Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
2:3
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Марсель
1:0
5' ГолФерхат Зинедин
1:1
10' ГолБенедетто Дарио
14' Желтая карточкаЛандре Лоик
1:2
36' ГолБенедетто Дарио
1:3
69' ГолБенедетто Дарио
71' Желтая карточкаАльваро Гонсалес
75' Желтая карточкаФерхат Зинедин
75' Желтая карточкаПайе Димитри
78' Желтая карточкаСарр Сиди
2:3
90' ГолДо Лука
90' Желтая карточкаМанданда Стив
90' Желтая карточкаПакье Гаэтан
15
Пакье
Гаэтан
20
Рипар
Рено
12
Фомба
Ламин
22
Бенрау
Яссин
25
Ру
Нолан
17
Сарр
Буна
18
Амави
Жордан
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рипар РеноЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ру НоланНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
19 Буаде ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
36 Аке МарлиПолузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
1:0
10'
1:1
14'
36'
1:2
69'
70'
71'
75'
75'
78'
90'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон
Марсель Последние 20 матчей: +14 =3 -3Марсель 1:3 Нант Лилль 1:2 Марсель Лион 1:0 Марсель Марсель 1:0 Тулуза
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Марсель: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|21
|2
|3
|71 - 24
|65
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|31 - 24
|44
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монако
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|42 - 41
|39
|6.
|Страсбург
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|32 - 29
|38
|7.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|8.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|9.
|Монпелье
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|32 - 29
|37
|10.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|11.
|Реймс
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|24 - 20
|37
|12.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|13.
|Брест
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|34 - 35
|34
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|25 - 33
|33
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|16.
|Метц
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|24 - 34
|28
|17.
|Дижон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|25 - 32
|27
|18.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|26
|4
|10
|12
|29 - 47
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|21 - 54
|13
Ним
5.8% (10)
Ничья
15.7% (27)
Марсель
78.5% (135)
1:2 Марсель
40.7% (70)
0:1 Марсель
20.3% (35)
1:1 Ничья
12.2% (21)
0:2 Марсель
8.7% (15)
1:3 Марсель
4.1% (7)
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