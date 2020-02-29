Франция: Лига 1 2019-2020
Монпелье
3:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Страсбург
56' Желтая карточкаДжику Александр
1:0
57' ПенальтиСаванье Тежи
2:0
61' ГолЛаборд Гаэтан
3:0
65' ГолСаванье Тежи
72' Желтая карточкаЛе Таллек Дамьен
90' Желтая карточкаУорис Маджид
23
Варгас
Тибо
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
27
Лала
Кенни
12
Мотиба
Лебо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Варгас ТибоПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Лебо АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
56'
57'
1:0
61'
2:0
65'
3:0
72'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
11 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц
ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург
Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|22
|2
|3
|75 - 24
|68
|2.
|Марсель
|Заявка
|27
|16
|7
|4
|39 - 27
|55
|3.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|33 - 24
|47
|4.
|Лилль
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|33 - 27
|43
|5.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|35 - 29
|40
|6.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|43 - 42
|40
|7.
|Страсбург
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|32 - 32
|38
|8.
|Реймс
|Заявка
|27
|9
|11
|7
|25 - 21
|38
|9.
|Нант
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|28 - 28
|37
|10.
|Лион
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|40 - 26
|37
|11.
|Ницца
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|38 - 36
|37
|12.
|Анже
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|26 - 33
|36
|13.
|Бордо
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 32
|35
|14.
|Брест
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|34 - 36
|34
|15.
|Метц
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|25 - 34
|31
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|28 - 42
|29
|17.
|Ним
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 42
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 36
|27
|19.
|Амьен
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|29 - 48
|22
|20.
|Тулуза
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|21 - 56
|13
Монпелье
60.3% (105)
Ничья
32.2% (56)
Страсбург
7.5% (13)
1:0 Монпелье
25.9% (45)
1:1 Ничья
24.7% (43)
2:1 Монпелье
23.6% (41)
2:0 Монпелье
4.6% (8)
2:2 Ничья
4.6% (8)
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