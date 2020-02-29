Испания: Ла Лига 2019-2020
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
19
Шарлес
Диас
11
Моралес
Луис
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: +6 =3 -11Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар
Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +9 =0 -11Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте
Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|6.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|8.
|Валенсия
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 37
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|26
|10
|3
|13
|31 - 36
|33
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|13.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|35 - 40
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|25
|6
|7
|12
|22 - 37
|25
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
Эйбар
56.6% (98)
Ничья
32.4% (56)
Леванте
11% (19)
1:1 Ничья
28.9% (50)
2:1 Эйбар
27.7% (48)
1:0 Эйбар
22.5% (39)
1:2 Леванте
5.2% (9)
0:1 Леванте
2.3% (4)
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