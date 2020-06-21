Люцерн
2:1
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Базель
4' Желтая карточкаLorik Emini
1:0
23' ГолМарджиотта Франческо
30' Желтая карточкаВока Идриз
70' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
2:0
81' ГолЭлеке Блессинг
2:1
86' ГолКабрал Артур
5
Lucao
II
46
Marco
Burch
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
31
Lorik
Emini
77
Матос
Ридер
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
22
Буняку
Оргес
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
-
46 Marco BurchЗащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
-
23 Simon EnzlerВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
29 Darian Males
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
23 Lirik Vishi
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
4'
23'
30'
70'
81'
2:0
86'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|7 (1)
|0.27
|2.
|Ibrahima N'Diaye II
|5
|0.19
|3.
|Шюрпф Паскаль
|4 (2)
|0.15
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.15
|5.
|Вока Идриз
|2
|0.08
|6.
|Darian Males
|1
|0.04
|7.
|Lucao II
|1
|0.04
|8.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.04
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.04
|10.
|Шульц Марвин
|0
|0
|11.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|12.
|David Mistrafovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|8
|0.31
|2.
|Адеми Кемаль
|8
|0.31
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.27
|4.
|Штокер Валентин
|5
|0.19
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.15
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.12
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|8.
|Кампо Самуэле
|2 (1)
|0.08
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.08
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.04
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|6
|0
|2.
|Гретер Симон
|5
|0
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|5
|0
|4.
|Вока Идриз
|5
|0
|5.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|6.
|Матос Ридер
|4
|0
|7.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|8.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|9.
|Марджиотта Франческо
|3
|0
|10.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|11.
|Darian Males
|3
|0
|12.
|Stefan Knezevic1
|3
|0
|13.
|Элеке Блессинг
|1
|1
|14.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0
|15.
|Какабадзе Отар
|2
|0
|16.
|David Mistrafovic
|2
|0
|17.
|Lorik Emini
|2
|0
|18.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|19.
|Цибунг Давид
|1
|0
|20.
|Бюрки Марко
|1
|0
|21.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|22.
|Шульц Марвин
|1
|0
|23.
|Lucao II
|1
|0
|24.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|25.
|Marco Burch
|1
|0
|26.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|2.
|Штокер Валентин
|4
|1
|3.
|Альдерете Омар
|4
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|5
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|4
|0
|8.
|Кабрал Артур
|4
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Базель
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|25.58% (11)
|9.3% (4)
|20.93% (9)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих
Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш Люцерн 1:1 Пушкаш-Академия Люцерн 1:2 Флора Люцерн 2:1 Базель Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 3:0 Люцерн Люцерн 1:2 Серветт Люцерн 1:2 Лугано Грасcхоппер 0:1 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 2:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: + = -Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт
АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|24
|15
|3
|6
|53 - 32
|48
|2.
|Янг Бойз
|24
|14
|6
|4
|49 - 33
|48
|3.
|Базель
|24
|12
|4
|8
|49 - 26
|40
|4.
|Серветт
|24
|10
|8
|6
|39 - 24
|38
|5.
|Люцерн
|24
|10
|4
|10
|27 - 31
|34
|6.
|Цюрих
|24
|9
|5
|10
|30 - 48
|32
|7.
|Лугано
|24
|6
|10
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|24
|4
|10
|10
|27 - 39
|22
|9.
|Сьон
|24
|5
|6
|13
|29 - 44
|21
|10.
|Тун
|24
|5
|4
|15
|24 - 48
|19
Аутентификация