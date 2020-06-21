Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Лугано
0:1
21' ГолГерндт Александр
56' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:1
61' Гол в свои воротаЯо Элож
68' Вторая желтая карточкаСаббатини Хонатан
88' Желтая карточкаРутис Кристофер
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
18
Яо
Элож
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Яо ЭложЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
21'
0:1
59'
61'
1:1
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Varol Tasar
|6
|0.23
|2.
|Koro Kone
|6
|0.23
|3.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.15
|4.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.15
|5.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.15
|6.
|Стеванович Мирослав
|3
|0.12
|7.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.08
|8.
|Киэ Грежон
|2
|0.08
|9.
|Руй Стив
|2
|0.08
|10.
|Стеванович Далибор
|1
|0.04
|11.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.04
|12.
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|13.
|Boris Cespedes
|1
|0.04
|14.
|Timothe Cognat
|0
|0
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.19
|2.
|Араторе Марко
|3
|0.12
|3.
|Вечеи Балинт
|3
|0.12
|4.
|Холендер Филип
|3
|0.12
|5.
|Боттани Маттиа
|2
|0.08
|6.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.08
|7.
|Герндт Александр
|2
|0.08
|8.
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|9.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.04
|10.
|Дапрела Фабио
|1
|0.04
|11.
|Дальмонте Никола
|1
|0.04
|12.
|Ловрич Санди
|0
|0
|13.
|Лаванши Нума
|0
|0
|14.
|Янга Рангело
|0
|0
|15.
|Човило Мирослав
|0
|0
|16.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|17.
|Яо Элож
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|6
|0
|2.
|Boris Cespedes
|5
|0
|3.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|4.
|Kastriot Imeri
|4
|0
|5.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|6.
|Anthony Sauthier
|3
|0
|7.
|Koro Kone
|3
|0
|8.
|Руй Стив
|3
|0
|9.
|Varol Tasar
|3
|0
|10.
|Timothe Cognat
|3
|0
|11.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|12.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|13.
|Сассо Венсан
|2
|0
|14.
|Схалк Алекс
|2
|0
|15.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|16.
|Фрик Джереми
|2
|0
|17.
|Michael Goncalves
|2
|0
|18.
|Суиси Райан
|2
|0
|19.
|Ricardo Azevedo
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|9
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|5
|1
|3.
|Араторе Марко
|6
|0
|4.
|Лаванши Нума
|5
|0
|5.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|6.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|2
|1
|8.
|Марич Мият
|3
|0
|9.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|10.
|Холендер Филип
|3
|0
|11.
|Герндт Александр
|1
|1
|12.
|Човило Мирослав
|2
|0
|13.
|Бауман Ноам
|2
|0
|14.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|15.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|16.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|17.
|Обексер Линус
|1
|0
|18.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|29.41% (10)
|14.71% (5)
|Лугано
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт
Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: + = -Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз
Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё
Последние игры между собой
Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|2.
|Янг Бойз
|24
|14
|6
|4
|49 - 33
|48
|3.
|Базель
|24
|12
|4
|8
|49 - 26
|40
|4.
|Серветт
|24
|10
|8
|6
|39 - 24
|38
|5.
|Люцерн
|24
|10
|4
|10
|27 - 31
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|24
|4
|10
|10
|27 - 39
|22
|9.
|Сьон
|24
|5
|6
|13
|29 - 44
|21
|10.
|Тун
|24
|5
|4
|15
|24 - 48
|19
Аутентификация