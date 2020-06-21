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  3. Швейцария
Люцерн
2:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
4' Желтая карточка
Lorik Emini
1:0
23' Гол
Марджиотта Франческо
30' Желтая карточка
Вока Идриз
70' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
2:0
81' Гол
Элеке Блессинг
2:1
86' Гол
Кабрал Артур
90'+5
32
Мюллер
Мариус
4
Stefan
Knezevic1
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
11
Шюрпф
Паскаль
7
Ibrahima
N'Diaye
II
9
Марджиотта
Франческо
77
Матос
Ридер
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
19
Пюлюлю
Афимико
10
Кампо
Самуэле
22
Буняку
Оргес
98
Кабрал
Артур
Люцерн
3-4-3
Базель
4-2-3-1

Ход матча

4'
Lorik Emini
 
23'
Марджиотта Франческо
(Ibrahima N'Diaye II)
1:0
30'
Вока Идриз
 
46'
 
Lirik Vishi
Буняку Оргес
63'
Darian Males
Матос Ридер
 
70'
 
Пюлюлю Афимико
71'
Элеке Блессинг
Марджиотта Франческо
 
72'
 
Адеми Кемаль
Пюлюлю Афимико
72'
 
Ван дер Верфф Яспер
Риверос Блас
78'
 
Бергстрём Эмиль
Джюмарт Эрай
81'
Элеке Блессинг
(Darian Males)
2:0
84'
Silvan Sidler
Lorik Emini
 
86'
2:1
Кабрал Артур
(Адеми Кемаль)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 7 (1) 0.27
2. Ibrahima N'Diaye II 5 0.19
3. Шюрпф Паскаль 4 (2) 0.15
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.15
5. Вока Идриз 2 0.08
6. Darian Males 1 0.04
7. Lucao II 1 0.04
8. Шнойвли Кристиан 1 0.04
9. Матос Ридер 1 0.04
10. Шульц Марвин 0 0
11. Какабадзе Отар 0 0
12. David Mistrafovic 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 8 0.31
2. Адеми Кемаль 8 0.31
3. Фрай Фабиан 7 0.27
4. Штокер Валентин 5 0.19
5. Буа Кевин 4 0.15
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.12
7. Жегрова Эдон 2 0.08
8. Кампо Самуэле 2 (1) 0.08
9. Видмер Сильван 2 0.08
10. Джюмарт Эрай 2 0.08
11. Айети Альбиан 1 0.04
12. Пюлюлю Афимико 1 0.04
13. Альдерете Омар 1 0.04
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 6 0
2. Гретер Симон 5 0
3. Ibrahima N'Diaye II 5 0
4. Вока Идриз 5 0
5. Швеглер Кристиан 3 1
6. Матос Ридер 4 0
7. Мюллер Мариус 3 0
8. Демхасай Шкельчим 3 0
9. Марджиотта Франческо 3 0
10. Кнежевич Стефан 3 0
11. Darian Males 3 0
12. Stefan Knezevic1 3 0
13. Элеке Блессинг 1 1
14. Шюрпф Паскаль 2 0
15. Какабадзе Отар 2 0
16. David Mistrafovic 2 0
17. Lorik Emini 2 0
18. Шнойвли Кристиан 1 0
19. Цибунг Давид 1 0
20. Бюрки Марко 1 0
21. Арнольд Ремо 1 0
22. Шульц Марвин 1 0
23. Lucao II 1 0
24. Eric Tia Chef 1 0
25. Marco Burch 1 0
26. Ashvin Balaruban 1 0
Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 6 1
2. Штокер Валентин 4 1
3. Альдерете Омар 4 1
4. Фрай Фабиан 5 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 4 0
8. Кабрал Артур 4 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 17.39% (4) 26.09% (6) 4.35% (1) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4)
 Базель 18.6% (8) 13.95% (6) 11.63% (5) 25.58% (11) 9.3% (4) 20.93% (9)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих
Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: + = -
Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт
АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Люцерн 2:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Базель 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Базель Суперлига
Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 24 15 3 6 53 - 32 48
2. Янг Бойз 24 14 6 4 49 - 33 48
3. Базель 24 12 4 8 49 - 26 40
4. Серветт 24 10 8 6 39 - 24 38
5. Люцерн 24 10 4 10 27 - 31 34
6. Цюрих 24 9 5 10 30 - 48 32
7. Лугано 24 6 10 8 26 - 28 28
8. Нёвшатель Ксамакс 24 4 10 10 27 - 39 22
9. Сьон 24 5 6 13 29 - 44 21
10. Тун 24 5 4 15 24 - 48 19
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Марджиотта Франческо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Lorik Emini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Люцерн 2:1 Базель онлайн

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