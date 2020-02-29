Испания: Ла Лига 2019-2020
41' Желтая карточкаДуарте Рубен
0:1
47' ГолЛукас Перес
1:1
59' ГолКаррильо Гидо
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
19
Ману
Гарсия
18
Видаль
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хиль БрианНападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Кастро АрицВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
41'
47'
0:1
58'
59'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес
Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо
Последние игры между собой
Леганес: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|43 - 31
|43
|4.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|6.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|7.
|Валенсия
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 38
|41
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Алавес
|1:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|28 - 35
|33
|11.
|Леванте
|Заявка
|26
|10
|2
|14
|31 - 39
|32
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|13.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|14.
|Бетис
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|36 - 42
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|26
|6
|11
|9
|22 - 29
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|25 - 37
|27
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
|20.
|Леганес
|0:1 Заявка
|26
|4
|7
|15
|18 - 38
|19
Леганес
54.3% (95)
Ничья
37.7% (66)
Алавес
8% (14)
1:0 Леганес
28.6% (50)
1:1 Ничья
26.9% (47)
2:1 Леганес
20% (35)
0:0 Ничья
4.6% (8)
0:1 Алавес
4.6% (8)
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