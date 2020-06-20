Нёвшатель Ксамакс
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де ла Маладьер
Тун
16' Желтая карточкаБертоне Леонардо
39' Вторая желтая карточкаБертоне Леонардо
43' Желтая карточкаАраз Муса
1:0
45' ГолSamir Ramizi
1:1
75' ГолМунси Ридж
78' Желтая карточкаДжурич Игорь
85' Желтая карточкаХавенаар Никки
2:1
86' ПенальтиНуццоло Рафаэль
55
Джурич
Игорь
33
Джуру
Йохан
23
Mike
Gomes
20
Араз
Муса
20
Каблан
Крис
13
Рапп
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
33 Джуру ЙоханЗащитник
- Защитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
16'
39'
43'
45'
1:0
75'
1:1
78'
85'
86'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
10 Удары в створ 4
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|9 (3)
|0.35
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.27
|3.
|Ошс Марцис
|3
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.08
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.04
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|7.
|Таулан Сефери
|1
|0.04
|8.
|Andre Luis II
|1
|0.04
|9.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.04
|10.
|Janick Kamber
|1
|0.04
|11.
|Сейду Лео
|0
|0
|12.
|Тафер Яннис
|0
|0
|13.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|14.
|Thibault Corbaz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каблан Крис
|4 (1)
|0.15
|2.
|Мунси Ридж
|4
|0.15
|3.
|Кастроман Мигель
|3
|0.12
|4.
|Рапп Симоне
|3
|0.12
|5.
|Тосетти Маттео
|2
|0.08
|6.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.08
|7.
|Сале Чиаде
|2
|0.08
|8.
|Хавенаар Никки
|2
|0.08
|9.
|Саланович Деннис
|1
|0.04
|10.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.04
|11.
|Хаслер Николас
|0
|0
|12.
|Бертоне Леонардо
|0
|0
|13.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|14.
|Хефти Ниас
|0
|0
|15.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|10
|0
|2.
|Джурич Игорь
|8
|0
|3.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|4.
|Andre Luis II
|5
|0
|5.
|Джемайли Арбенит
|5
|0
|6.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|7.
|Мвенг Фредди
|4
|0
|8.
|Нуццоло Рафаэль
|4
|0
|9.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|10.
|Janick Kamber
|2
|1
|11.
|Mike Gomes
|3
|0
|12.
|Thibault Corbaz
|3
|0
|13.
|Таулан Сефери
|1
|1
|14.
|Laurent Walthert
|2
|0
|15.
|Ди Сере
|2
|0
|16.
|Ошс Марцис
|2
|0
|17.
|Араз Муса
|1
|0
|18.
|Matthias Minder
|1
|0
|19.
|Сейду Лео
|1
|0
|20.
|Абанда Леруа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастроман Мигель
|7
|1
|2.
|Рапп Симоне
|6
|0
|3.
|Стильхарт Базиль
|6
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|4
|0
|5.
|Каблан Крис
|4
|0
|6.
|Фаткич Кенан
|4
|0
|7.
|Бертоне Леонардо
|2
|1
|8.
|Йосс Свен
|2
|1
|9.
|Гларнер Штефан
|3
|0
|10.
|Рот Джастин
|3
|0
|11.
|Биглер Кевин
|2
|0
|12.
|Гельми Рой
|2
|0
|13.
|Хефти Ниас
|2
|0
|14.
|Февр Гийом
|1
|0
|15.
|Мунси Ридж
|1
|0
|16.
|Сале Чиаде
|1
|0
|17.
|Суттер Никола
|1
|0
|18.
|Родригес Мигель
|1
|0
|19.
|Банде Бурема
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нёвшатель Ксамакс
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|Тун
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер
Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|2:0
|24
|15
|3
|6
|53 - 31
|48
|2.
|Янг Бойз
|24
|14
|6
|4
|49 - 33
|48
|3.
|Базель
|23
|12
|4
|7
|48 - 24
|40
|4.
|Серветт
|23
|10
|7
|6
|38 - 23
|37
|5.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|6.
|Люцерн
|23
|9
|4
|10
|25 - 30
|31
|7.
|Лугано
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|24
|4
|10
|10
|27 - 39
|22
|9.
|Сьон
|0:2
|24
|5
|6
|13
|28 - 44
|21
|10.
|Тун
|24
|5
|4
|15
|24 - 48
|19