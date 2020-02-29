Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Эйбар
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Леванте
0' 19'
13
Йоэл
Родригес
23
Арбилья
Анайц
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
15
Анхель
Хосе
21
Педро
Леон
8
Папа
Диоп
18
Кристофоро
Себастьян
14
Орельяна
Фабиан
9
Энрич
Серхи
19
Шарлес
Диас
13
Айтор
Фернандес
20
Мирамон
Хорхе
15
Постиго
Серхио
18
Бруно
Гонсалес
3
Антонио
Гарсия
11
Моралес
Луис
24
Кампанья
Хосе
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
9
Рохер
Марти
21
Майораль
Борха
Эйбар
4-4-2
Леванте
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар
Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада УД Логроньес 0:5 Эйбар Атлетик Б 0:0 Эйбар Эйбар 0:1 Хетафе Реал Сосьедад 4:1 Эйбар Эйбар 0:2 Алавес Атлетик Б 4:1 Эйбар Эйбар 0:4 Реал Мадрид Леганес 1:2 Эйбар Эйбар 2:1 Вильярреал Вальядолид 2:0 Эйбар Эйбар 0:3 Барселона
Леванте Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте
Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта Мелилья 0:5 Леванте Гранада 1:2 Леванте Леванте 2:4 Валенсия Хетафе 4:0 Леванте Леванте 2:1 Мальорка Атлетик Б 2:1 Леванте Леванте 3:1 Барселона Реал Сосьедад 1:2 Леванте Леванте 0:1 Эспаньол Севилья 1:0 Леванте

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 3
Леванте: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 1
Леванте 0:0 Эйбар Ла Лига Леванте 2:2 Эйбар Примера Эйбар 4:4 Леванте Примера Леванте 2:1 Эйбар Примера
Эйбар 2:2 Леванте Примера Эйбар 2:0 Леванте Примера Леванте 2:2 Эйбар Примера Леванте 2:1 Эйбар Примера Эйбар 3:3 Леванте Примера Леванте 2:0 Эйбар Сегунда Эйбар 0:0 Леванте Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
4. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
5. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
6. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте 0:0 Заявка 26 10 3 13 31 - 36 33
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар 0:0 Заявка 25 6 7 12 22 - 37 25
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Леванте
Эйбар
56.6% (98)
Ничья
32.4% (56)
Леванте
11% (19)
1:1 Ничья
28.9% (50)
2:1 Эйбар
27.7% (48)
1:0 Эйбар
22.5% (39)
1:2 Леванте
5.2% (9)
0:1 Леванте
2.3% (4)
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