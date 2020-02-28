Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ним
2:3
Конец матча

Стадион:
Марсель
0'
1:0
5' Гол
Ферхат Зинедин
1:1
10' Гол
Бенедетто Дарио
14' Желтая карточка
Ландре Лоик
1:2
36' Гол
Бенедетто Дарио
1:3
69' Гол
Бенедетто Дарио
71' Желтая карточка
Альваро Гонсалес
75' Желтая карточка
Ферхат Зинедин
75' Желтая карточка
Пайе Димитри
78' Желтая карточка
Сарр Сиди
2:3
90' Гол
До Лука
90' Желтая карточка
Манданда Стив
90' Желтая карточка
Пакье Гаэтан
90'+4
30
Бернардони
Поль
15
Пакье
Гаэтан
4
Мартинеc
Пабло
5
Ландре
Лоик
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
25
Ру
Нолан
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
3
Альваро
Гонсалес
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
8
Сансон
Морган
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Ним
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

Ход матча

5'
Ферхат Зинедин
1:0
10'
1:1
Бенедетто Дарио
(Сарр Буна)
14'
Ландре Лоик
 
36'
1:2
Бенедетто Дарио
(Пайе Димитри)
69'
1:3
Бенедетто Дарио
(Чалета-Цар Дуе)
70'
Коне Мусса II
Филиппото Ромен
 
70'
До Лука
Фомба Ламин
 
71'
 
Альваро Гонсалес
75'
Ферхат Зинедин
 
75'
 
Пайе Димитри
78'
Сарр Сиди
 
88'
 
Аке Марли
Пайе Димитри
90'
 
Лопес Максим
Бенедетто Дарио
90'
До Лука
(Бенрау Яссин)
2:3
90'
 
Манданда Стив
90'
Пакье Гаэтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон
Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен Ним 0:1 Нант Ним 0:4 Лион Бордо 6:0 Ним Ним 1:1 Метц Анже 1:0 Ним Страсбург 4:1 Ним Ним 3:0 Ланс Реймс 0:0 Ним
Марсель Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза
Сент-Этьен 0:2 Марсель Бордо 0:0 Марсель Марсель 3:1 Страсбург Марсель 0:0 Анже Гранвиль 0:3 Марсель Ренн 0:1 Марсель Трелиссак 1:1 Марсель Марсель 3:1 Ним Метц 1:1 Марсель Марсель 3:1 Бордо Анже 0:2 Марсель Марсель 2:1 Брест Тулуза 0:2 Марсель Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 3:1 Ним Лига 1 Марсель 2:1 Ним Лига 1 Ним 3:1 Марсель Лига 1 Ним 0:1 Марсель Товарищеские матчи
Ним 2:2 Марсель Товарищеские матчи Ним 2:2 Марсель Международные матчи (клубы)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 21 2 3 71 - 24 65
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 26 13 5 8 31 - 24 44
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монако Заявка 26 11 6 9 42 - 41 39
6. Страсбург Заявка 26 11 5 10 32 - 29 38
7. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
8. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
9. Монпелье Заявка 26 10 7 9 32 - 29 37
10. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
11. Реймс Заявка 26 9 10 7 24 - 20 37
12. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
13. Брест Заявка 26 8 10 8 34 - 35 34
14. Анже Заявка 26 9 6 11 25 - 33 33
15. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
16. Метц Заявка 26 6 10 10 24 - 34 28
17. Дижон Заявка 26 6 9 11 25 - 32 27
18. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
19. Амьен Заявка 26 4 10 12 29 - 47 22
20. Тулуза Заявка 26 3 4 19 21 - 54 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 2:3 Марсель
Ним
5.8% (10)
Ничья
15.7% (27)
Марсель
78.5% (135)
1:2 Марсель
40.7% (70)
0:1 Марсель
20.3% (35)
1:1 Ничья
12.2% (21)
0:2 Марсель
8.7% (15)
1:3 Марсель
4.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 