Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 19'
Гамбург
16' Желтая карточкаTom Baumgart
26
Гонтер
Сёрен
15
Бейер
Луис
25
Летсерт
Тимо
21
Ляйбольд
Тим
28
Юнг
Гидеон
20
Шауб
Луис
14
Хант
Аарон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Louis SamsonЗащитник
-
15 Кемпе ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
25 Летсерт ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
28 Юнг ГидеонПолузащитник
-
20 Шауб ЛуисПолузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +6 =6 -8Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Арминия
Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Карлсруэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:3 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 4:1 Динамо Дрезден Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Оснабрюк Хольштайн Киль 1:1 Эрцгебирге Ауэ
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гамбург 0:2 Санкт-Паули Ганновер 96 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Карлсруэ Бохум 1:3 Гамбург
Гамбург 4:1 Нюрнберг Базель 0:2 Гамбург Гамбург 0:4 Шальке 04 Дармштадт 2:2 Гамбург Зандхаузен 1:1 Гамбург Гамбург 0:1 Хайденхайм Оснабрюк 2:1 Гамбург Гамбург 2:1 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 1:1 Гамбург Веен Висбаден 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Штуттгарт Гамбург 6:2 Штуттгарт Арминия 1:1 Гамбург Гамбург 2:0 Гройтер Фюрт Ян 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|23
|13
|8
|2
|48 - 23
|47
|2.
|Штуттгарт
|0:0
|24
|13
|6
|5
|40 - 25
|45
|3.
|Гамбург
|0:0
|24
|11
|9
|4
|46 - 24
|42
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|24
|10
|9
|5
|31 - 23
|39
|5.
|Хольштайн Киль
|23
|9
|6
|8
|36 - 34
|33
|6.
|Гройтер Фюрт
|0:0
|24
|9
|6
|9
|34 - 32
|33
|7.
|Дармштадт
|0:0
|24
|7
|12
|5
|29 - 31
|33
|8.
|Ян
|24
|9
|5
|10
|35 - 40
|32
|9.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|24
|8
|8
|8
|30 - 32
|32
|10.
|Оснабрюк
|23
|7
|8
|8
|29 - 26
|29
|11.
|Нюрнберг
|24
|7
|8
|9
|34 - 42
|29
|12.
|Зандхаузен
|23
|6
|9
|8
|24 - 27
|27
|13.
|Санкт-Паули
|23
|6
|8
|9
|28 - 29
|26
|14.
|Бохум
|23
|6
|8
|9
|36 - 41
|26
|15.
|Ганновер 96
|23
|6
|8
|9
|28 - 36
|26
|16.
|Карлсруэ
|24
|5
|9
|10
|32 - 43
|24
|17.
|Веен Висбаден
|23
|5
|7
|11
|25 - 40
|22
|18.
|Динамо Дрезден
|24
|5
|6
|13
|23 - 40
|21
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный