Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Монпелье
3:0
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
56' Желтая карточка
Джику Александр
1:0
57' Пенальти
Саванье Тежи
2:0
61' Гол
Лаборд Гаэтан
3:0
65' Гол
Саванье Тежи
72' Желтая карточка
Ле Таллек Дамьен
90' Желтая карточка
Уорис Маджид
90'+4
1
Рульи
Херонимо
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
14
Ле
Таллек
Дамьен
23
Варгас
Тибо
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
26
Ристич
Михайло
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Селс
Матц
27
Лала
Кенни
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
23
Кароль
Лионель
11
Льенар
Димитри
24
Джику
Александр
17
Беллегард
Жан-Рикнер
26
Томассон
Адриен
12
Мотиба
Лебо
25
Ажорк
Людовик
Монпелье
3-4-1-2
Страсбург
4-3-1-2

Ход матча

56'
 
Джику Александр
57'
Саванье Тежи
1:0
61'
Лаборд Гаэтан
(Ристич Михайло)
2:0
65'
Саванье Тежи
(Лаборд Гаэтан)
3:0
66'
 
Уорис Маджид
Ажорк Людовик
66'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
69'
 
Сиссоко Ибраима
Льенар Димитри
72'
Ле Таллек Дамьен
 
73'
Самбья Саломон
Лаборд Гаэтан
 
79'
Юн Ил-Лок
Варгас Тибо
 
81'
 
Зохи Люсьен
Мотиба Лебо
90'
 
Уорис Маджид

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц
ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье Монпелье 1:3 ПСЖ Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:2 Амьен Сент-Этьен 0:0 Монпелье Монпелье 3:0 Тулуза Метц 2:2 Монпелье Монпелье 3:2 Нанси
Страсбург Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург
Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен Нант 0:1 Страсбург Бордо 0:1 Страсбург Страсбург 4:2 Тулуза Брест 5:0 Страсбург Страсбург 1:2 Лион Амьен 0:4 Страсбург Страсбург 4:1 Ним Анже 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Страсбург 1:0 Монпелье Лига 1 Страсбург 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 1:1 Страсбург Лига 1 Монпелье 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Монпелье Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 22 2 3 75 - 24 68
2. Марсель Заявка 27 16 7 4 39 - 27 55
3. Ренн Заявка 27 14 5 8 33 - 24 47
4. Лилль Заявка 26 13 4 9 33 - 27 43
5. Монпелье Заявка 27 11 7 9 35 - 29 40
6. Монако Заявка 27 11 7 9 43 - 42 40
7. Страсбург Заявка 27 11 5 11 32 - 32 38
8. Реймс Заявка 27 9 11 7 25 - 21 38
9. Нант Заявка 26 11 4 11 28 - 28 37
10. Лион Заявка 26 10 7 9 40 - 26 37
11. Ницца Заявка 26 10 7 9 38 - 36 37
12. Анже Заявка 27 10 6 11 26 - 33 36
13. Бордо Заявка 26 9 8 9 38 - 32 35
14. Брест Заявка 27 8 10 9 34 - 36 34
15. Метц Заявка 27 7 10 10 25 - 34 31
16. Сент-Этьен Заявка 26 8 5 13 28 - 42 29
17. Ним Заявка 27 7 6 14 28 - 42 27
18. Дижон Заявка 27 6 9 12 25 - 36 27
19. Амьен Заявка 27 4 10 13 29 - 48 22
20. Тулуза Заявка 27 3 4 20 21 - 56 13
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Монпелье 3:0 Страсбург
Монпелье
60.3% (105)
Ничья
32.2% (56)
Страсбург
7.5% (13)
1:0 Монпелье
25.9% (45)
1:1 Ничья
24.7% (43)
2:1 Монпелье
23.6% (41)
2:0 Монпелье
4.6% (8)
2:2 Ничья
4.6% (8)
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