Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Фейса Любомир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

45' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Отличную защиту показывает Эли Родриго от команды Алавес , не дает пропустить гол своей команде.

45' Дуарте Рубен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

44' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Лукас Перес из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Алавес

42' Кевин Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Дуарте Рубен получил желтую карточку от судьи

41' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Леганес

40' Химо Наварро не смог попасть в створ ударом издали

39' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Алавес

37' Перес Рубен пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

37' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Удар от ворот произведет Леганес

35' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эдгар Мендес получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Эдгар Мендес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Алавес

31' Оскар Родригес из команды Леганес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

28' Ману Гарсия из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Авазьем Чидозье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Алавес

24' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Матч остановлен

21' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

20' Удар от ворот произведет Леганес

19' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Ох, нехорошо это выглядит. Эли Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Эли Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Оскар Родригес пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

15' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

11' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Леганес имеет хороший шанс забить.

8' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хорошо играет на выходе Куэльяр Иван - мяч в ее руках

7' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Оскар Родригес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Дуарте Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

3' Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Удар от ворот произведет Леганес

1' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Леганес начинает с центра поля