Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
3:1
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
1:0
27' Гол
Нуннели Че
34' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
2:0
40' Гол
Павлидис Вангелис
3:0
64' Гол
Кёлерт Матс II
3:1
74' Гол
Эль-Мессауди Ахмед
80' Желтая карточка
Матусива Азор
82' Желтая карточка
Thomas Poll
84' Желтая карточка
Зеефейк Дейовайзио
90'+5
1
Велленройтер
Тимон
15
Данкерлёй
Дамил
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
23
Саглам
Геркем
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
46
Thomas
Poll
6
Матусива
Азор
18
Эль-Мессауди
Ахмед
23
Хрустиц
Айдин
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
26
Ван
Кам
Даниэль
9
Редан
Дайшон
Виллем II
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

27'
Нуннели Че
(Данкерлёй Дамил)
1:0
34'
 
Ван Хинтум Барт
40'
Павлидис Вангелис
(Саглам Геркем)
2:0
63'
 
Эль-Ханкури Мохамед
Ван Хинтум Барт
63'
 
Постема Романо
Редан Дайшон
64'
Кёлерт Матс II
(Павлидис Вангелис)
3:0
74'
3:1
Эль-Мессауди Ахмед
(Эль-Ханкури Мохамед)
75'
 
Шрек Сэм
Лундквист Рамон-Паскаль
80'
 
Матусива Азор
82'
 
Thomas Poll
84'
 
Зеефейк Дейовайзио
86'
Гладон Пол
Павлидис Вангелис
 
88'
Врусай Мариос
Кёлерт Матс II
 
90'
Кабангу Элтон
Нуннели Че
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гронинген 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие
Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига Виллем II 1:2 Гронинген Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 17 2 4 65 - 20 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 23 16 2 5 48 - 17 50
3. Фейеноорд Заявка 23 13 7 3 47 - 34 46
4. ПСВ Заявка 24 13 6 5 52 - 27 45
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Утрехт Заявка 23 11 5 7 44 - 31 38
7. Витесс Заявка 24 11 5 8 41 - 31 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Хераклес Заявка 24 9 5 10 36 - 32 32
10. Херенвен Заявка 24 7 9 8 37 - 36 30
11. Твенте 0:0 Заявка 24 7 7 10 32 - 40 28
12. Спарта Роттердам Заявка 23 7 6 10 31 - 37 27
13. ВВВ-Венло Заявка 24 8 3 13 24 - 48 27
14. Эммен 0:0 Заявка 24 7 6 11 26 - 40 27
15. Фортуна Ситтард Заявка 24 6 6 12 28 - 51 24
16. ПЕК Зволле Заявка 24 6 4 14 32 - 51 22
17. АДО Ден Хааг Заявка 23 4 6 13 23 - 46 18
18. Ваалвейк Заявка 24 3 3 18 23 - 55 12
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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