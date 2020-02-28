Германия: Бундеслига 2019-2020

Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 31632 болельщиков

93' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Фортуна

89' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Герта

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Клюнтер Лукас из команды Герта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Дарида Владимир из команды Герта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Миттельштедт Максимилиан из команды Герта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Хорошо играет на выходе Крафт Томас - мяч в ее руках

82' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Игра в одни ворота сейчас. Герта доминирует и владеет мячом

79' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

78' Крафт Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Соперник делает почти голевой пас, но Кастенмайер Флориан из команды Фортуна начеку и спасает ситуацию.

77' Плохо играет Зуттнер Маркус - неудачный вынос, и мяч у соперниц

75' Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф из команды Герта забивает с точки!

74' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Фортуна

68' Кунья Матеус не смог попасть в створ ударом издали

66' Г О О О О Л - Кунья Матеус из команды Герта переиграл вратаря дальним ударом!

66' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' ГООООООООЛ - Томми Эрик очень расстроена, так как забила в свои ворота!

60' Кунья Матеус получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Хорошо играет на выходе Крафт Томас - мяч в ее руках

54' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Фортуна

52' Бодзек Адам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Герта

50' Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали

50' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хоффманн Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота