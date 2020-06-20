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Сьон
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Санкт-Галлен
0'
0:1
20' Гол
Иттен Седрик
28' Желтая карточка
Betim Fazliji
32' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
33' Желтая карточка
Ндойе Бирама
38' Желтая карточка
Руиз Жан
47' Желтая карточка
Иттен Седрик
0:2
53' Гол
Иттен Седрик
78' Желтая карточка
Касами Пайтим
87' Желтая карточка
Baltazar
1:2
90' Пенальти
Касами Пайтим
90'+6
18
Фикентшер
Кевин
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
68
Руиз
Жан
34
Ндойе
Бирама
62
Масейрас
Кентен
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
45
Фаччинетти
Микаэль
31
Patrick3
33
Леняни
Эрмир
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
99
Рюфли
Венсан
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
13
Иттен
Седрик
10
Демирович
Эрмедин
Сьон
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

20'
0:1
Иттен Седрик
(Демирович Эрмедин)
28'
 
Betim Fazliji
32'
 
Гёртлер Лукас
33'
Ндойе Бирама
 
38'
Руиз Жан
 
47'
 
Иттен Седрик
53'
0:2
Иттен Седрик
(Хефти Сильван)
60'
Итаитинга
Patrick3
 
71'
Кавар Димитри
Леняни Эрмир
 
71'
Filip Stojilkovic
Гргич Анто
 
71'
Baltazar
Масейрас Кентен
 
72'
 
Andre Ribeiro
Гийемено Джереми
72'
 
Бакайоко Аксель
Демирович Эрмедин
76'
 
Fabiano VII
Рюфли Венсан
78'
Касами Пайтим
 
87'
Baltazar
 
88'
 
Штаубли Тим
Víctor Ruiz III
90'
Касами Пайтим
1:2

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 23 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 9 (1) 0.35
2. Леняни Эрмир 5 0.19
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.19
4. Тома Бастьен 2 0.08
5. Итаитинга 2 0.08
6. Робертс Улдрикис 2 0.08
7. Гргич Анто 1 (1) 0.04
8. Patrick3 1 0.04
9. Патрик II 1 0.04
10. Ндойе Бирама 1 0.04
11. Фаччинетти Микаэль 0 0
12. Jared Khasa 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Масейрас Кентен 0 0
15. Зок Кристиан 0 0
16. Filip Stojilkovic 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 10 (2) 0.38
2. Демирович Эрмедин 9 0.35
3. Jordi Quintilla 9 (3) 0.35
4. Бабич Борис 7 0.27
5. Víctor Ruiz III 4 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.12
7. Хефти Сильван 2 0.08
8. Гийемено Джереми 2 0.08
9. Betim Fazliji 2 0.08
10. Andre Ribeiro 1 0.04
11. Fabiano VII 1 0.04
12. Yannis Letard 1 0.04
13. Мухайм Миро 0 0
14. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 6 2
2. Абделлауи Аюб 6 1
3. Тома Бастьен 6 0
4. Фаччинетти Микаэль 4 0
5. Ндойе Бирама 4 0
6. Руиз Жан 4 0
7. Зок Кристиан 4 0
8. Фортюн Яссин 4 0
9. Леняни Эрмир 3 0
10. Касами Пайтим 3 0
11. Масейрас Кентен 3 0
12. Patrick3 3 0
13. Сонг Александр 2 0
14. Бехрами Валон 1 0
15. Гргич Анто 1 0
16. Робертс Улдрикис 1 0
17. Baltazar 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Yannick Cotter 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Yannis Letard 9 0
2. Мухайм Миро 6 1
3. Jordi Quintilla 7 0
4. Гёртлер Лукас 7 0
5. Гийемено Джереми 7 0
6. Демирович Эрмедин 5 0
7. Víctor Ruiz III 3 1
8. Betim Fazliji 4 0
9. Fabiano VII 3 0
10. Хефти Сильван 3 0
11. Уисс Алан 2 0
12. Стоянович Деян 2 0
13. Иттен Седрик 2 0
14. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
15. Бакайоко Аксель 2 0
16. Костанцо Морено 1 0
17. Рюфли Венсан 1 0
18. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 14.29% (4) 25% (7)
 Санкт-Галлен 10.87% (5) 10.87% (5) 28.26% (13) 19.57% (9) 21.74% (10) 8.7% (4)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон
Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон Сьон 1:2 Лугано Янг Бойз 3:2 Сьон
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз
Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Ингольштадт 6:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Тун 1:4 Санкт-Галлен Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Фрайбург 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:0 Сьон Лугано 1:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Сьон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Санкт-Галлен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 24 14 6 4 49 - 33 48
3. Базель 24 12 4 8 49 - 26 40
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
10. Тун 24 5 4 15 24 - 48 19
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Betim Fazliji получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сьон 1:2 Санкт-Галлен онлайн

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