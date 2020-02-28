Португалия: Примейра-лига 2019-2020
Портимоненсе
0:0
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Витория Сетубал
51' Желтая карточкаХакмен Эммануэль
73' Желтая карточкаКошта Бруну
77' Желтая карточкаМартинес Джексон
83' Желтая карточкаБесса Эбер
90' Желтая карточкаМонтьель Тофоль
16
Гонда
Сюити
19
Энрике
XXII
88
Кошта
Бруну
21
Са
Педру
10
Табата
Бруно
66
Мейра
Жоау
21
Пинту
Нуну
10
Бесса
Эбер
29
Семедо
Жозе
87
Зекинья
99
Гилас
Набиль
76
Карлинос
- Основной состав
-
16 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Полузащитник
-
88 Кошта БрунуПолузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Табата БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Виллиан II
-
13 Mohanad Ali
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Мейра ЖоауЗащитник
- Защитник
-
21 Пинту НунуЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бесса ЭберПолузащитник
-
29 Семедо ЖозеПолузащитник
-
87 ЗекиньяПолузащитник
-
99 Гилас НабильНападающий
-
76 КарлиносНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Lucas Paes
-
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
Ход матча
51'
73'
77'
83'
90'
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: +2 =8 -10Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела
Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авиш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:4 Спортинг Л Портимоненсе 1:1 Риу Аве Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Фамаликан Маритиму 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Санта-Клара Бенфика 4:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Портимоненсе Академика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Риу Аве Портимоненсе 0:1 Брага
Витория Сетубал Последние 20 матчей: +6 =6 -8Брага 3:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:4 Порту
Тондела 0:3 Витория Сетубал Белененсеш 0:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:3 Спортинг Л Фамаликан 3:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 2:2 Бенфика Витория Сетубал 1:0 Авиш Пасуш де Феррейра 2:3 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш Витория Сетубал 1:1 Витория Гимарайнш Порту 4:0 Витория Сетубал Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Витория Сетубал 1:0 Боавишта Санта-Клара 1:1 Витория Сетубал Витория Сетубал 0:0 Маритиму Агиас Морадал 0:5 Витория Сетубал Спортинг Ковилья 1:1 Витория Сетубал
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Витория Сетубал: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|22
|19
|0
|3
|50 - 12
|57
|2.
|Порту
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|47 - 15
|56
|3.
|Брага
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|36 - 24
|40
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|22
|12
|3
|7
|34 - 23
|39
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|31 - 22
|36
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 39
|33
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|36 - 24
|31
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|18 - 23
|29
|9.
|Боавишта
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|18 - 21
|28
|10.
|Витория Сетубал
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|16 - 26
|27
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|31 - 31
|26
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|23 - 28
|26
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|19 - 38
|24
|14.
|Тондела
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|19 - 27
|24
|15.
|Маритиму
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|21 - 28
|24
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|14 - 31
|19
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|23
|2
|10
|11
|15 - 31
|16
|18.
|Авиш
|Заявка
|22
|4
|1
|17
|22 - 42
|13
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