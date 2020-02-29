Франция: Лига 1 2019-2020
Амьен
0:1
Конец матча
Стадион: Де ла Ликорн
Метц
18' Желтая карточкаБойе Джон
0:1
26' ГолБулая Фарид
59' Желтая карточкаБлен Алексис
67' Желтая карточкаЗунгу Бонгани
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
15
Конате
Мусса
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
27
Булая
Фарид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Конате МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Талаль МехдиНападающий
-
21 Мбенза ИсаакНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
27 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
18'
26'
0:1
59'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Предыдущие игры
Амьен Последние 20 матчей: +3 =6 -11Страсбург 0:0 Амьен Амьен 4:4 ПСЖ Амьен 1:2 Монако Лион 0:0 Амьен
Метц Последние 20 матчей: +4 =8 -8Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц
Последние игры между собой
Амьен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|6.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|7.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|8.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|9.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|10.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|11.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|29 - 48
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Амьен
51.1% (90)
Ничья
38.6% (68)
Метц
10.2% (18)
1:1 Ничья
32.4% (57)
1:0 Амьен
29% (51)
2:1 Амьен
17.6% (31)
1:2 Метц
5.1% (9)
2:0 Амьен
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный