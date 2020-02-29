Турция: Суперлига 2019-2020
Трабзонспор
3:1
Второй тайм: 81'
Стадион: Шенол Гюнеш
Ризеспор
27' Желтая карточкаЧорекчи Камил
0:1
36' ГолМелняк Дарио
58' Желтая карточкаУмар Амину
1:1
65' ГолДа Кошта Триндаде
70' Желтая карточкаДиоманде Исмаэль
2:1
71' ГолЭкубан Калеб
3:1
77' ПенальтиСоса Хосе
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
70
Yan
Sasse
19
Умар
Амину
21
Шкода
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
90 Асан Серкан
-
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Yan SasseПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар АминуПолузащитник
-
21 Шкода МиланНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Торун ТунайПолузащитник
-
-
35 Alberk Koc
-
-
30 Zafer Gorgen
-
Главный тренер: Ismail Kartal
Ход матча
27'
36'
0:1
58'
65'
1:1
70'
71'
2:1
77'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 11
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: +13 =4 -3Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор
Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша Трабзонспор 2:0 Денизлиспор Трабзонспор 1:0 Партизани Трабзонспор 0:0 Бурсаспор Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Коньяспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 4:1 Алтай Трабзонспор 1:2 Денизлиспор Базель 2:0 Трабзонспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Алтай 1:2 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Галатасарай Трабзонспор 0:1 Хетафе
Ризеспор Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ризеспор 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:2 Бешикташ Сивасспор 1:1 Ризеспор
Галатасарай 2:1 Ризеспор Ризеспор 2:0 Генчлербирлиги Ризеспор 1:1 Галатасарай Ризеспор 2:2 Акхисар Ризеспор 1:2 Фенербахче Малатьяспор 0:2 Ризеспор Самсунспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 0:3 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Ризеспор Ризеспор 3:2 Самсунспор Ризеспор 3:1 Коньяспор Денизлиспор 2:0 Ризеспор Ризеспор 1:0 Антальяспор Галатасарай 2:0 Ризеспор 1074 Cankirispor 1:3 Ризеспор Ризеспор 2:0 Анкарагюджю
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Ризеспор: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|3:1
|23
|14
|6
|3
|52 - 24
|48
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|13
|7
|3
|43 - 23
|46
|3.
|Галатасарай
|23
|13
|6
|4
|39 - 18
|45
|4.
|Сивасспор
|23
|13
|6
|4
|42 - 26
|45
|5.
|Бешикташ
|24
|12
|4
|8
|38 - 31
|40
|6.
|Аланьяспор
|24
|11
|6
|7
|42 - 24
|39
|7.
|Фенербахче
|23
|11
|5
|7
|42 - 29
|38
|8.
|Гёзтепе
|22
|9
|8
|5
|29 - 23
|35
|9.
|Газишехир Газиантеп
|23
|8
|7
|8
|34 - 36
|31
|10.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|6
|10
|32 - 39
|27
|11.
|Малатьяспор
|22
|6
|6
|10
|35 - 32
|24
|12.
|Ризеспор
|1:3
|23
|7
|3
|13
|23 - 37
|24
|13.
|Денизлиспор
|23
|6
|6
|11
|21 - 32
|24
|14.
|Антальяспор
|23
|5
|8
|10
|24 - 40
|23
|15.
|Коньяспор
|24
|4
|10
|10
|19 - 32
|22
|16.
|Анкарагюджю
|23
|4
|8
|11
|20 - 39
|20
|17.
|Касымпаша
|24
|5
|5
|14
|31 - 49
|20
|18.
|Кайсериспор
|23
|3
|7
|13
|24 - 56
|16
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