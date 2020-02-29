Турция: Суперлига 2019-2020

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Трабзонспор
3:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Ризеспор
0'
27' Желтая карточка
Чорекчи Камил
0:1
36' Гол
Мелняк Дарио
58' Желтая карточка
Умар Амину
1:1
65' Гол
Да Кошта Триндаде
70' Желтая карточка
Диоманде Исмаэль
2:1
71' Гол
Экубан Калеб
3:1
77' Пенальти
Соса Хосе
81'
1
Чакыр
Угурджан
2
Чорекчи
Камил
4
Тюркмен
Хюсейин
27
Да
Кошта
Триндаде
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
12
Оби
Микель
Джон
6
Гильерме
Маркес
8
Соса
Хосе
18
Экубан
Калеб
11
Сорлот
Александр
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
4
Montassar
Talbi
64
Фернандеш
Иванилду
53
Мелняк
Дарио
27
Диоманде
Исмаэль
66
Гючтекин
Огуз
70
Yan
Sasse
10
Болдрин
Фернандо
19
Умар
Амину
21
Шкода
Милан
Трабзонспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

Ход матча

27'
Чорекчи Камил
 
36'
0:1
Мелняк Дарио
(Шкода Милан)
46'
Нвакаеме Энтони
Гильерме Маркес
 
58'
 
Умар Амину
65'
Да Кошта Триндаде
(Соса Хосе)
1:1
65'
 
Торун Тунай
Умар Амину
70'
 
Диоманде Исмаэль
71'
Экубан Калеб
2:1
73'
 
Samuel García2
Yan Sasse
77'
Соса Хосе
3:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор
Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор
Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Ризеспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Ризеспор 2:3 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:1 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 2:2 Ризеспор Суперлига Трабзонспор 6:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 3:0 Трабзонспор Суперлига Ризеспор 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:1 Ризеспор Суперлига Ризеспор 0:4 Трабзонспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 3:1 23 14 6 3 52 - 24 48
2. Истанбул Башакшехир 23 13 7 3 43 - 23 46
3. Галатасарай 23 13 6 4 39 - 18 45
4. Сивасспор 23 13 6 4 42 - 26 45
5. Бешикташ 24 12 4 8 38 - 31 40
6. Аланьяспор 24 11 6 7 42 - 24 39
7. Фенербахче 23 11 5 7 42 - 29 38
8. Гёзтепе 22 9 8 5 29 - 23 35
9. Газишехир Газиантеп 23 8 7 8 34 - 36 31
10. Генчлербирлиги 23 7 6 10 32 - 39 27
11. Малатьяспор 22 6 6 10 35 - 32 24
12. Ризеспор 1:3 23 7 3 13 23 - 37 24
13. Денизлиспор 23 6 6 11 21 - 32 24
14. Антальяспор 23 5 8 10 24 - 40 23
15. Коньяспор 24 4 10 10 19 - 32 22
16. Анкарагюджю 23 4 8 11 20 - 39 20
17. Касымпаша 24 5 5 14 31 - 49 20
18. Кайсериспор 23 3 7 13 24 - 56 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мелняк Дарио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Чорекчи Камил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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