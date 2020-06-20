Сьон
0:2
Второй тайм: 88'
Стадион: Турбийон Зрители: 300
Санкт-Галлен
0:1
20' ГолИттен Седрик
28' Желтая карточкаBetim Fazliji
32' Желтая карточкаГёртлер Лукас
33' Желтая карточкаНдойе Бирама
38' Желтая карточкаРуиз Жан
47' Желтая карточкаИттен Седрик
0:2
53' ГолИттен Седрик
78' Желтая карточкаКасами Пайтим
87' Желтая карточкаBaltazar
68
Руиз
Жан
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
31
Patrick3
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Patrick3Нападающий
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
13 Кабаши АрианНападающий
-
-
21 Baltazar
-
64 Edgar Andre
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Fabiano VII
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
20'
28'
32'
33'
38'
47'
53'
0:2
78'
87'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|8
|0.31
|2.
|Леняни Эрмир
|5
|0.19
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.19
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.08
|5.
|Итаитинга
|2
|0.08
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.08
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.04
|8.
|Patrick3
|1
|0.04
|9.
|Патрик II
|1
|0.04
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.04
|11.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|12.
|Jared Khasa
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|15.
|Зок Кристиан
|0
|0
|16.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|10 (2)
|0.38
|2.
|Демирович Эрмедин
|9
|0.35
|3.
|Jordi Quintilla
|9 (3)
|0.35
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.27
|5.
|Víctor Ruiz III
|4
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.12
|7.
|Хефти Сильван
|2
|0.08
|8.
|Гийемено Джереми
|2
|0.08
|9.
|Betim Fazliji
|2
|0.08
|10.
|Andre Ribeiro
|1
|0.04
|11.
|Fabiano VII
|1
|0.04
|12.
|Yannis Letard
|1
|0.04
|13.
|Мухайм Миро
|0
|0
|14.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|6
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|6
|1
|3.
|Тома Бастьен
|6
|0
|4.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|5.
|Ндойе Бирама
|4
|0
|6.
|Руиз Жан
|4
|0
|7.
|Зок Кристиан
|4
|0
|8.
|Фортюн Яссин
|4
|0
|9.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|10.
|Касами Пайтим
|3
|0
|11.
|Масейрас Кентен
|3
|0
|12.
|Patrick3
|3
|0
|13.
|Сонг Александр
|2
|0
|14.
|Бехрами Валон
|1
|0
|15.
|Гргич Анто
|1
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|17.
|Baltazar
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yannis Letard
|9
|0
|2.
|Мухайм Миро
|6
|1
|3.
|Jordi Quintilla
|7
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|7
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|7
|0
|6.
|Демирович Эрмедин
|5
|0
|7.
|Víctor Ruiz III
|3
|1
|8.
|Betim Fazliji
|4
|0
|9.
|Fabiano VII
|3
|0
|10.
|Хефти Сильван
|3
|0
|11.
|Уисс Алан
|2
|0
|12.
|Стоянович Деян
|2
|0
|13.
|Иттен Седрик
|2
|0
|14.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|15.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|16.
|Костанцо Морено
|1
|0
|17.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|18.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Санкт-Галлен
|11.36% (5)
|9.09% (4)
|29.55% (13)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|9.09% (4)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +2 =8 -10Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Сьон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:0
|24
|15
|3
|6
|53 - 31
|48
|2.
|Янг Бойз
|24
|14
|6
|4
|49 - 33
|48
|3.
|Базель
|23
|12
|4
|7
|48 - 24
|40
|4.
|Серветт
|23
|10
|7
|6
|38 - 23
|37
|5.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|6.
|Люцерн
|23
|9
|4
|10
|25 - 30
|31
|7.
|Лугано
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|24
|4
|10
|10
|27 - 39
|22
|9.
|Сьон
|0:2
|24
|5
|6
|13
|28 - 44
|21
|10.
|Тун
|24
|5
|4
|15
|24 - 48
|19