
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|21
|5
|5
|11
|21 - 22
|20
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|21
|5
|3
|13
|17 - 33
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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