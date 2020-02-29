Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
0:2
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
3' Гол
Буриго Бенжамен
23' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
29' Желтая карточка
Траоре Амари
33' Желтая карточка
Венкёр Вильям
45' Желтая карточка
Диаките Бафоде
0:2
83' Гол
Мауасса Фет
90'+5
1
Гойкоэчеа
Мауро
19
Диаките
Бафоде
4
Габриэльсен
Рубен
18
Рохель
Агустин
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
11
Буасгар
Кентен
9
Саного
Яя
7
Градель
Макс-Ален
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
21
Ньяньон
Жорис
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
25
Н'Зонзи
Стивен
18
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
22
Дель
Кастильо
Ромен
11
Ньянг
М'Байе
Тулуза
4-4-2
Ренн
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Буриго Бенжамен
(Рафинья Диас)
23'
Сангаре Ибрахим
 
29'
 
Траоре Амари
33'
Венкёр Вильям
 
45'
Диаките Бафоде
 
57'
Лейя-Исека Аарон
Саного Яя
 
71'
 
Тэт Флавьен
Рафинья Диас
72'
Саид Уэсли
Доссеви Матьё
 
74'
 
Желен Жереми
Ньяньон Жорис
82'
Кулурис Эфтимос
Буасгар Кентен
 
83'
0:2
Мауасса Фет
(Тэт Флавьен)
85'
 
Эну Адриен
Ньянг М'Байе

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 5
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +2 =1 -17
Лилль 3:0 Тулуза Тулуза 0:2 Ницца Марсель 1:0 Тулуза Тулуза 0:1 Страсбург
Амьен 0:0 Тулуза Лион 3:0 Тулуза Тулуза 2:5 Брест Сен-Приве Сен-Илер 1:0 Тулуза Ницца 3:0 Тулуза Лион 4:1 Тулуза Тулуза 0:1 Реймс Страсбург 4:2 Тулуза Тулуза 1:2 Монако Нант 2:1 Тулуза Тулуза 0:2 Марсель Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза Тулуза 2:1 Лилль
Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест
Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн Ницца 1:1 Ренн Athletico Marseille 0:2 Ренн Ним 0:1 Ренн Ренн 0:1 Марсель Ренн 0:0 Амьен Ренн 1:0 Бордо Амьен 3:2 Ренн Лион 0:1 Ренн Ренн 2:0 Лацио Ренн 2:1 Анже Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ренн 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Тулуза Лига 1 Ренн 2:1 Тулуза Лига 1
Ренн 4:2 Тулуза Кубок лиги Тулуза 3:2 Ренн Лига 1 Тулуза 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Тулуза Кубок лиги Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Тулуза Лига 1 Ренн 2:3 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:5 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ренн Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
6. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
7. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
8. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
9. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
10. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
11. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен Заявка 27 4 10 13 29 - 48 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:2 Ренн
Тулуза
18.9% (33)
Ничья
22.3% (39)
Ренн
58.9% (103)
1:2 Ренн
24.6% (43)
0:1 Ренн
22.9% (40)
1:1 Ничья
17.7% (31)
2:1 Тулуза
8.6% (15)
0:2 Ренн
7.4% (13)
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