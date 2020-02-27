Франция: Лига 1 2019-2020

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ПСЖ
 
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Стадион:
Дижон

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ
ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ
Дижон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант
Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц Амьен 1:1 Дижон Нант 1:0 Дижон Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 11
Дижон 1:6 ПСЖ Кубок Дижон 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 0:4 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:0 Дижон Кубок ПСЖ 8:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:2 ПСЖ Лига 1 Дижон 0:1 ПСЖ Кубок Дижон 3:2 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 21 2 3 71 - 24 65
2. Марсель Заявка 26 15 7 4 36 - 25 52
3. Ренн Заявка 26 13 5 8 31 - 24 44
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монако Заявка 26 11 6 9 42 - 41 39
6. Страсбург Заявка 26 11 5 10 32 - 29 38
7. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
8. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
9. Монпелье Заявка 26 10 7 9 32 - 29 37
10. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
11. Реймс Заявка 26 9 10 7 24 - 20 37
12. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
13. Брест Заявка 26 8 10 8 34 - 35 34
14. Анже Заявка 26 9 6 11 25 - 33 33
15. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
16. Метц Заявка 26 6 10 10 24 - 34 28
17. Ним Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
18. Дижон Заявка 26 6 9 11 25 - 32 27
19. Амьен Заявка 26 4 10 12 29 - 47 22
20. Тулуза Заявка 26 3 4 19 21 - 54 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Дижон

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 16 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч ПСЖ - Дижон
    ПСЖ
    97.6% (82)
    Ничья
    1.2% (1)
    Дижон
    1.2% (1)
    3:0 ПСЖ
    26.2% (22)
    2:0 ПСЖ
    23.8% (20)
    3:1 ПСЖ
    11.9% (10)
    4:1 ПСЖ
    9.5% (8)
    2:1 ПСЖ
    6% (5)
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