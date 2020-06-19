Янг Бойз
3:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Цюрих
2' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
0:1
25' ГолAiyegun Tosin
1:1
32' ГолНсаме Жан-Пьер
37' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
1:2
38' ГолКололли Беньямин
63' Желтая карточкаЗайлер Штефан
68' Желтая карточкаДомджони Тони
73' Желтая карточкаAiyegun Tosin
2:2
81' ГолНсаме Жан-Пьер
3:2
85' ГолНсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточкаОаро Гийом
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
25'
32'
1:1
38'
1:2
63'
68'
73'
81'
2:2
85'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
12 Угловые 5
-
5 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|21 (1)
|0.81
|2.
|Нгамале Муми
|5 (1)
|0.19
|3.
|Ассале Рожер
|4
|0.15
|4.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0.15
|5.
|Гаудино Джанлука
|3
|0.12
|6.
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|7.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.08
|8.
|Зесигер Седрик
|2
|0.08
|9.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|10.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.04
|11.
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|12.
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|13.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|14.
|Янко Саиди
|0
|0
|15.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|16.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|17.
|Шпильман Марвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.31
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.27
|3.
|Aiyegun Tosin
|5
|0.19
|4.
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.15
|5.
|Махи Мимаун
|2
|0.08
|6.
|Кололли Беньямин
|1
|0.04
|7.
|Зом Симон
|1
|0.04
|8.
|Сисей Ассан
|1
|0.04
|9.
|Nathan V
|1
|0.04
|10.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|11.
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|12.
|Домджони Тони
|0
|0
|13.
|Крюезиу Мирлинд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|3.
|Эбишер Мишель
|5
|0
|4.
|Нгамале Муми
|5
|0
|5.
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|7.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|8.
|Янко Саиди
|3
|0
|9.
|Мартинс Кристофер
|3
|0
|10.
|Оаро Гийом
|2
|0
|11.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|12.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|13.
|Сьерро Венсан
|2
|0
|14.
|Ассале Рожер
|1
|0
|15.
|Бюрги Николас
|1
|0
|16.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nathan V
|8
|0
|2.
|Зом Симон
|6
|1
|3.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|4.
|Blaz Kramer
|6
|0
|5.
|Aiyegun Tosin
|6
|0
|6.
|Домджони Тони
|5
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|4
|0
|8.
|Жанье Па-Моду
|3
|0
|9.
|Попович Денис
|3
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|3
|0
|11.
|Кололли Беньямин
|3
|0
|12.
|Бангура Умару
|2
|0
|13.
|Бреше Янник
|1
|0
|14.
|Махи Мимаун
|1
|0
|15.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|16.
|Сисей Ассан
|1
|0
|17.
|Алиу Изер
|1
|0
|18.
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|19.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|20.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|21.
|Заутер Илан
|1
|0
|22.
|Willie Britto
|1
|0
|23.
|Зайлер Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|20% (9)
|20% (9)
|8.89% (4)
|22.22% (10)
|Цюрих
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|30% (9)
|10% (3)
|20% (6)
|10% (3)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +9 =5 -6Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс
Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +12 =3 -5Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих
Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|24
|14
|6
|4
|49 - 33
|48
|2.
|Санкт-Галлен
|23
|14
|3
|6
|51 - 31
|45
|3.
|Базель
|23
|12
|4
|7
|48 - 24
|40
|4.
|Серветт
|23
|10
|7
|6
|38 - 23
|37
|5.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|6.
|Люцерн
|23
|9
|4
|10
|25 - 30
|31
|7.
|Лугано
|23
|6
|9
|8
|25 - 27
|27
|8.
|Сьон
|23
|5
|6
|12
|28 - 42
|21
|9.
|Тун
|23
|5
|4
|14
|23 - 46
|19
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|23
|3
|10
|10
|25 - 38
|19