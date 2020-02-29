Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Удар от ворот произведет Амьен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Удар от ворот произведет Метц

90' Пространство открывается для Мбенза Исаак , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

90' Хорошая попытка от Мбенза Исаак , был неплохой удар, но вратарь спас

90' Плохо играет Маига Хабиб - неудачный вынос, и мяч у соперниц

90' Годдос Саман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Метц

82' Пространство открывается для Какута Гаэль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

82' Мбенза Исаак наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

80' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Метц

80' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Жалле Кристоф получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хорошая попытка от Маига Хабиб , был неплохой удар, но вратарь спас

71' Ох, нехорошо это выглядит. Опоку Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

71' Опоку Николас из команды Амьен плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

69' Удар от ворот произведет Амьен

69' Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали

67' Зунгу Бонгани - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Делен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Алеесами Хайтам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Метц

64' Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали

64' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Амьен

63' Эмброуз Тьерри не смог попасть в створ ударом издали

63' Жалле Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Удар от ворот произведет Амьен

61' Булая Фарид из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

60' Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках

59' Блен Алексис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Метц

56' Монкондю Томас пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

56' Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

50' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Эмброуз Тьерри из команды Метц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.