Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Колос Ковалёвка
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Карпаты
0'
1:0
11' Гол
Ильин Олег
25' Желтая карточка
Vladyslav Yemets
41'
25
Волынец
Евгений
80
Yevhen
Yefremov
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
29
Vladyslav
Yemets
69
Ильин
Олег
48
Ореховский
Павел
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
8
Смирный
Евгений
17
Бондаренко
Александр
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
30
Гиоргадзе
Андро
34
Холл
Тим
49
Слива
Роман
7
Клёц
Дмитрий
73
Лях
Ростислав
76
Притула
Остап
29
Назарина
Егор
41
Пасич
Геннадий
17
Бойчук
Александр
Колос Ковалёвка
Карпаты

Ход матча

11'
Ильин Олег
(Vladyslav Yemets)
1:0
25'
Vladyslav Yemets
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь
Карпаты Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты
Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карпаты: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 19 17 2 0 51 - 9 53
2. Динамо Киев Заявка 20 12 3 5 39 - 16 39
3. Заря Заявка 19 11 4 4 36 - 17 37
4. Десна Заявка 20 11 3 6 33 - 14 36
5. Александрия Заявка 20 10 4 6 25 - 20 34
6. Колос Ковалёвка 1:0 Заявка 20 8 2 10 21 - 32 26
7. Днепр-1 Заявка 20 6 4 10 22 - 30 22
8. Мариуполь Заявка 20 5 7 8 18 - 32 22
9. Львов Заявка 20 5 4 11 16 - 33 19
10. Олимпик Донецк Заявка 19 5 3 11 16 - 33 18
11. Ворскла Заявка 19 4 2 13 13 - 35 14
12. Карпаты 0:1 Заявка 20 2 6 12 16 - 35 12
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Vladyslav Yemets получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Oleh Ilin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Obolon Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Карпаты
Колос Ковалёвка
65.5% (114)
Ничья
20.1% (35)
Карпаты
14.4% (25)
1:0 Колос Ковалёвка
29.3% (51)
2:1 Колос Ковалёвка
23% (40)
1:1 Ничья
13.8% (24)
2:0 Колос Ковалёвка
8.6% (15)
1:2 Карпаты
6.3% (11)
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