Испания: Ла Лига 2019-2020

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Севилья
 
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Стадион:
Осасуна

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна
Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Лорка Депортива 0:3 Осасуна Атлетико М 2:0 Осасуна Осасуна 1:1 Севилья Эспаньол 2:4 Осасуна Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес Мальорка 2:2 Осасуна

Последние игры между собой

Севилья: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 10
Осасуна 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 5:0 Осасуна Примера Осасуна 3:4 Севилья Примера Осасуна 1:2 Севилья Примера
Севилья 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Осасуна 3:2 Севилья Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Севилья 1:0 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Севилья Примера Осасуна 0:0 Севилья Примера Севилья 1:1 Осасуна Примера Севилья 2:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:1 Севилья Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
4. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
5. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
6. Реал Сосьедад Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте Заявка 25 10 2 13 31 - 36 32
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 25 6 11 8 22 - 28 29
16. Эйбар Заявка 24 6 6 12 22 - 37 24
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Осасуна

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Севилья - Осасуна
    Севилья
    94.3% (66)
    Ничья
    4.3% (3)
    Осасуна
    1.4% (1)
    2:0 Севилья
    44.3% (31)
    2:1 Севилья
    17.1% (12)
    1:0 Севилья
    15.7% (11)
    3:1 Севилья
    7.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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