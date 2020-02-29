Украина: Премьер-лига 2019-2020
Львов
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Арена Львов
Александрия
0:1
10' ГолМышенко Богдан
15' Желтая карточкаМышенко Богдан
21
Гончар
Игорь
95
Бопесу
Жоэль
10
Алваро
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
47
Вантух
Роман
18
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Бопесу ЖоэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 АлвароНападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Лима ЖонатанПолузащитник
-
-
-
-
18 Велвес
-
Главный тренер: Меликян Егише
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
79 Панькив ЮрийВратарь
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
10'
0:1
15'
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +5 =3 -12Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1
Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов Минай 2:0 Львов Львов 1:4 Десна Карпаты 0:0 Львов Львов 0:0 Заря Александрия 2:0 Львов Львов 0:1 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 1:0 Львов Львов 0:1 Мариуполь Днепр-1 2:3 Львов Львов 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 3:2 Львов Львов 0:3 Динамо Киев Десна 1:2 Львов
Александрия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла
Десна 2:0 Александрия Александрия 0:1 Вольфсбург Александрия 1:0 Заря Олимпик Донецк 0:0 Александрия Александрия 2:2 Сент-Этьен Александрия 3:1 Мариуполь Александрия 1:1 Заря Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Сент-Этьен 1:1 Александрия Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 1:1 Гент Александрия 2:0 Львов Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Вольфсбург 3:1 Александрия Александрия 2:0 Днепр-1
Последние игры между собой
Львов: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 9
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 16
|39
|3.
|Заря
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|36 - 17
|37
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 14
|34
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|24 - 19
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|20 - 32
|23
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 28
|23
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 30
|22
|9.
|Львов
|0:0 Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 32
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 33
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|13 - 35
|14
|12.
|Карпаты
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 34
|12
Львов
15.5% (27)
Ничья
37.4% (65)
Александрия
47.1% (82)
1:1 Ничья
31% (54)
1:2 Александрия
19.5% (34)
0:1 Александрия
19% (33)
2:1 Львов
6.3% (11)
1:0 Львов
5.7% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный