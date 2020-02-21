Украина: Премьер-лига 2019-2020
Днепр-1
Позже
Стадион: Днепр-Арена
Динамо Киев
Предыдущие игры
Днепр-1 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано
Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев
Последние игры между собой
Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 9
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 13
|39
|3.
|Заря
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|36 - 17
|37
|4.
|Десна
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 14
|33
|5.
|Александрия
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|24 - 19
|33
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|20 - 32
|23
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|18 - 28
|22
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 29
|19
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 33
|18
|10.
|Львов
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|15 - 32
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|13 - 35
|14
|12.
|Карпаты
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 34
|12
Днепр-1
1.6% (1)
Ничья
1.6% (1)
Динамо Киев
96.9% (62)
1:2 Динамо Киев
37.5% (24)
0:2 Динамо Киев
25% (16)
1:3 Динамо Киев
7.8% (5)
0:1 Динамо Киев
7.8% (5)
0:3 Динамо Киев
6.3% (4)
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