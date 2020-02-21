Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Днепр-1
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1
Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Inhulets2 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1 Мариуполь 1:0 Днепр-1 Днепр-1 0:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:0 Карпаты Александрия 2:0 Днепр-1 Днепр-1 2:1 Колос Ковалёвка Днепр-1 2:3 Львов Ворскла 1:1 Днепр-1 Днепр-1 0:1 Десна Заря 1:1 Днепр-1
Динамо Киев Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано
Динамо Киев 1:2 Заря Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Мальмё 4:3 Динамо Киев Динамо Киев 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Динамо Киев Копенгаген 1:1 Динамо Киев Динамо Киев 4:0 Львов Динамо Киев 2:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:1 Карпаты Динамо Киев 1:1 Копенгаген Динамо Киев 1:0 Александрия Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Лугано 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Ворскла 0:5 Динамо Киев

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Динамо Киев: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:4 Динамо Киев Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 19 17 2 0 51 - 9 53
2. Динамо Киев Заявка 19 12 3 4 38 - 13 39
3. Заря Заявка 19 11 4 4 36 - 17 37
4. Десна Заявка 19 10 3 6 29 - 14 33
5. Александрия Заявка 19 10 3 6 24 - 19 33
6. Колос Ковалёвка Заявка 19 7 2 10 20 - 32 23
7. Мариуполь Заявка 19 5 7 7 18 - 28 22
8. Днепр-1 Заявка 19 5 4 10 19 - 29 19
9. Олимпик Донецк Заявка 19 5 3 11 16 - 33 18
10. Львов Заявка 19 5 3 11 15 - 32 18
11. Ворскла Заявка 19 4 2 13 13 - 35 14
12. Карпаты Заявка 19 2 6 11 16 - 34 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Днепр-1 - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 28.02.2020, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Днепр-1 - Динамо Киев
    Днепр-1
    1.6% (1)
    Ничья
    1.6% (1)
    Динамо Киев
    96.9% (62)
    1:2 Динамо Киев
    37.5% (24)
    0:2 Динамо Киев
    25% (16)
    1:3 Динамо Киев
    7.8% (5)
    0:1 Динамо Киев
    7.8% (5)
    0:3 Динамо Киев
    6.3% (4)
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