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  3. Швейцария
Нёвшатель Ксамакс
2:1
Конец матча

Стадион:
Тун
0'
16' Желтая карточка
Бертоне Леонардо
39' Вторая желтая карточка
Бертоне Леонардо
43' Желтая карточка
Араз Муса
1:0
45' Гол
Samir Ramizi
1:1
75' Гол
Мунси Ридж
78' Желтая карточка
Джурич Игорь
85' Желтая карточка
Хавенаар Никки
2:1
86' Пенальти
Нуццоло Рафаэль
90'+4
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
33
Джуру
Йохан
4
Andre
Luis
II
23
Mike
Gomes
36
Куасси
Ксавье
20
Араз
Муса
3
Janick
Kamber
8
Samir
Ramizi
14
Нуццоло
Рафаэль
17
Таулан
Сефери
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
5
Хавенаар
Никки
34
Суттер
Никола
20
Каблан
Крис
16
Бертоне
Леонардо
28
Хаслер
Николас
10
Стильхарт
Базиль
7
Кастроман
Мигель
9
Мунси
Ридж
13
Рапп
Симоне
Нёвшатель Ксамакс
3-4-1-2
Тун
4-1-2-1-2

Ход матча

16'
 
Бертоне Леонардо
39'
 
Бертоне Леонардо
43'
Араз Муса
 
44'
 
Фаткич Кенан
Рапп Симоне
45'
Samir Ramizi
(Нуццоло Рафаэль)
1:0
63'
 
Тосетти Маттео
Хаслер Николас
64'
 
Хефти Ниас
Каблан Крис
75'
1:1
Мунси Ридж
(Хефти Ниас)
78'
Джурич Игорь
 
80'
Thibault Corbaz
Таулан Сефери
 
80'
Сейду Лео
Janick Kamber
 
83'
 
Саланович Деннис
Мунси Ридж
85'
 
Хавенаар Никки
86'
Нуццоло Рафаэль
2:1
87'
Тафер Яннис
Samir Ramizi
 
90'
Джемайли Арбенит
Mike Gomes
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 10 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 9 (3) 0.35
2. Карлен Гаэтан 7 0.27
3. Ошс Марцис 3 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.08
5. Samir Ramizi 1 0.04
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.04
7. Таулан Сефери 1 0.04
8. Andre Luis II 1 0.04
9. Ди Сере 1 (1) 0.04
10. Janick Kamber 1 0.04
11. Сейду Лео 0 0
12. Тафер Яннис 0 0
13. Pietro Di Nardo 0 0
14. Thibault Corbaz 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каблан Крис 4 (1) 0.15
2. Мунси Ридж 4 0.15
3. Кастроман Мигель 3 0.12
4. Рапп Симоне 3 0.12
5. Тосетти Маттео 2 0.08
6. Стильхарт Базиль 2 0.08
7. Сале Чиаде 2 0.08
8. Хавенаар Никки 2 0.08
9. Саланович Деннис 1 0.04
10. Соргич Деян 1 (1) 0.04
11. Хаслер Николас 0 0
12. Бертоне Леонардо 0 0
13. Фаткич Кенан 0 0
14. Хефти Ниас 0 0
15. Васич Урош 0 0

Карточки

Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 10 0
2. Джурич Игорь 8 0
3. Charles-Andre Doudin 6 0
4. Andre Luis II 5 0
5. Джемайли Арбенит 5 0
6. Pietro Di Nardo 1 2
7. Мвенг Фредди 4 0
8. Нуццоло Рафаэль 4 0
9. Карлен Гаэтан 4 0
10. Janick Kamber 2 1
11. Mike Gomes 3 0
12. Thibault Corbaz 3 0
13. Таулан Сефери 1 1
14. Laurent Walthert 2 0
15. Ди Сере 2 0
16. Ошс Марцис 2 0
17. Араз Муса 1 0
18. Matthias Minder 1 0
19. Сейду Лео 1 0
20. Абанда Леруа 1 0
Тун
# Игрок      
1. Кастроман Мигель 7 1
2. Рапп Симоне 6 0
3. Стильхарт Базиль 6 0
4. Хавенаар Никки 4 0
5. Каблан Крис 4 0
6. Фаткич Кенан 4 0
7. Бертоне Леонардо 2 1
8. Йосс Свен 2 1
9. Гларнер Штефан 3 0
10. Рот Джастин 3 0
11. Биглер Кевин 2 0
12. Гельми Рой 2 0
13. Хефти Ниас 2 0
14. Февр Гийом 1 0
15. Мунси Ридж 1 0
16. Сале Чиаде 1 0
17. Суттер Никола 1 0
18. Родригес Мигель 1 0
19. Банде Бурема 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нёвшатель Ксамакс 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6) 7.69% (2) 23.08% (6)
 Тун 21.74% (5) 13.04% (3) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер
Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Кринс 1:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Санкт-Галлен 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун
Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер Серветт 2:1 Тун Тун 1:4 Санкт-Галлен Сьон 2:1 Тун Тун 0:3 Лугано Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Тун 0:1 Цюрих Винтертур 1:0 Тун Янг Бойз 4:2 Тун Базель 3:1 Тун Тун 0:2 Люцерн

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун Суперлига Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 5:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 4:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 4:0 Тун Суперлига Тун 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:4 Тун Суперлига Тун 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Тун 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:3 Тун Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 2:0 24 15 3 6 53 - 31 48
2. Янг Бойз 24 14 6 4 49 - 33 48
3. Базель 23 12 4 7 48 - 24 40
4. Серветт 23 10 7 6 38 - 23 37
5. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
6. Люцерн 23 9 4 10 25 - 30 31
7. Лугано 23 6 9 8 25 - 27 27
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Сьон 0:2 24 5 6 13 28 - 44 21
10. Тун 24 5 4 15 24 - 48 19
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Samir Ramizi бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Рапп Симоне уходит, Фаткич Кенан вместо него
  • Желтая карточка
    43'
    Араз Муса получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Бертоне Леонардо получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    16'
    Бертоне Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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