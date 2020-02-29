Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Боавишта
0:0
Перерыв
Стадион: Бесса
Жил Висенте
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
11
Нжие
Юсуфа
33
Денис
44
Ygor
II
26
Рубен
Мигель
13
Arthur
II
91
Лима
Сандро
7
Лоуренси
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
91 HeriПолузащитник
- Нападающий
-
6 Marlon2
-
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
-
33 ДенисВратарь
- Защитник
-
44 Ygor IIЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
-
13 Arthur IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Лима СандроНападающий
-
7 ЛоуренсиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
10 Виейра УгуНападающий
-
1 Bruno XI
-
Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: +6 =5 -9Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш
Авиш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта Боавишта 1:4 Бенфика Санта-Клара 1:2 Боавишта Боавишта 0:1 Порту Витория Сетубал 1:0 Боавишта Боавишта 2:0 Брага Морейренсе 1:1 Боавишта Шавиш 2:1 Боавишта Боавишта 0:0 Тондела Жил Висенте 0:0 Боавишта Боавишта 1:1 Спортинг Л Белененсеш 0:1 Боавишта
Жил Висенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе
Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Белененсеш Тондела 1:1 Жил Висенте Риу Аве 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 2:2 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 3:1 Спортинг Л Брага 1:0 Жил Висенте Авиш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 2:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Пенафьел 0:2 Жил Висенте Санта-Клара 1:0 Жил Висенте
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Жил Висенте: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|22
|19
|0
|3
|50 - 12
|57
|2.
|Порту
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|47 - 15
|56
|3.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|36 - 24
|40
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 23
|39
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|31 - 22
|37
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 39
|33
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|36 - 24
|31
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|18 - 23
|29
|9.
|Боавишта
|0:0 Заявка
|23
|7
|8
|8
|18 - 21
|29
|10.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|23
|6
|9
|8
|23 - 28
|27
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|16 - 26
|27
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|31 - 31
|26
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|19 - 38
|25
|14.
|Тондела
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 27
|24
|15.
|Маритиму
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 28
|24
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|14 - 31
|19
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|18.
|Авиш
|Заявка
|22
|4
|1
|17
|22 - 42
|13
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