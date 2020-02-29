Германия: Бундеслига 2019-2020

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Кёльн
2:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
9' Гол
Борнаув Себастьян
38' Желтая карточка
Кордоба Джон
2:0
39' Гол
Кордоба Джон
53'
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
33
Борнаув
Себастьян
37
Ляйстнер
Тони
2
Шмиц
Бенно
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
30
Кайнц
Флориан
20
Реджбекай
Элвис
38
Якобс
Исмаил
15
Кордоба
Джон
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
16
Бурджеллаб
Нассим
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
25
Арит
Амин
9
Раман
Бенито
11
Грегорич
Михаэль
Кёльн
4-2-3-1
Шальке 04
4-3-1-2

Ход матча

9'
Борнаув Себастьян
(Кайнц Флориан)
1:0
29'
 
Тодибо Жан-Клер
Кабак Озан
38'
Кордоба Джон
 
39'
Кордоба Джон
(Реджбекай Элвис)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн
Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн Саарбрюккен 3:2 Кёльн Майнц 3:1 Кёльн Кёльн 3:0 Падерборн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта
Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Шальке 04 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Кубок Кёльн 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Кубок
Шальке 04 2:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:3 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Кёльн 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Кёльн Бундеслига Шальке 04 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 16 4 4 71 - 26 52
2. РБ Лейпциг Заявка 23 14 6 3 61 - 25 48
3. Боруссия Д Заявка 24 14 6 4 66 - 32 48
4. Боруссия М Заявка 23 14 4 5 46 - 27 46
5. Байер Л Заявка 23 13 4 6 40 - 29 43
6. Шальке 04 0:2 Заявка 24 9 9 6 32 - 34 36
7. Вольфсбург Заявка 23 9 7 7 32 - 28 34
8. Хоффенхайм Заявка 24 10 4 10 34 - 42 34
9. Фрайбург Заявка 24 9 6 9 31 - 34 33
10. Унион Берлин Заявка 23 9 2 12 29 - 36 29
11. Кёльн 2:0 Заявка 23 9 2 12 35 - 42 29
12. Айнтрахт Фр Заявка 23 8 4 11 38 - 37 28
13. Аугсбург Заявка 24 7 6 11 36 - 50 27
14. Герта Заявка 24 7 6 11 30 - 46 27
15. Майнц Заявка 24 8 1 15 33 - 52 25
16. Фортуна Заявка 24 5 6 13 26 - 49 21
17. Вердер Заявка 23 4 5 14 25 - 53 17
18. Падерборн Заявка 24 4 4 16 29 - 52 16
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 2:0 Шальке 04
Кёльн
29.4% (52)
Ничья
40.7% (72)
Шальке 04
29.9% (53)
1:1 Ничья
32.8% (58)
1:2 Шальке 04
23.7% (42)
2:1 Кёльн
16.4% (29)
1:0 Кёльн
6.8% (12)
2:2 Ничья
4% (7)
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