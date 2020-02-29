Франция: Лига 1 2019-2020

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Амьен
0:1
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
18' Желтая карточка
Бойе Джон
0:1
26' Гол
Булая Фарид
59' Желтая карточка
Блен Алексис
67' Желтая карточка
Зунгу Бонгани
90'+4
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
4
Опоку
Николас
27
Шеджу
Орельен
14
Алеесами
Хайтам
17
Блен
Алексис
6
Монкондю
Томас
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
28
Диабате
Фуссейни
15
Конате
Мусса
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
4
Н'Дорам
Кевин
14
Пажо
Венсан
27
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
9
Эмброуз
Тьерри
Амьен
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

18'
 
Бойе Джон
26'
0:1
Булая Фарид
(Пажо Венсан)
46'
Годдос Саман
Отеро Хуан
 
59'
Блен Алексис
 
63'
Зунгу Бонгани
Блен Алексис
 
67'
Зунгу Бонгани
 
75'
Мбенза Исаак
Диабате Фуссейни
 
76'
 
Нгетт Опа
Эмброуз Тьерри
85'
 
Ангбан Викторьен
Булая Фарид

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Предыдущие игры

Амьен Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Страсбург 0:0 Амьен Амьен 4:4 ПСЖ Амьен 1:2 Монако Лион 0:0 Амьен
Амьен 0:0 Тулуза Брест 2:1 Амьен Амьен 1:1 Реймс Амьен 1:2 Монпелье Лилль 2:0 Амьен Ренн 0:0 Амьен ПСЖ 4:1 Амьен Амьен 3:2 Ренн Амьен 1:1 Дижон Монако 3:0 Амьен Монпелье 4:2 Амьен Амьен 0:4 Страсбург Амьен 0:1 Кортрейк Ренн 3:1 Амьен Амьен 1:0 Брест Амьен 3:2 Анже
Метц Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц
Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц Дижон 2:2 Метц Метц 1:1 Марсель Ницца 4:1 Метц Метц 0:1 Ренн Ним 1:1 Метц Метц 1:1 Реймс Лилль 0:0 Метц Метц 2:2 Монпелье Метц 1:1 Брест Лион 2:0 Метц Метц 1:0 Нант Брест 2:0 Метц

Последние игры между собой

Амьен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Метц 1:2 Амьен Лига 1 Метц 1:1 Амьен Товарищеские матчи Метц 1:2 Амьен Кубок лиги Амьен 2:0 Метц Лига 1
Метц 0:2 Амьен Лига 1 Амьен 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Амьен Лига 2 Метц 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
6. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
7. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
8. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
9. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
10. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
11. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен Заявка 27 4 10 13 29 - 48 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Амьен 0:1 Метц
Амьен
51.1% (90)
Ничья
38.6% (68)
Метц
10.2% (18)
1:1 Ничья
32.4% (57)
1:0 Амьен
29% (51)
2:1 Амьен
17.6% (31)
1:2 Метц
5.1% (9)
2:0 Амьен
2.8% (5)
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