Германия: Бундеслига 2019-2020
РБ Лейпциг
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Байер Л
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =5 -2Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д
Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|65 - 26
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|61 - 25
|48
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|65 - 32
|45
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|43 - 25
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|40 - 29
|43
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|32 - 32
|36
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 36
|34
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 33
|33
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 36
|29
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 37
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|34 - 47
|27
|13.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 42
|26
|14.
|Герта
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 43
|26
|15.
|Майнц
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|31 - 52
|22
|16.
|Фортуна
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|23 - 46
|20
|17.
|Вердер
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|25 - 53
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|29 - 50
|16
РБ Лейпциг
81.2% (56)
Ничья
14.5% (10)
Байер Л
4.3% (3)
2:1 РБ Лейпциг
37.7% (26)
3:1 РБ Лейпциг
14.5% (10)
1:0 РБ Лейпциг
7.2% (5)
2:0 РБ Лейпциг
5.8% (4)
1:1 Ничья
5.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный