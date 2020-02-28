Португалия: Примейра-лига 2019-2020

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  4. Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
0:0
Конец матча

Стадион:
Витория Сетубал
0'
51' Желтая карточка
Хакмен Эммануэль
73' Желтая карточка
Кошта Бруну
77' Желтая карточка
Мартинес Джексон
83' Желтая карточка
Бесса Эбер
90' Желтая карточка
Монтьель Тофоль
90'+8
16
Гонда
Сюити
6
Хакмен
Эммануэль
4
Жадсон
II
3
Поссиньоло
Лукас
19
Энрике
XXII
7
Денер
Клементе
88
Кошта
Бруну
21
Са
Педру
29
Фернандес
Лукас
IV
10
Табата
Бруно
9
Мартинес
Джексон
90
Макаридзе
Георгий
17
Manu
Silvio
III
66
Мейра
Жоау
3
Жубал
Мендес
21
Пинту
Нуну
22
Мансилья
Брайан
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
87
Зекинья
99
Гилас
Набиль
76
Карлинос
Портимоненсе
4-4-2
Витория Сетубал
4-4-2

Ход матча

51'
Хакмен Эммануэль
 
55'
Андзаи Коки
Хакмен Эммануэль
 
65'
 
Антонуччи Мирко
Зекинья
68'
Mohanad Ali
Денер Клементе
 
73'
Кошта Бруну
 
77'
Мартинес Джексон
 
77'
Боа Морте Аилтон
Кошта Бруну
 
83'
 
Бесса Эбер
85'
 
Монтьель Тофоль
Мансилья Брайан
88'
 
Леандриньо II
Мейра Жоау
90'
 
Монтьель Тофоль

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: +2 =8 -10
Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела
Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авиш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Фамаликан Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Санта-Клара Бенфика 4:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Академика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Риу Аве Портимоненсе 0:1 Брага
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту
Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Витория Сетубал 0:0 Портимоненсе Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Витория Сетубал Примейра-лига Витория Сетубал 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 5:2 Витория Сетубал Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Витория Сетубал Кубок лиги Витория Сетубал 3:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:4 Витория Сетубал Примейра-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 22 19 0 3 50 - 12 57
2. Порту Заявка 22 18 2 2 47 - 15 56
3. Брага Заявка 22 12 4 6 36 - 24 40
4. Спортинг Л Заявка 22 12 3 7 34 - 23 39
5. Риу Аве Заявка 22 10 6 6 31 - 22 36
6. Фамаликан Заявка 22 9 6 7 35 - 39 33
7. Витория Гимарайнш Заявка 22 8 7 7 36 - 24 31
8. Санта-Клара Заявка 22 8 5 9 18 - 23 29
9. Боавишта Заявка 22 7 7 8 18 - 21 28
10. Витория Сетубал Заявка 23 6 9 8 16 - 26 27
11. Морейренсе Заявка 22 6 8 8 31 - 31 26
12. Жил Висенте Заявка 22 6 8 8 23 - 28 26
13. Белененсеш Заявка 22 7 3 12 19 - 38 24
14. Тондела Заявка 22 6 6 10 19 - 27 24
15. Маритиму Заявка 22 5 9 8 21 - 28 24
16. Пасуш де Феррейра Заявка 22 5 4 13 14 - 31 19
17. Портимоненсе Заявка 23 2 10 11 15 - 31 16
18. Авиш Заявка 22 4 1 17 22 - 42 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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