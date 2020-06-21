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Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
21' Гол
Герндт Александр
56' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:1
61' Гол в свои ворота
Яо Элож
68' Вторая желтая карточка
Саббатини Хонатан
88' Желтая карточка
Рутис Кристофер
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
5
Boris
Cespedes
9
Стеванович
Мирослав
8
Timothe
Cognat
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
18
Яо
Элож
6
Човило
Мирослав
19
Герндт
Александр
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
9
Янга
Рангело
20
Кустодио
Оливье
Серветт
4-2-3-1
Лугано
4-1-4-1

Ход матча

21'
0:1
Герндт Александр
(Янга Рангело)
56'
 
Саббатини Хонатан
59'
Киэ Грежон
Koro Kone
 
60'
 
Christopher Lungoyi
Боттани Маттиа
61'
Яо Элож
1:1
68'
 
Саббатини Хонатан
71'
Маккоппи Андреа
Timothe Cognat
 
71'
Ricardo Azevedo
Boris Cespedes
 
79'
 
Родригес Франсиско III
Герндт Александр
79'
 
Ловрич Санди
Кустодио Оливье
80'
Рутис Кристофер
Ондуа Гаэль
 
80'
Michael Goncalves
Anthony Sauthier
 
88'
Рутис Кристофер
 
89'
 
Гвидотти Стефано
Човило Мирослав

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Varol Tasar 6 0.23
2. Koro Kone 6 0.23
3. Вютрих Себастьен 4 0.15
4. Схалк Алекс 4 (1) 0.15
5. Юнг-Бин Парк 4 0.15
6. Стеванович Мирослав 3 0.12
7. Ондуа Гаэль 2 0.08
8. Киэ Грежон 2 0.08
9. Руй Стив 2 0.08
10. Стеванович Далибор 1 0.04
11. Kastriot Imeri 1 (1) 0.04
12. Сассо Венсан 1 0.04
13. Boris Cespedes 1 0.04
14. Timothe Cognat 0 0
15. Dennis Iapichino 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марич Мият 5 (2) 0.19
2. Араторе Марко 3 0.12
3. Вечеи Балинт 3 0.12
4. Холендер Филип 3 0.12
5. Боттани Маттиа 2 0.08
6. Карлиньос Жуниор 2 0.08
7. Герндт Александр 2 0.08
8. Кустодио Оливье 1 0.04
9. Родригес Франсиско III 1 0.04
10. Дапрела Фабио 1 0.04
11. Дальмонте Никола 1 0.04
12. Ловрич Санди 0 0
13. Лаванши Нума 0 0
14. Янга Рангело 0 0
15. Човило Мирослав 0 0
16. Саббатини Хонатан 0 0
17. Яо Элож 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 6 0
2. Boris Cespedes 5 0
3. Стеванович Мирослав 3 1
4. Kastriot Imeri 4 0
5. Вютрих Себастьен 3 0
6. Anthony Sauthier 3 0
7. Koro Kone 3 0
8. Руй Стив 3 0
9. Varol Tasar 3 0
10. Timothe Cognat 3 0
11. Dennis Iapichino 2 0
12. Маккоппи Андреа 2 0
13. Сассо Венсан 2 0
14. Схалк Алекс 2 0
15. Рутис Кристофер 2 0
16. Фрик Джереми 2 0
17. Michael Goncalves 2 0
18. Суиси Райан 2 0
19. Ricardo Azevedo 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 9 1
2. Боттани Маттиа 5 1
3. Араторе Марко 6 0
4. Лаванши Нума 5 0
5. Дапрела Фабио 4 0
6. Карлиньос Жуниор 4 0
7. Саббатини Хонатан 2 1
8. Марич Мият 3 0
9. Вечеи Балинт 3 0
10. Холендер Филип 3 0
11. Герндт Александр 1 1
12. Човило Мирослав 2 0
13. Бауман Ноам 2 0
14. Сульмони Фульвио 1 0
15. Родригес Франсиско III 1 0
16. Кечкеш Акош 1 0
17. Обексер Линус 1 0
18. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 14.71% (5) 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 29.41% (10) 14.71% (5)
 Лугано 13.64% (3) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 9.09% (2) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт
Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул Вольфсбург 1:2 Серветт Серветт 1:0 Ваалвейк Серветт 2:0 Витесс Серветт 2:1 Тун Цюрих 0:5 Серветт Лугано 1:0 Серветт Серветт 2:0 Базель Люцерн 1:2 Серветт Серветт 3:0 Янг Бойз Сьон 1:1 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз
Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм Андерлехт 2:1 Лугано Ройал Антверпен 3:0 Лугано Лугано 0:0 Янг Бойз Динамо Киев 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Серветт Лугано 0:1 Копенгаген Тун 0:3 Лугано Лугано 0:3 Базель Лугано 0:0 Мальмё

Последние игры между собой

Серветт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 8
Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига
Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 6:1 Лугано Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 24 14 6 4 49 - 33 48
3. Базель 24 12 4 8 49 - 26 40
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
10. Тун 24 5 4 15 24 - 48 19
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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