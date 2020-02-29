Германия: Бундеслига 2019-2020
Кёльн
2:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Рейн Энерги
Шальке 04
1:0
9' ГолБорнаув Себастьян
38' Желтая карточкаКордоба Джон
2:0
39' ГолКордоба Джон
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
25
Арит
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
32 Краль ЮлианВратарь
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
9'
38'
39'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн
Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =7 -5Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта
Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|71 - 26
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|23
|14
|6
|3
|61 - 25
|48
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|66 - 32
|48
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|46 - 27
|46
|5.
|Байер Л
|Заявка
|23
|13
|4
|6
|40 - 29
|43
|6.
|Шальке 04
|0:2 Заявка
|24
|9
|9
|6
|32 - 34
|36
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|32 - 28
|34
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|34 - 42
|34
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|31 - 34
|33
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 36
|29
|11.
|Кёльн
|2:0 Заявка
|23
|9
|2
|12
|35 - 42
|29
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|38 - 37
|28
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 50
|27
|14.
|Герта
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 46
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|1
|15
|33 - 52
|25
|16.
|Фортуна
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 49
|21
|17.
|Вердер
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|25 - 53
|17
|18.
|Падерборн
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|29 - 52
|16
Кёльн
29.4% (52)
Ничья
40.7% (72)
Шальке 04
29.9% (53)
1:1 Ничья
32.8% (58)
1:2 Шальке 04
23.7% (42)
2:1 Кёльн
16.4% (29)
1:0 Кёльн
6.8% (12)
2:2 Ничья
4% (7)
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