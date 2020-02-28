Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Фортуна
3:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 31632
Герта
0'
1:0
6' Гол
Караман Кенан
2:0
10' Гол
Караман Кенан
35' Желтая карточка
Клюнтер Лукас
40' Желтая карточка
Томми Эрик
3:0
45' Гол
Караман Кенан
52' Желтая карточка
Бодзек Адам
60' Желтая карточка
Кунья Матеус
3:1
64' Гол в свои ворота
Томми Эрик
3:2
66' Гол
Кунья Матеус
3:3
75' Пенальти
Пёнтек Кшиштоф
90'+4
33
Кастенмайер
Флориан
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
29
Зуттнер
Маркус
25
Циммерман
Маттиас
10
Бериша
Валон
13
Бодзек
Адам
22
Штёгер
Кевин
15
Томми
Эрик
28
Хеннингс
Роувен
11
Караман
Кенан
1
Крафт
Томас
13
Клюнтер
Лукас
20
Боята
Дедрик
4
Рекик
Карим
25
Торунарига
Джордан
28
Лукебакио
Доди
3
Шелбред
Пер-Сильян
6
Дарида
Владимир
16
Дилросун
Джавайро
7
Пёнтек
Кшиштоф
26
Кунья
Матеус
Фортуна
3-5-2
Герта
4-4-2

Ход матча

6'
Караман Кенан
(Штёгер Кевин)
1:0
10'
Караман Кенан
(Циммерман Маттиас)
2:0
35'
 
Клюнтер Лукас
40'
Томми Эрик
 
45'
Караман Кенан
(Циммерман Маттиас)
3:0
46'
 
Вольф Мариус
Лукебакио Доди
46'
 
Миттельштедт Максимилиан
Дилросун Джавайро
52'
Бодзек Адам
 
60'
 
Кунья Матеус
63'
Нана Ампома
Караман Кенан
 
64'
3:1
Томми Эрик
66'
3:2
Кунья Матеус
(Вольф Мариус)
68'
Йоргенсен Матиас
Томми Эрик
 
74'
Моралес Альфредо
Бериша Валон
 
75'
3:3
Пёнтек Кшиштоф
90'
 
Ибишевич Ведад
Пёнтек Кшиштоф

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 6 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц
Герта Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта
Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Герта 3:1 Фортуна Бундеслига Герта 1:2 Фортуна Бундеслига Фортуна 3:1 Герта Телеком Кап Фортуна 4:1 Герта Бундеслига
Фортуна 2:2 Герта Бундеслига - стыковые матчи Герта 1:2 Фортуна Бундеслига - стыковые матчи Герта 4:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:2 Герта Бундеслига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 23 15 4 4 65 - 26 49
2. РБ Лейпциг Заявка 23 14 6 3 61 - 25 48
3. Боруссия Д Заявка 23 13 6 4 65 - 32 45
4. Боруссия М Заявка 22 13 4 5 43 - 25 43
5. Байер Л Заявка 23 13 4 6 40 - 29 43
6. Шальке 04 Заявка 23 9 9 5 32 - 32 36
7. Хоффенхайм Заявка 23 10 4 9 34 - 36 34
8. Вольфсбург Заявка 23 9 7 7 32 - 28 34
9. Фрайбург Заявка 23 9 6 8 31 - 33 33
10. Унион Берлин Заявка 23 9 2 12 29 - 36 29
11. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 4 11 38 - 37 28
12. Аугсбург Заявка 23 7 6 10 34 - 47 27
13. Герта Заявка 24 7 6 11 30 - 46 27
14. Кёльн Заявка 22 8 2 12 33 - 42 26
15. Майнц Заявка 23 7 1 15 31 - 52 22
16. Фортуна Заявка 24 5 6 13 26 - 49 21
17. Вердер Заявка 23 4 5 14 25 - 53 17
18. Падерборн Заявка 23 4 4 15 29 - 50 16
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Фортуна 3:3 Герта
Фортуна
47.4% (81)
Ничья
30.4% (52)
Герта
22.2% (38)
2:1 Фортуна
32.2% (55)
1:1 Ничья
22.8% (39)
1:2 Герта
13.5% (23)
1:0 Фортуна
9.9% (17)
2:2 Ничья
4.7% (8)
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