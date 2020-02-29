Турция: Суперлига 2019-2020
Антальяспор
2:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Анталья Арена
Фенербахче
0:1
35' ГолМурики Ведат
50' Желтая карточкаГуставо Луис
1:1
52' ГолАмилтон Минервино
2:1
57' ГолОзмерт Хакан
63' Желтая карточкаПодольски Лукас
25
Боффин
Рууд
89
Сари
Вейсел
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
81
Яхович
Адис
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
-
25 Боффин РуудВратарь
- Защитник
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Озмерт ХаканПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Яхович АдисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Чико ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Алпсой ХарунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ufuk Akyol
-
12 Paul Mukairu
-
Главный тренер: Туна Тамер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
-
35 Текин ХарунВратарь
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
35'
0:1
50'
52'
57'
2:1
63'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 8
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =9 -4Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор
Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче
Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче
Последние игры между собой
Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|23
|14
|6
|3
|54 - 25
|48
|2.
|Истанбул Башакшехир
|23
|13
|7
|3
|43 - 23
|46
|3.
|Галатасарай
|23
|13
|6
|4
|39 - 18
|45
|4.
|Сивасспор
|23
|13
|6
|4
|42 - 26
|45
|5.
|Бешикташ
|24
|12
|4
|8
|38 - 31
|40
|6.
|Аланьяспор
|24
|11
|6
|7
|42 - 24
|39
|7.
|Фенербахче
|1:2
|24
|11
|5
|8
|43 - 31
|38
|8.
|Гёзтепе
|22
|9
|8
|5
|29 - 23
|35
|9.
|Газишехир Газиантеп
|23
|8
|7
|8
|34 - 36
|31
|10.
|Генчлербирлиги
|23
|7
|6
|10
|32 - 39
|27
|11.
|Антальяспор
|2:1
|24
|6
|8
|10
|26 - 41
|26
|12.
|Малатьяспор
|22
|6
|6
|10
|35 - 32
|24
|13.
|Ризеспор
|23
|7
|3
|13
|24 - 39
|24
|14.
|Денизлиспор
|23
|6
|6
|11
|21 - 32
|24
|15.
|Коньяспор
|24
|4
|10
|10
|19 - 32
|22
|16.
|Анкарагюджю
|23
|4
|8
|11
|20 - 39
|20
|17.
|Касымпаша
|24
|5
|5
|14
|31 - 49
|20
|18.
|Кайсериспор
|23
|3
|7
|13
|24 - 56
|16
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