Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Венкёр Вильям не смог попасть в створ ударом издали

47' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Тулуза

46' Пространство открывается для Рафинья Диас , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Диаките Бафоде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

44' Буасгар Кентен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

44' Тулуза имеет хороший шанс забить.

43' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

38' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Тулуза

38' ШТАНГА! Гол почти забит, Мауасса Фет нанесла удар, но мяч попал в штангу!

36' Н'Зонзи Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мауасса Фет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Венкёр Вильям получил желтую карточку от судьи

32' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Ренн

30' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Траоре Амари получил желтую карточку от судьи

29' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Тулуза

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

25' Габриэльсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Сангаре Ибрахим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Сангаре Ибрахим из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Саного Яя из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Соперник делает почти голевой пас, но Гойкоэчеа Мауро из команды Тулуза начеку и спасает ситуацию.

18' Удар от ворот произведет Ренн

18' Буасгар Кентен из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

17' Удар от ворот произведет Тулуза

17' Сильный дождь сегодня.

15' Матч возобновлен

15' Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Тулуза

9' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Рафинья Диас из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

8' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Габриэльсен Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ренн имеет хороший шанс забить.

3' Диаките Бафоде ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля