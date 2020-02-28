Германия: Бундеслига 2019-2020
Фортуна
3:3
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 31632
Герта
1:0
6' ГолКараман Кенан
2:0
10' ГолКараман Кенан
35' Желтая карточкаКлюнтер Лукас
40' Желтая карточкаТомми Эрик
3:0
45' ГолКараман Кенан
52' Желтая карточкаБодзек Адам
60' Желтая карточкаКунья Матеус
3:1
64' Гол в свои воротаТомми Эрик
3:2
66' ГолКунья Матеус
3:3
75' ПенальтиПёнтек Кшиштоф
10
Бериша
Валон
13
Бодзек
Адам
22
Штёгер
Кевин
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
-
14 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
-
27 Нана АмпомаНападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
-
30 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Леки МэттьюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нури Александр
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
1:0
10'
35'
40'
45'
52'
60'
64'
3:1
66'
3:2
75'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
6 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна
Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц
Герта Последние 20 матчей: +7 =4 -9Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта
Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М Байер Л 0:1 Герта Герта 1:0 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:2 Герта Герта 1:2 Боруссия Д Аугсбург 4:0 Герта Герта 2:4 РБ Лейпциг Унион Берлин 1:0 Герта Герта 3:3 Динамо Дрезден Герта 2:3 Хоффенхайм Вердер 1:1 Герта
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Герта: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|23
|15
|4
|4
|65 - 26
|49
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|61 - 25
|48
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|65 - 32
|45
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|43 - 25
|43
|5.
|Байер Л
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|40 - 29
|43
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|32 - 32
|36
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|34 - 36
|34
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|23
|9
|6
|8
|31 - 33
|33
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 36
|29
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 37
|28
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|34 - 47
|27
|13.
|Герта
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 46
|27
|14.
|Кёльн
|Заявка
|22
|8
|2
|12
|33 - 42
|26
|15.
|Майнц
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|31 - 52
|22
|16.
|Фортуна
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 49
|21
|17.
|Вердер
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|25 - 53
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|29 - 50
|16
Фортуна
47.4% (81)
Ничья
30.4% (52)
Герта
22.2% (38)
2:1 Фортуна
32.2% (55)
1:1 Ничья
22.8% (39)
1:2 Герта
13.5% (23)
1:0 Фортуна
9.9% (17)
2:2 Ничья
4.7% (8)
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