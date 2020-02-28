Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
3:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
Гронинген
1:0
27' ГолНуннели Че
34' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
2:0
40' ГолПавлидис Вангелис
3:0
64' ГолКёлерт Матс II
3:1
74' ГолЭль-Мессауди Ахмед
80' Желтая карточкаМатусива Азор
82' Желтая карточкаThomas Poll
84' Желтая карточкаЗеефейк Дейовайзио
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вуд МайклВратарь
- Вратарь
-
32 Райн ДиланЗащитник
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Thomas PollЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
-
17 Итакура КоПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
52 Tomas Suslov
-
51 Kian Slor
-
-
36 Jan De Boer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
1:0
34'
40'
64'
74'
80'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 11
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +10 =5 -5Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес
Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген
Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Гронинген 0:1 Утрехт Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген Гронинген 1:1 Фейеноорд Алмере Сити 2:2 Гронинген Витесс 1:2 Гронинген Гронинген 2:0 Виллем II Харкемас Бойс 1:2 Гронинген Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 2:0 Спарта Роттердам
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Гронинген 0:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Виллем II 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 Виллем II Эредивизие Гронинген 7:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 Виллем II Премьер-лига Виллем II 3:0 Гронинген Премьер-лига Виллем II 1:2 Гронинген Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|65 - 20
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|16
|2
|5
|48 - 17
|50
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|47 - 34
|46
|4.
|ПСВ
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|52 - 27
|45
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Утрехт
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|44 - 31
|38
|7.
|Витесс
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|41 - 31
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Хераклес
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|36 - 32
|32
|10.
|Херенвен
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|37 - 36
|30
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 40
|28
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 37
|27
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|24 - 48
|27
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|26 - 40
|27
|15.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|28 - 51
|24
|16.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|32 - 51
|22
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|23 - 46
|18
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 55
|12
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