Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ганновер 96
3:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
1:0
11' Гол
Гвидетти Йон
1:1
68' Гол
Ли Чжэ-Сон
2:1
80' Гол
Окс Филипп
86' Желтая карточка
Приб Эдгар
3:1
90' Гол
Вайдандт Хендрик
90'+4
1
Цилер
Рон-Роберт
2
Элез
Йосип
15
Хюберс
Тимо
31
Антон
Вальдемар
24
Юнг
Себастьян
13
Кайзер
Доминик
6
Бакалорц
Марвин
21
Хорн
Яннес
33
Тойхерт
Седрик
11
Майна
Линтон
9
Гвидетти
Йон
30
Joannis
Gelios
6
Тодорович
Дарко
24
Валь
Хауке
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
22
Игнёвски
Александр
8
Билер
Александер
13
Эзкан
Салих
19
Emmanuel
Iyoha
11
Резе
Фабиан
7
Ли
Чжэ-Сон
Ганновер 96
3-4-1-2
Хольштайн Киль
4-1-2-2-1

Ход матча

11'
Гвидетти Йон
(Юнг Себастьян)
1:0
46'
Приб Эдгар
Бакалорц Марвин
 
58'
Окс Филипп
Тойхерт Седрик
 
68'
1:1
Ли Чжэ-Сон
(Эзкан Салих)
75'
Вайдандт Хендрик
Гвидетти Йон
 
80'
Окс Филипп
2:1
81'
 
Порат Финн
Игнёвски Александр
86'
Приб Эдгар
 
86'
 
Атанга Давид
Билер Александер
86'
 
Шмидт Доминик
Тодорович Дарко
90'
Вайдандт Хендрик
(Майна Линтон)
3:1

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден
Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Оснабрюк Ганновер 96 1:2 Арминия Динамо Дрезден 0:2 Ганновер 96 Ганновер 96 0:4 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Карлсруэ 0:2 Хольштайн Киль
Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Динамо Дрезден 1:2 Хольштайн Киль Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Унион Берлин 3:0 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Арминия 2:1 Хольштайн Киль Ферль 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:1 Бохум Штуттгарт 0:1 Хольштайн Киль Вольфсбург 1:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ян Гройтер Фюрт 0:3 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хольштайн Киль: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хольштайн Киль 1:2 Ганновер 96 Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 24 14 8 2 49 - 23 50
2. Штуттгарт 24 13 5 6 40 - 27 44
3. Гамбург 24 11 8 5 46 - 27 41
4. Хайденхайм 24 10 8 6 31 - 25 38
5. Гройтер Фюрт 24 10 5 9 36 - 32 35
6. Дармштадт 24 8 11 5 31 - 31 35
7. Эрцгебирге Ауэ 24 9 7 8 33 - 32 34
8. Хольштайн Киль 24 9 6 9 37 - 37 33
9. Ян 24 9 5 10 35 - 40 32
10. Санкт-Паули 24 7 8 9 31 - 30 29
11. Оснабрюк 24 7 8 9 30 - 29 29
12. Ганновер 96 24 7 8 9 31 - 37 29
13. Нюрнберг 24 7 8 9 34 - 42 29
14. Зандхаузен 24 6 10 8 28 - 31 28
15. Бохум 24 6 9 9 40 - 45 27
16. Карлсруэ 24 5 9 10 32 - 43 24
17. Веен Висбаден 24 5 7 12 25 - 41 22
18. Динамо Дрезден 24 5 6 13 23 - 40 21
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Гвидетти Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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