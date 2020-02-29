Франция: Лига 1 2019-2020
0:1
3' ГолБуриго Бенжамен
23' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
29' Желтая карточкаТраоре Амари
33' Желтая карточкаВенкёр Вильям
45' Желтая карточкаДиаките Бафоде
0:2
83' ГолМауасса Фет
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
11
Ньянг
М'Байе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Адли АминПолузащитник
-
34 Коне КуадиоПолузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Занко Дени
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
-
31 Боэ СашаЗащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
10 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
3'
0:1
23'
29'
33'
45'
83'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 5
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +2 =1 -17Лилль 3:0 Тулуза Тулуза 0:2 Ницца Марсель 1:0 Тулуза Тулуза 0:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +13 =2 -5Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Ренн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Ренн 4:2 Тулуза Кубок лиги Тулуза 3:2 Ренн Лига 1 Тулуза 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 Тулуза Кубок лиги Ренн 3:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:3 Тулуза Лига 1 Ренн 2:3 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:5 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ренн Лига 1 Тулуза 1:2 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|6.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|7.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|8.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|9.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|10.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|11.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|29 - 48
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Тулуза
18.9% (33)
Ничья
22.3% (39)
Ренн
58.9% (103)
1:2 Ренн
24.6% (43)
0:1 Ренн
22.9% (40)
1:1 Ничья
17.7% (31)
2:1 Тулуза
8.6% (15)
0:2 Ренн
7.4% (13)
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