Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Ганновер 96
3:1
Конец матча
Хольштайн Киль
1:0
11' ГолГвидетти Йон
1:1
68' ГолЛи Чжэ-Сон
2:1
80' ГолОкс Филипп
86' Желтая карточкаПриб Эдгар
3:1
90' ГолВайдандт Хендрик
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
11
Майна
Линтон
24
Валь
Хауке
13
Эзкан
Салих
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хорн ЯннесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
17 Makana Baku
-
-
Главный тренер: Ole Werner
Ход матча
11'
1:0
68'
1:1
80'
2:1
86'
90'
3:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
40 Владение мячом, % 60
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =6 -9Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден
Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум Штуттгарт 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хольштайн Киль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|24
|14
|8
|2
|49 - 23
|50
|2.
|Штуттгарт
|24
|13
|5
|6
|40 - 27
|44
|3.
|Гамбург
|24
|11
|8
|5
|46 - 27
|41
|4.
|Хайденхайм
|24
|10
|8
|6
|31 - 25
|38
|5.
|Гройтер Фюрт
|24
|10
|5
|9
|36 - 32
|35
|6.
|Дармштадт
|24
|8
|11
|5
|31 - 31
|35
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|24
|9
|7
|8
|33 - 32
|34
|8.
|Хольштайн Киль
|24
|9
|6
|9
|37 - 37
|33
|9.
|Ян
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|10.
|Санкт-Паули
|24
|7
|8
|9
|31 - 30
|29
|11.
|Оснабрюк
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|12.
|Ганновер 96
|24
|7
|8
|9
|31 - 37
|29
|13.
|Нюрнберг
|24
|7
|8
|9
|34 - 42
|29
|14.
|Зандхаузен
|24
|6
|10
|8
|28 - 31
|28
|15.
|Бохум
|24
|6
|9
|9
|40 - 45
|27
|16.
|Карлсруэ
|24
|5
|9
|10
|32 - 43
|24
|17.
|Веен Висбаден
|24
|5
|7
|12
|25 - 41
|22
|18.
|Динамо Дрезден
|24
|5
|6
|13
|23 - 40
|21
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