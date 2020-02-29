Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
2:3
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
5' Гол
Файк Хишам
0:2
48' Гол
Эджук Чидера
0:3
56' Гол
Верман Йоэй
64' Желтая карточка
Беднарек Филип
1:3
65' Пенальти
Вучкич Харис
2:3
72' Гол
Селахи Линдон
90'+1
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
20
Бускетс
Ориоль
21
Абурджания
Георгий
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
23
Беднарек
Филип
16
Ван
Рейн
Рикардо
14
Дрешевич
Ибрахим
18
Ботман
Свен
2
Флоранюс
Шерел
21
Конголо
Родни
20
Верман
Йоэй
6
Файк
Хишам
10
Халилович
Ален
8
Эджук
Чидера
11
Ван
Берген
Митчелл
Твенте
4-3-3
Херенвен
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Файк Хишам
48'
0:2
Эджук Чидера
(Халилович Ален)
56'
0:3
Верман Йоэй
(Эджук Чидера)
64'
 
Беднарек Филип
65'
Вучкич Харис
1:3
67'
Зехнини Рафик
Бускетс Ориоль
 
72'
Селахи Линдон
(Мениг Квинси)
2:3
74'
 
Акуджоби Хамди
Верман Йоэй
78'
 
Одгор Йенс
Халилович Ален
89'
 
Хег Даниэль
Эджук Чидера

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте
Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте
Херенвен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг Витесс 4:2 Херенвен Херенвен 0:1 Фейеноорд Херенвен 1:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Херенвен 1:2 АЗ Алкмаар Херенвен 2:2 Виллем II Фейеноорд 3:1 Херенвен Хераклес 2:3 Херенвен Херенвен 2:1 Льягостера Херенвен 1:1 Хераклес Херенвен 2:0 Рода Херенвен 1:2 Виллем II Ваалвейк 1:3 Херенвен Херенвен 3:2 Витесс ПСВ 2:1 Херенвен Херенвен 2:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Эксельсиор Масслёйс 0:3 Херенвен Херенвен 1:1 Гронинген

Последние игры между собой

Твенте: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Херенвен: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Херенвен 0:0 Твенте Эредивизие Херенвен 1:1 Твенте Товарищеские матчи Херенвен 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:4 Херенвен Эредивизие
Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 3:1 Твенте Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 1:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:3 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие Херенвен 0:2 Твенте Эредивизие Херенвен 3:0 Твенте Кубок Твенте 1:1 Херенвен Эредивизие Херенвен 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Херенвен Эредивизие Твенте 3:4 Херенвен Эредивизие Херенвен 1:5 Твенте Эредивизие Херенвен 6:2 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Херенвен Эредивизие Твенте 2:0 Херенвен Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 23 17 2 4 65 - 20 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 23 16 2 5 48 - 17 50
3. Фейеноорд Заявка 23 13 7 3 47 - 34 46
4. ПСВ Заявка 24 13 6 5 52 - 27 45
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Утрехт Заявка 23 11 5 7 44 - 31 38
7. Витесс Заявка 25 11 5 9 44 - 35 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Хераклес Заявка 25 9 6 10 36 - 32 33
10. Херенвен 3:2 Заявка 25 8 9 8 40 - 38 33
11. ВВВ-Венло Заявка 25 8 4 13 24 - 48 28
12. Твенте 2:3 Заявка 25 7 7 11 34 - 43 28
13. Спарта Роттердам Заявка 23 7 6 10 31 - 37 27
14. Эммен 0:0 Заявка 24 7 6 11 26 - 40 27
15. ПЕК Зволле Заявка 25 7 4 14 36 - 54 25
16. Фортуна Ситтард Заявка 25 6 7 12 28 - 51 25
17. АДО Ден Хааг Заявка 24 4 7 13 23 - 46 19
18. Ваалвейк Заявка 24 3 3 18 23 - 55 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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