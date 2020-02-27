Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Атлетико М
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол
Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =4 -7Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Эспаньол Кубок Короля
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|5.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|8.
|Валенсия
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 37
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|31 - 36
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|13.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|35 - 40
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|22 - 28
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 37
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
Эспаньол
1.5% (1)
Ничья
10.4% (7)
Атлетико М
88.1% (59)
1:2 Атлетико М
40.3% (27)
0:1 Атлетико М
19.4% (13)
0:2 Атлетико М
16.4% (11)
1:1 Ничья
6% (4)
2:3 Атлетико М
3% (2)
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