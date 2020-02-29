Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
0:0
Перерыв

Стадион:
Жил Висенте
0'
90
Лейте
Элтон
18
Фабиано
Лейсманн
22
Кошта
Рикарду
3
Тальяпьетра
Лукас
17
Карраса
Моура
88
Ака
Яу
8
Зауэр
Густаво
16
Рейзиньо
Мигель
11
Нжие
Юсуфа
39
Cassiano
Dias
Moreira1
19
Стоилькович
Никола
33
Денис
20
Фонсека
Фернанду
44
Ygor
II
26
Рубен
Мигель
13
Arthur
II
24
Краев
Божидар
3
Виллиам
Соарес
8
Гонсалвеш
Клод
27
Bertrand
Yves
Baraye
91
Лима
Сандро
7
Лоуренси
Боавишта
4-4-2
Жил Висенте
4-3-3

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш
Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе
Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 3:1 Спортинг Л Брага 1:0 Жил Висенте Авиш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Пенафьел 0:2 Жил Висенте Санта-Клара 1:0 Жил Висенте

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Жил Висенте: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Жил Висенте 0:0 Боавишта Примейра-лига Жил Висенте 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 3:2 Жил Висенте Примейра-лига Боавишта 0:1 Жил Висенте Главная лига
Жил Висенте 2:0 Боавишта Главная лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 22 19 0 3 50 - 12 57
2. Порту Заявка 22 18 2 2 47 - 15 56
3. Брага Заявка 22 12 4 6 36 - 24 40
4. Спортинг Л Заявка 22 12 3 7 34 - 23 39
5. Риу Аве Заявка 23 10 7 6 31 - 22 37
6. Фамаликан Заявка 22 9 6 7 35 - 39 33
7. Витория Гимарайнш Заявка 22 8 7 7 36 - 24 31
8. Санта-Клара Заявка 22 8 5 9 18 - 23 29
9. Боавишта 0:0 Заявка 23 7 8 8 18 - 21 29
10. Жил Висенте 0:0 Заявка 23 6 9 8 23 - 28 27
11. Витория Сетубал Заявка 23 6 9 8 16 - 26 27
12. Морейренсе Заявка 22 6 8 8 31 - 31 26
13. Белененсеш Заявка 23 7 4 12 19 - 38 25
14. Тондела Заявка 22 6 6 10 19 - 27 24
15. Маритиму Заявка 22 5 9 8 21 - 28 24
16. Пасуш де Феррейра Заявка 22 5 4 13 14 - 31 19
17. Портимоненсе Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
18. Авиш Заявка 22 4 1 17 22 - 42 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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