Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Сосьедад
1:0
Конец матча
Стадион: Reale Seguros Stadium Зрители: 30611
Вальядолид
28' Желтая карточкаАриц Элустондо
1:0
60' ГолЯнузай Аднан
70' Желтая карточкаГвардиола Серхи
11
Янузай
Аднан
17
Мойано
Хави
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
60'
1:0
70'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад
Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|6.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|8.
|Валенсия
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 37
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|31 - 36
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|13.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|35 - 40
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 37
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
Реал Сосьедад
88.4% (153)
Ничья
6.4% (11)
Вальядолид
5.2% (9)
2:1 Реал Сосьедад
42.8% (74)
2:0 Реал Сосьедад
20.2% (35)
1:0 Реал Сосьедад
13.3% (23)
3:1 Реал Сосьедад
5.2% (9)
1:1 Ничья
4.6% (8)
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