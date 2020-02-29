Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион: Зрители: 10043
Алавес
0'
41' Желтая карточка
Дуарте Рубен
0:1
47' Гол
Лукас Перес
1:1
59' Гол
Каррильо Гидо
61'
1
Куэльяр
Иван
12
Авазьем
Чидозье
4
Омеруо
Кеннет
22
Сиовас
Димитрис
3
Бустинса
Унаи
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
24
Кевин
Родригес
27
Оскар
Родригес
9
Герреро
Мигель
18
Каррильо
Гидо
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
15
Фейса
Любомир
19
Ману
Гарсия
18
Видаль
Алеш
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Леганес
3-4-1-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

41'
 
Дуарте Рубен
46'
 
Магальян Лисандро
Лагуардия Виктор
47'
0:1
Лукас Перес
52'
Руибаль Айтор
Бустинса Унаи
 
58'
Хиль Бриан
Эрасо Хави
 
59'
Каррильо Гидо
(Оскар Родригес)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад
Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес Вальядолид 2:2 Леганес Леганес 2:0 Эспаньол ФК Андорра 1:1 Леганес Алавес 1:1 Леганес Леганес 3:2 Сельта Севилья 1:0 Леганес Леганес 1:2 Барселона Реал Сосьедад 1:1 Леганес Леганес 1:2 Эйбар Реал Мадрид 5:0 Леганес Леганес 1:0 Мальорка
Алавес Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Алавес 2:1 Атлетик Б Мальорка 1:0 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Севилья 1:1 Алавес
Алавес 1:2 Вильярреал Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо

Последние игры между собой

Леганес: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 8, поражения: 5
Алавес 1:1 Леганес Ла Лига Алавес 1:1 Леганес Примера Леганес 1:0 Алавес Примера Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи
Алавес 2:2 Леганес Примера Леганес 1:0 Алавес Примера Леганес 1:1 Алавес Товарищеские матчи Леганес 1:1 Алавес Примера Алавес 2:2 Леганес Примера Леганес 2:0 Алавес Сегунда Леганес 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:0 Леганес Сегунда Алавес 2:0 Леганес Сегунда Леганес 1:1 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Реал Сосьедад Заявка 25 13 4 8 43 - 31 43
4. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
5. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
6. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
7. Валенсия Заявка 26 11 8 7 37 - 38 41
8. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Алавес 1:0 Заявка 26 9 6 11 28 - 35 33
11. Леванте Заявка 26 10 2 14 31 - 39 32
12. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
13. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
14. Бетис Заявка 26 7 9 10 36 - 42 30
15. Вальядолид Заявка 26 6 11 9 22 - 29 29
16. Эйбар Заявка 25 7 6 12 25 - 37 27
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
20. Леганес 0:1 Заявка 26 4 7 15 18 - 38 19
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 1:1 Алавес
Леганес
54.3% (95)
Ничья
37.7% (66)
Алавес
8% (14)
1:0 Леганес
28.6% (50)
1:1 Ничья
26.9% (47)
2:1 Леганес
20% (35)
0:0 Ничья
4.6% (8)
0:1 Алавес
4.6% (8)
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