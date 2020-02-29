Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:3
Второй тайм: 90+'
Стадион: Гролс Весте
Херенвен
0:1
5' ГолФайк Хишам
0:2
48' ГолЭджук Чидера
0:3
56' ГолВерман Йоэй
64' Желтая карточкаБеднарек Филип
1:3
65' ПенальтиВучкич Харис
2:3
72' ГолСелахи Линдон
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
18
Ботман
Свен
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
-
17 Хёльшер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ботман СвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Доан Ван ХауЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хаяль РамиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Брюин ДжордиНападающий
-
56 Rein Smit
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
0:1
48'
0:2
56'
0:3
64'
65'
1:3
72'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
9 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте
Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген
Последние игры между собой
Твенте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|23
|17
|2
|4
|65 - 20
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|23
|16
|2
|5
|48 - 17
|50
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|47 - 34
|46
|4.
|ПСВ
|Заявка
|24
|13
|6
|5
|52 - 27
|45
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Утрехт
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|44 - 31
|38
|7.
|Витесс
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|44 - 35
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Херенвен
|3:2 Заявка
|25
|8
|9
|8
|40 - 38
|33
|11.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 48
|28
|12.
|Твенте
|2:3 Заявка
|25
|7
|7
|11
|34 - 43
|28
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|31 - 37
|27
|14.
|Эммен
|0:0 Заявка
|24
|7
|6
|11
|26 - 40
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|36 - 54
|25
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 51
|25
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|23 - 46
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 55
|12
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