Германия: Бундеслига 2019-2020

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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Байер Л

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг
Байер Л Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Байер Л 2:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Порту Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д
Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Байер Л: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:0 Байер Л Бундеслига РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Бундеслига
Байер Л 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 15 4 4 65 - 26 49
2. РБ Лейпциг Заявка 23 14 6 3 61 - 25 48
3. Боруссия Д Заявка 23 13 6 4 65 - 32 45
4. Боруссия М Заявка 22 13 4 5 43 - 25 43
5. Байер Л Заявка 23 13 4 6 40 - 29 43
6. Шальке 04 Заявка 23 9 9 5 32 - 32 36
7. Хоффенхайм Заявка 23 10 4 9 34 - 36 34
8. Вольфсбург Заявка 23 9 7 7 32 - 28 34
9. Фрайбург Заявка 23 9 6 8 31 - 33 33
10. Унион Берлин Заявка 23 9 2 12 29 - 36 29
11. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 4 11 38 - 37 28
12. Аугсбург Заявка 23 7 6 10 34 - 47 27
13. Кёльн Заявка 22 8 2 12 33 - 42 26
14. Герта Заявка 23 7 5 11 27 - 43 26
15. Майнц Заявка 23 7 1 15 31 - 52 22
16. Фортуна Заявка 23 5 5 13 23 - 46 20
17. Вердер Заявка 23 4 5 14 25 - 53 17
18. Падерборн Заявка 23 4 4 15 29 - 50 16
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Байер Л

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Байер Л
    РБ Лейпциг
    81.2% (56)
    Ничья
    14.5% (10)
    Байер Л
    4.3% (3)
    2:1 РБ Лейпциг
    37.7% (26)
    3:1 РБ Лейпциг
    14.5% (10)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.2% (5)
    2:0 РБ Лейпциг
    5.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.8% (4)
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