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  3. Швейцария
Янг Бойз
3:2
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
2' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
0:1
25' Гол
Aiyegun Tosin
1:1
32' Гол
Нсаме Жан-Пьер
37' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
1:2
38' Гол
Кололли Беньямин
63' Желтая карточка
Зайлер Штефан
68' Желтая карточка
Домджони Тони
73' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
2:2
81' Гол
Нсаме Жан-Пьер
3:2
85' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90' Желтая карточка
Оаро Гийом
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
23
Янко
Саиди
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
29
Лотомба
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
35
Мартинс
Кристофер
13
Нгамале
Муми
18
Нсаме
Жан-Пьер
19
Мамбимби
Феликс
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
24
Кемптер
Михаэль
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
70
Кололли
Беньямин
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

2'
 
Крюезиу Мирлинд
25'
0:1
Aiyegun Tosin
(Кололли Беньямин)
32'
Нсаме Жан-Пьер
(Янко Саиди)
1:1
37'
Фасснахт Кристиан
 
38'
1:2
Кололли Беньямин
46'
Гарсия Улиссес
Янко Саиди
 
62'
 
Зайлер Штефан
Шёнбахлер Марко
63'
 
Зайлер Штефан
66'
Шпильман Марвин
Нгамале Муми
 
66'
Оаро Гийом
Мамбимби Феликс
 
68'
 
Домджони Тони
73'
 
Aiyegun Tosin
75'
 
Willie Britto
Кемптер Михаэль
75'
Сулеймани Миралем
Фасснахт Кристиан
 
75'
Гаудино Джанлука
Эбишер Мишель
 
81'
Нсаме Жан-Пьер
(Оаро Гийом)
2:2
82'
 
Зом Симон
Маркезано Антонио
83'
 
Яньичич Василие
Aiyegun Tosin
83'
 
Blaz Kramer
Кололли Беньямин
85'
Нсаме Жан-Пьер
(Сулеймани Миралем)
3:2
90'
Оаро Гийом
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 6
  • 12 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 21 (1) 0.81
2. Нгамале Муми 5 (1) 0.19
3. Ассале Рожер 4 0.15
4. Фасснахт Кристиан 4 0.15
5. Гаудино Джанлука 3 0.12
6. Эбишер Мишель 2 0.08
7. Оаро Гийом 2 (1) 0.08
8. Зесигер Седрик 2 0.08
9. Гарсия Улиссес 1 0.04
10. Мамбимби Феликс 1 0.04
11. Бюрги Николас 1 0.04
12. Samuel Ballet 1 0.04
13. Сулеймани Миралем 0 0
14. Янко Саиди 0 0
15. Соренсен Фредерик 0 0
16. Лотомба Жордан 0 0
17. Шпильман Марвин 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.31
2. Шёнбахлер Марко 7 0.27
3. Aiyegun Tosin 5 0.19
4. Маркезано Антонио 4 (2) 0.15
5. Махи Мимаун 2 0.08
6. Кололли Беньямин 1 0.04
7. Зом Симон 1 0.04
8. Сисей Ассан 1 0.04
9. Nathan V 1 0.04
10. Жанье Па-Моду 0 0
11. Рюэгг Кевин 0 0
12. Домджони Тони 0 0
13. Крюезиу Мирлинд 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Гарсия Улиссес 6 0
2. Зесигер Седрик 4 1
3. Эбишер Мишель 5 0
4. Нгамале Муми 5 0
5. Фасснахт Кристиан 4 0
6. Нсаме Жан-Пьер 4 0
7. Лустенбергер Фабиан 3 0
8. Янко Саиди 3 0
9. Мартинс Кристофер 3 0
10. Оаро Гийом 2 0
11. Соренсен Фредерик 2 0
12. Гаудино Джанлука 2 0
13. Сьерро Венсан 2 0
14. Ассале Рожер 1 0
15. Бюрги Николас 1 0
16. Петинья Эстебан 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Nathan V 8 0
2. Зом Симон 6 1
3. Крюезиу Мирлинд 5 1
4. Blaz Kramer 6 0
5. Aiyegun Tosin 6 0
6. Домджони Тони 5 0
7. Шёнбахлер Марко 4 0
8. Жанье Па-Моду 3 0
9. Попович Денис 3 0
10. Маркезано Антонио 3 0
11. Кололли Беньямин 3 0
12. Бангура Умару 2 0
13. Бреше Янник 1 0
14. Махи Мимаун 1 0
15. Mads Pedersen III 1 0
16. Сисей Ассан 1 0
17. Алиу Изер 1 0
18. Рюэгг Кевин 1 0
19. Харабадзе Леван 1 0
20. Омерагич Бечир 1 0
21. Заутер Илан 1 0
22. Willie Britto 1 0
23. Зайлер Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 15.56% (7) 13.33% (6) 20% (9) 20% (9) 8.89% (4) 22.22% (10)
 Цюрих 16.67% (5) 13.33% (4) 30% (9) 10% (3) 20% (6) 10% (3)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс
Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо Янг Бойз 2:2 Шаффхаузен Янг Бойз 1:0 Вииторул Констанца Истанбул Башакшехир 3:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Ганза Лугано 0:0 Янг Бойз Глазго Рейнджерс 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Базель 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Порту Сьон 3:4 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих
Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн Альтах 0:1 Цюрих Галлешер 1:2 Цюрих Галлешер 3:4 Цюрих Шаффхаузен 1:0 Цюрих Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Цюрих 0:5 Серветт Нёвшатель Ксамакс 0:1 Цюрих Цюрих 3:0 Люцерн Цюрих 3:3 Вадуц

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 24 14 6 4 49 - 33 48
2. Санкт-Галлен 23 14 3 6 51 - 31 45
3. Базель 23 12 4 7 48 - 24 40
4. Серветт 23 10 7 6 38 - 23 37
5. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
6. Люцерн 23 9 4 10 25 - 30 31
7. Лугано 23 6 9 8 25 - 27 27
8. Сьон 23 5 6 12 28 - 42 21
9. Тун 23 5 4 14 23 - 46 19
10. Нёвшатель Ксамакс 23 3 10 10 25 - 38 19
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