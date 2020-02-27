Испания: Ла Лига 2019-2020

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Валенсия
 
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Стадион:
Бетис

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия
Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада
Бетис Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис
Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 2:1 Сельта Гранада 1:0 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Бетис

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Бетис 2:1 Валенсия Ла Лига Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:2 Валенсия Кубок Короля
Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 2:0 Бетис Примера Бетис 3:6 Валенсия Примера Бетис 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Бетис Примера Валенсия 5:0 Бетис Примера Бетис 3:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Бетис Примера Бетис 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Бетис Примера Бетис 2:1 Валенсия Примера Бетис 1:2 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Бетис Примера Валенсия 3:1 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
4. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
5. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
6. Реал Сосьедад Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте Заявка 25 10 2 13 31 - 36 32
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 25 6 11 8 22 - 28 29
16. Эйбар Заявка 24 6 6 12 22 - 37 24
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Бетис

    До начала игры, которая состоится 29.02.2020, осталось 1 день 14 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

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    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

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    • Прогнозы на матч Валенсия - Бетис
    Валенсия
    91.3% (73)
    Ничья
    6.3% (5)
    Бетис
    2.5% (2)
    2:1 Валенсия
    42.5% (34)
    1:0 Валенсия
    23.8% (19)
    2:0 Валенсия
    15% (12)
    2:2 Ничья
    2.5% (2)
    3:1 Валенсия
    2.5% (2)
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