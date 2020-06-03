Вердер
0:3
Конец матча
Стадион: Везерштадион
Айнтрахт Фр
3' Желтая карточкаБартельс Фин
14' Желтая карточкаХинтереггер Мартин
0:1
61' ГолАндре Силва
0:2
81' ГолИльзанкер Штефан
87' Желтая карточкаВелькович Милош
0:3
90' ГолИльзанкер Штефан
30
Классен
Дэви
32
Фридль
Марко
22
Бартельс
Фин
8
Юя
Осако
18
Туре
Альмами
28
Кор
Доминик
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
-
22 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
-
8 Юя ОсакоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Дост БасНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
3'
61'
0:1
77'
81'
0:2
87'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
5 Угловые 6
-
6 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|7 (2)
|0.22
|2.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.13
|3.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.13
|4.
|Юя Осако
|4
|0.13
|5.
|Сарджент Джош
|3
|0.09
|6.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0.06
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|9.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|10.
|Шахин Нури
|0
|0
|11.
|Эггештайн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|8 (1)
|0.25
|2.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.25
|3.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.22
|4.
|Дост Бас
|5
|0.16
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.16
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|11.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Абрахам Давид
|1
|0.03
|14.
|Кор Доминик
|0
|0
|15.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|16.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|17.
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|8
|0
|2.
|Велькович Милош
|6
|0
|3.
|Шахин Нури
|4
|1
|4.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|5.
|Классен Дэви
|5
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Лангкамп Себастьян
|2
|0
|10.
|Бартельс Фин
|2
|0
|11.
|Топрак Омер
|2
|0
|12.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|13.
|Юя Осако
|2
|0
|14.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|15.
|Рашица Милот
|2
|0
|16.
|Харник Мартин
|1
|0
|17.
|Павленка Иржи
|1
|0
|18.
|Фуллкруг Никлас
|1
|0
|19.
|Сарджент Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|7
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|4.
|Торро Лукас
|3
|1
|5.
|Роде Себастьян
|4
|0
|6.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|7.
|Камада Даити
|4
|0
|8.
|Абрахам Давид
|2
|1
|9.
|Хасебе Макото
|3
|0
|10.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|11.
|Чендлер Тимоти
|3
|0
|12.
|Костич Филип
|3
|0
|13.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Дост Бас
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
|11.54% (3)
|Айнтрахт Фр
|7.14% (3)
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|28.57% (12)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л
Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца Кёльн 1:0 Вердер Вердер 0:5 Майнц Бавария 6:1 Вердер Вердер 0:1 Падерборн Вольфсбург 2:3 Вердер
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М
Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Вердер: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Айнтрахт Фр: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вердер 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 5:2 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Вердер 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:1 Вердер Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|21
|4
|4
|86 - 28
|67
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|80 - 35
|60
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|57 - 35
|56
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|54 - 36
|56
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|15
|10
|3
|70 - 29
|55
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|40 - 48
|42
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|41 - 36
|42
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|38 - 41
|38
|9.
|Герта
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|43 - 50
|38
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|34 - 46
|37
|11.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|44 - 52
|34
|12.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|46 - 53
|32
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|34 - 52
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|40 - 56
|31
|15.
|Майнц
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|37 - 62
|28
|16.
|Фортуна
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 58
|27
|17.
|Вердер
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|30 - 59
|25
|18.
|Падерборн
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|32 - 61
|19
Прогнозы на матч Вердер 0:3 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вердер
32.6% (59)
Ничья
32% (58)
Айнтрахт Фр
35.4% (64)
Тотал 2.5
Больше
60.74% (99)
Меньше
39.26% (64)
Обе команды забьют
Да
85.28% (139)
Нет
14.72% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.7% (41)
1:2 Айнтрахт Фр
22.1% (40)
2:1 Вердер
18.8% (34)
2:2 Ничья
7.2% (13)
1:0 Вердер
5.5% (10)
0:1 Айнтрахт Фр
2.8% (5)
1:3 Айнтрахт Фр
2.2% (4)
3:1 Вердер
2.2% (4)
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