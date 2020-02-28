Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

45' Карнеро Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ремиро Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Унал Энес из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

39' Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Вальядолид

30' Отличная игра от Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

29' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

29' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ариц Элустондо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

27' Хорошие скиллы дриблинга показывает Янузай Аднан , обходя своих соперников

26' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

22' Хорошо играет на выходе Ремиро Алехандро - мяч в ее руках

21' Унал Энес наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

21' Удар от ворот произведет Вальядолид

20' Удар от ворот произведет Вальядолид

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Мойано Хави получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Мойано Хави на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хорошо играет на выходе Масип Хорди - мяч в ее руках

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Мерино Микель , обходя своих соперников

9' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Сандро Рамирес из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

4' Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хоакин Фернандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ле Норман Робен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля