Франция: Лига 1 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

48' Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Плохо играет Джику Александр - неудачный вынос, и мяч у соперниц

48' Тибо Варгас из команды Монпелье подал угловой справа.

48' Делор Анди из команды Монпелье пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тибо Варгас из команды Монпелье делает пас партнеру.

43' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тибо Варгас, обходя своих соперников

42' Лаборд Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Делор Анди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

41' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Страсбург

38' Удар от ворот произведет Монпелье

37' Удар от ворот произведет Страсбург

37' Что за промах! У Лаборд Гаэтан была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

36' Хорошо играет на выходе Селс Матц - мяч в ее руках

35' Удар от ворот произведет Страсбург

34' Головой пробил Коне Ламин , но голкипер отбил его в поле!

33' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Льенар Димитри пробил со штрафного прямо в стенку

31' Матч возобновлен

30' Ристич Михайло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Страсбург

29' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

28' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

28' Отличную защиту показывает Ристич Михайло от команды Монпелье , не дает пропустить гол своей команде.

28' Томассон Адриен разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Страсбург имеет хороший шанс забить.

27' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Страсбург имеет хороший шанс забить.

26' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Тибо Варгас из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

20' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

19' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тибо Варгас из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

19' Хорошие скиллы дриблинга показывает Тибо Варгас, обходя своих соперников

18' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Монпелье

18' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Удар от ворот произведет Страсбург

15' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Митрович Стефан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

14' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Льенар Димитри из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Монпелье

11' Томассон Адриен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Пространство открывается для Делор Анди , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

4' Беллегард Жан-Рикнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Тибо Варгас из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...

3' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали

3' Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Страсбург начинает с центра поля