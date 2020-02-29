Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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  4. Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 19'
Гамбург
0'
16' Желтая карточка
Tom Baumgart
19'
1
Martin
Maennel
3
Михоевич
Марко
26
Гонтер
Сёрен
2
Jacob
Rasmussen1
8
Tom
Baumgart
5
Фандрих
Клеменс
17
Philipp
Riese
20
Calogero
Rizzuto
7
Хохшайдт
Ян
37
Теструт
Паскаль
10
Назаров
Дмитрий
II
1
Фернандеш
Даниэль
15
Бейер
Луис
25
Летсерт
Тимо
5
Эвертон
Алмейда
III
21
Ляйбольд
Тим
28
Юнг
Гидеон
20
Шауб
Луис
14
Хант
Аарон
7
Нарей
Халед
16
Хинтерзеер
Лукас
18
Джатта
Бейкери
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Гамбург
4-1-2-3

Ход матча

16'
Tom Baumgart
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия
Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург
Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Гамбург Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Арминия 23 13 8 2 48 - 23 47
2. Штуттгарт 0:0 24 13 6 5 40 - 25 45
3. Гамбург 0:0 24 11 9 4 46 - 24 42
4. Хайденхайм 0:0 24 10 9 5 31 - 23 39
5. Хольштайн Киль 23 9 6 8 36 - 34 33
6. Гройтер Фюрт 0:0 24 9 6 9 34 - 32 33
7. Дармштадт 0:0 24 7 12 5 29 - 31 33
8. Ян 24 9 5 10 35 - 40 32
9. Эрцгебирге Ауэ 0:0 24 8 8 8 30 - 32 32
10. Оснабрюк 23 7 8 8 29 - 26 29
11. Нюрнберг 24 7 8 9 34 - 42 29
12. Зандхаузен 23 6 9 8 24 - 27 27
13. Санкт-Паули 23 6 8 9 28 - 29 26
14. Бохум 23 6 8 9 36 - 41 26
15. Ганновер 96 23 6 8 9 28 - 36 26
16. Карлсруэ 24 5 9 10 32 - 43 24
17. Веен Висбаден 23 5 7 11 25 - 40 22
18. Динамо Дрезден 24 5 6 13 23 - 40 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    16'
    Tom Baumgart получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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