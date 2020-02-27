Испания: Ла Лига 2019-2020
Севилья
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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Осасуна
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна
Последние игры между собой
Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|5.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|8.
|Валенсия
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 37
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|31 - 36
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|13.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|35 - 40
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|22 - 28
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 37
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
Севилья
94.3% (66)
Ничья
4.3% (3)
Осасуна
1.4% (1)
2:0 Севилья
44.3% (31)
2:1 Севилья
17.1% (12)
1:0 Севилья
15.7% (11)
3:1 Севилья
7.1% (5)
1:1 Ничья
2.9% (2)
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