Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 32'
Ньюэллс Олд Бойз
0' 32'
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
21
Марсело
Диас
32
Монтойя
Вальтер
28
Сарачо
Федерико
19
Leonel
Ariel
Miranda
10
Matias
Rojas
II
15
Лисандро
Лопес
III
1
Alan
Aguerre
33
Matias
Orihuela
2
Лема
Кристиан
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
26
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
8
Braian
Rivero
34
Паласиос
Себастьян
7
Леал
Луиш
11
Maxi
Rodriguez1
Расинг Авельянеда
4-1-4-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо
Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 5:0 Расинг Авельянеда Примера
Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 4:3 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Расинг Авельянеда 3:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Расинг Авельянеда Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 21 14 3 4 39 - 16 45
2. Бока Хуниорс 21 12 6 3 30 - 8 42
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Расинг Авельянеда 0:0 22 8 12 2 25 - 21 36
5. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
6. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 22 9 8 5 32 - 22 35
7. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
8. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
9. Дефенса и Хустисия 21 9 5 7 23 - 17 32
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 21 7 7 7 21 - 23 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
20. Химнасия Ла-Плата 21 5 5 11 21 - 22 20
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 21 5 3 13 17 - 33 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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