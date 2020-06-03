Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вердер

45' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Костич Филип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вердер пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Вердер имеет хороший шанс забить.

32' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Кор Доминик наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

29' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Зельке Дейви из команды Вердер плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

28' Роде Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Вердер

19' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Зельке Дейви из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Юя Осако из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Туре Альмами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фридль Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Камада Даити выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Классен Дэви нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

15' Хинтереггер Мартин получил желтую карточку от судьи

13' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фридль Марко из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Фридль Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

3' Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бартельс Фин получил желтую карточку от судьи

2' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.