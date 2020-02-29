Украина: Премьер-лига 2019-2020
Колос Ковалёвка
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Оболонь Арена
Карпаты
1:0
11' ГолИльин Олег
25' Желтая карточкаVladyslav Yemets
69
Ильин
Олег
31
Кудрик
Олег
66
Граца
Марвин
34
Холл
Тим
49
Слива
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
-
31 Кудрик ОлегВратарь
-
66 Граца МарвинЗащитник
- Защитник
-
34 Холл ТимЗащитник
-
49 Слива РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дийе МатарНападающий
- Нападающий
-
22 Yuriy Tlumak
-
Главный тренер: Санжар Роман
Ход матча
11'
1:0
25'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +7 =2 -11Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:1 Александрия Колос Ковалёвка 1:0 Львов Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:3 Ворскла Десна 0:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:3 Заря Олимпик Донецк 0:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь
Карпаты Последние 20 матчей: +3 =6 -11Карпаты 1:1 Днепр-1 Ворскла 2:1 Карпаты Карпаты 2:6 Десна Заря 2:0 Карпаты
Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 2:2 Карпаты Карпаты 0:3 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:0 Львов Александрия 2:1 Карпаты Карпаты 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:0 Карпаты Карпаты 2:1 Ворскла Десна 0:0 Карпаты Карпаты 0:1 Заря Олимпик Донецк 1:3 Карпаты Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Карпаты Карпаты 0:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 2:3 Карпаты
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карпаты: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 9
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 16
|39
|3.
|Заря
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|36 - 17
|37
|4.
|Десна
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|33 - 14
|36
|5.
|Александрия
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|25 - 20
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|1:0 Заявка
|20
|8
|2
|10
|21 - 32
|26
|7.
|Днепр-1
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 30
|22
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|18 - 32
|22
|9.
|Львов
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|16 - 33
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 33
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|13 - 35
|14
|12.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|20
|2
|6
|12
|16 - 35
|12
Колос Ковалёвка
65.5% (114)
Ничья
20.1% (35)
Карпаты
14.4% (25)
1:0 Колос Ковалёвка
29.3% (51)
2:1 Колос Ковалёвка
23% (40)
1:1 Ничья
13.8% (24)
2:0 Колос Ковалёвка
8.6% (15)
1:2 Карпаты
6.3% (11)
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