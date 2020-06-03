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Вердер
0:3
Конец матча

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
3' Желтая карточка
Бартельс Фин
14' Желтая карточка
Хинтереггер Мартин
0:1
61' Гол
Андре Силва
0:2
81' Гол
Ильзанкер Штефан
87' Желтая карточка
Велькович Милош
0:3
90' Гол
Ильзанкер Штефан
90'+7
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
3
Фогт
Кевин
18
Мойсандер
Никлас
23
Гебреселассие
Теодор
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
22
Бартельс
Фин
9
Зельке
Дейви
8
Юя
Осако
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
11
Гачинович
Мийат
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
Вердер
3-4-3
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

Ход матча

3'
Бартельс Фин
 
14'
 
Хинтереггер Мартин
61'
0:1
Андре Силва
(Костич Филип)
61'
Рашица Милот
Бартельс Фин
 
61'
Сарджент Джош
Зельке Дейви
 
76'
Биттенкорт Леонардо
Юя Осако
 
76'
Аугустинссон Людвиг
Фридль Марко
 
77'
 
Дост Бас
Андре Силва
77'
 
Соу Джибриль
Камада Даити
81'
 
Ильзанкер Штефан
Роде Себастьян
81'
0:2
Ильзанкер Штефан
(Дост Бас)
83'
Вольтемаде Ник
Фогт Кевин
 
87'
Велькович Милош
 
88'
 
Де Гузман Джонатан
Гачинович Мийат
90'
0:3
Ильзанкер Штефан
(Де Гузман Джонатан)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 6
  • 6 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 7 (2) 0.22
2. Классен Дэви 4 (1) 0.13
3. Биттенкорт Леонардо 4 0.13
4. Юя Осако 4 0.13
5. Сарджент Джош 3 0.09
6. Фуллкруг Никлас 2 0.06
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
10. Шахин Нури 0 0
11. Эггештайн Максимилиан 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 8 (1) 0.25
2. Хинтереггер Мартин 8 0.25
3. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.22
4. Дост Бас 5 0.16
5. Чендлер Тимоти 5 0.16
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 2 0.06
8. Камада Даити 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Да Коста Данни 1 0.03
11. Туре Альмами 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Абрахам Давид 1 0.03
14. Кор Доминик 0 0
15. Де Гузман Джонатан 0 0
16. Гачинович Мийат 0 0
17. Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 8 0
2. Велькович Милош 6 0
3. Шахин Нури 4 1
4. Мойсандер Никлас 4 1
5. Классен Дэви 5 0
6. Эггештайн Максимилиан 5 0
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 2 0
10. Бартельс Фин 2 0
11. Топрак Омер 2 0
12. Гебреселассие Теодор 2 0
13. Юя Осако 2 0
14. Гросс Кристиан 2 0
15. Рашица Милот 2 0
16. Харник Мартин 1 0
17. Павленка Иржи 1 0
18. Фуллкруг Никлас 1 0
19. Сарджент Джош 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 7 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Фернандеш Желсон 4 1
4. Торро Лукас 3 1
5. Роде Себастьян 4 0
6. Пасьенса Гонсало 4 0
7. Камада Даити 4 0
8. Абрахам Давид 2 1
9. Хасебе Макото 3 0
10. Ильзанкер Штефан 3 0
11. Чендлер Тимоти 3 0
12. Костич Филип 3 0
13. Н'Дика Эван 3 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Дост Бас 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 30.77% (8) 19.23% (5) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1) 11.54% (3)
 Айнтрахт Фр 7.14% (3) 11.9% (5) 11.9% (5) 23.81% (10) 16.67% (7) 28.57% (12)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л
Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Вердер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Кубок Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 2:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Вердер Бундеслига
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 29 21 4 4 86 - 28 67
2. Боруссия Д Заявка 29 18 6 5 80 - 35 60
3. Боруссия М Заявка 29 17 5 7 57 - 35 56
4. Байер Л Заявка 29 17 5 7 54 - 36 56
5. РБ Лейпциг Заявка 28 15 10 3 70 - 29 55
6. Хоффенхайм Заявка 29 12 6 11 40 - 48 42
7. Вольфсбург Заявка 29 11 9 9 41 - 36 42
8. Фрайбург Заявка 29 10 8 11 38 - 41 38
9. Герта Заявка 29 10 8 11 43 - 50 38
10. Шальке 04 Заявка 29 9 10 10 34 - 46 37
11. Кёльн Заявка 28 10 4 14 44 - 52 34
12. Айнтрахт Фр Заявка 28 9 5 14 46 - 53 32
13. Унион Берлин Заявка 29 9 4 16 34 - 52 31
14. Аугсбург Заявка 29 8 7 14 40 - 56 31
15. Майнц Заявка 29 8 4 17 37 - 62 28
16. Фортуна Заявка 29 6 9 14 31 - 58 27
17. Вердер Заявка 28 6 7 15 30 - 59 25
18. Падерборн Заявка 29 4 7 18 32 - 61 19
Новости матча
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Прогнозы 181
Вердер 32.6% (59)
X 32% (58)
Айнтрахт Фр 35.4% (64)
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Прогнозы на матч Вердер 0:3 Айнтрахт Фр

Исход игры
Вердер
32.6% (59)
Ничья
32% (58)
Айнтрахт Фр
35.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
60.74% (99)
Меньше
39.26% (64)
Обе команды забьют
Да
85.28% (139)
Нет
14.72% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.7% (41)
1:2 Айнтрахт Фр
22.1% (40)
2:1 Вердер
18.8% (34)
2:2 Ничья
7.2% (13)
1:0 Вердер
5.5% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
2.8% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
2.2% (4)
3:1 Вердер
2.2% (4)
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