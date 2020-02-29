Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Львов
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Александрия
0'
0:1
10' Гол
Мышенко Богдан
15' Желтая карточка
Мышенко Богдан
16'
23
Сарнавский
Богдан
21
Гончар
Игорь
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
95
Бопесу
Жоэль
5
Приймак
Владислав
9
Татарков
Никита
93
Богунов
Ярослав
96
Рафаэль
да
Сильва
10
Алваро
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
90
Дубра
Каспар
26
Шендрик
Антон
47
Вантух
Роман
17
Лучкевич
Валерий
44
Банада
Евгений
15
Запорожан
Андрей
77
Мышенко
Богдан
18
Ситало
Артём
27
Гречишкин
Дмитрий
Львов
Александрия

Ход матча

10'
0:1
Мышенко Богдан
(Банада Евгений)
15'
 
Мышенко Богдан

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла
Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1

Последние игры между собой

Львов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Александрия 2:0 Львов Премьер-лига Александрия 0:1 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Львов Премьер-лига
Львов 2:2 Александрия Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 19 17 2 0 51 - 9 53
2. Динамо Киев Заявка 20 12 3 5 39 - 16 39
3. Заря Заявка 19 11 4 4 36 - 17 37
4. Десна 0:0 Заявка 20 10 4 6 29 - 14 34
5. Александрия 0:0 Заявка 20 10 4 6 24 - 19 34
6. Колос Ковалёвка Заявка 19 7 2 10 20 - 32 23
7. Мариуполь 0:0 Заявка 20 5 8 7 18 - 28 23
8. Днепр-1 Заявка 20 6 4 10 22 - 30 22
9. Львов 0:0 Заявка 20 5 4 11 15 - 32 19
10. Олимпик Донецк Заявка 19 5 3 11 16 - 33 18
11. Ворскла Заявка 19 4 2 13 13 - 35 14
12. Карпаты Заявка 19 2 6 11 16 - 34 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 0:1 Александрия
Львов
15.5% (27)
Ничья
37.4% (65)
Александрия
47.1% (82)
1:1 Ничья
31% (54)
1:2 Александрия
19.5% (34)
0:1 Александрия
19% (33)
2:1 Львов
6.3% (11)
1:0 Львов
5.7% (10)
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