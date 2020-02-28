Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

44' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

44' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Удар от ворот произведет Ним

42' Отличная игра от Сарр Буна из команды Марсель . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

41' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Манданда Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Пайе Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Фомба Ламин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Жермен Валер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Марсель будет все-таки засчитан.

37' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

36' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

36' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Жермен Валер из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

34' Мартинеc Пабло из команды Ним пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.

33' Амави Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Ним

31' Жермен Валер из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Марсель

30' Филиппото Ромен не смог попасть в створ ударом издали

30' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Амави Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Марсель

24' Ним имеет хороший шанс забить.

24' Чалета-Цар Дуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Ферхат Зинедин из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

24' Игрок из команды Ним вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Марсель

21' Сарр Сиди не смог попасть в створ ударом издали

18' Ронжье Валентин из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Сансон Морган из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Удар от ворот произведет Ним

17' Пространство открывается для Чалета-Цар Дуе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

17' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Жермен Валер из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Ландре Лоик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

13' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Ним

8' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сарр Буна из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Г О О О О Л - Ферхат Зинедин первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

4' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Великолепное видение игры демонстрирует Ландре Лоик из команды Ним , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

2' Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Марсель начинает с центра поля