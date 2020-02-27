Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Реймс

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже
Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца
Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Монако 2:1 Реймс Кубок Реймс 0:0 Монако Лига 1 Монако 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Лига 1
Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 21 2 3 71 - 24 65
2. Марсель Заявка 26 15 7 4 36 - 25 52
3. Ренн Заявка 26 13 5 8 31 - 24 44
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монако Заявка 26 11 6 9 42 - 41 39
6. Страсбург Заявка 26 11 5 10 32 - 29 38
7. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
8. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
9. Монпелье Заявка 26 10 7 9 32 - 29 37
10. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
11. Реймс Заявка 26 9 10 7 24 - 20 37
12. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
13. Брест Заявка 26 8 10 8 34 - 35 34
14. Анже Заявка 26 9 6 11 25 - 33 33
15. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
16. Метц Заявка 26 6 10 10 24 - 34 28
17. Ним Заявка 26 7 6 13 26 - 39 27
18. Дижон Заявка 26 6 9 11 25 - 32 27
19. Амьен Заявка 26 4 10 12 29 - 47 22
20. Тулуза Заявка 26 3 4 19 21 - 54 13
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 18 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Монако - Реймс
    Монако
    90.1% (73)
    Ничья
    7.4% (6)
    Реймс
    2.5% (2)
    2:1 Монако
    43.2% (35)
    1:0 Монако
    24.7% (20)
    2:0 Монако
    12.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
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