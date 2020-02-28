Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Сосьедад
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30611
Вальядолид
0'
28' Желтая карточка
Ариц Элустондо
1:0
60' Гол
Янузай Аднан
70' Желтая карточка
Гвардиола Серхи
90'+4
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
24
Ле
Норман
Робен
20
Монреаль
Начо
5
Субельдия
Игор
11
Янузай
Аднан
21
Эдегор
Мартин
8
Мерино
Микель
10
Оярсабаль
Микель
19
Исак
Александр
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
6
Карнеро
Рауль
16
Сан
Эметерио
Феде
24
Хоакин
Фернандес
14
Алькарас
Рубен
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
20
Сандро
Рамирес
Реал Сосьедад
4-1-4-1
Вальядолид
4-3-3

Ход матча

28'
Ариц Элустондо
 
60'
Янузай Аднан
(Оярсабаль Микель)
1:0
62'
Виллиан Жозе
Исак Александр
 
63'
 
Оскар Плано
Хоакин Фернандес
69'
Барренечеа Андер
Оярсабаль Микель
 
70'
 
Гвардиола Серхи
75'
 
Порро Педро
Сан Эметерио Феде
90'
Сангальи Лука
Эдегор Мартин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад
Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Бетис 3:0 Реал Сосьедад Сеута 0:4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Осасуна 3:4 Реал Сосьедад Бесерриль 0:8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Барселона Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Леганес Гранада 1:2 Реал Сосьедад
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид
Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 3
Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Ла Лига Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Вальядолид Примера Реал Сосьедад 1:1 Вальядолид Кубок Короля
Вальядолид 1:3 Реал Сосьедад Кубок Короля Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:1 Вальядолид Примера Вальядолид 2:2 Реал Сосьедад Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
4. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
5. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
6. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте Заявка 25 10 2 13 31 - 36 32
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 24 6 6 12 22 - 37 24
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид
Реал Сосьедад
88.4% (153)
Ничья
6.4% (11)
Вальядолид
5.2% (9)
2:1 Реал Сосьедад
42.8% (74)
2:0 Реал Сосьедад
20.2% (35)
1:0 Реал Сосьедад
13.3% (23)
3:1 Реал Сосьедад
5.2% (9)
1:1 Ничья
4.6% (8)
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