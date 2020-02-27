Франция: Лига 1 2019-2020
ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Дижон
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 11
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|21
|2
|3
|71 - 24
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|26
|15
|7
|4
|36 - 25
|52
|3.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|31 - 24
|44
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монако
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 41
|39
|6.
|Страсбург
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 29
|38
|7.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|8.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|9.
|Монпелье
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|32 - 29
|37
|10.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|11.
|Реймс
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|24 - 20
|37
|12.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|34 - 35
|34
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|25 - 33
|33
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|16.
|Метц
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|24 - 34
|28
|17.
|Ним
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|26 - 39
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|25 - 32
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|29 - 47
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|21 - 54
|13
ПСЖ
97.6% (82)
Ничья
1.2% (1)
Дижон
1.2% (1)
3:0 ПСЖ
26.2% (22)
2:0 ПСЖ
23.8% (20)
3:1 ПСЖ
11.9% (10)
4:1 ПСЖ
9.5% (8)
2:1 ПСЖ
6% (5)
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