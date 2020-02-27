Испания: Ла Лига 2019-2020

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Эспаньол
 
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Стадион:
Атлетико М

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол
Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Барселона Леганес 2:0 Эспаньол Лерида 0:2 Эспаньол Эспаньол 2:2 Бетис Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атлетико М 3:1 Эспаньол Ла Лига Эспаньол 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Атлетико М 0:2 Эспаньол Примера
Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:3 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Эспаньол Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:2 Атлетико М Примера Эспаньол 2:2 Атлетико М Примера Эспаньол 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Эспаньол Кубок Короля
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
4. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
5. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
6. Реал Сосьедад Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте Заявка 25 10 2 13 31 - 36 32
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 25 6 11 8 22 - 28 29
16. Эйбар Заявка 24 6 6 12 22 - 37 24
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Атлетико М

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эспаньол - Атлетико М
    Эспаньол
    1.5% (1)
    Ничья
    10.4% (7)
    Атлетико М
    88.1% (59)
    1:2 Атлетико М
    40.3% (27)
    0:1 Атлетико М
    19.4% (13)
    0:2 Атлетико М
    16.4% (11)
    1:1 Ничья
    6% (4)
    2:3 Атлетико М
    3% (2)
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