Турция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2019-2020
Антальяспор
2:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Фенербахче
0'
0:1
35' Гол
Мурики Ведат
50' Желтая карточка
Густаво Луис
1:1
52' Гол
Амилтон Минервино
2:1
57' Гол
Озмерт Хакан
63' Желтая карточка
Подольски Лукас
85'
25
Боффин
Рууд
99
Bunyamin
Balci
28
Челюстка
Ондржей
89
Сари
Вейсел
13
Кудряшов
Фёдор
59
Н'Динга
Дельвин
11
Подольски
Лукас
88
Озмерт
Хакан
16
Фреди
Гомеш
23
Амилтон
Минервино
81
Яхович
Адис
98
Байиндыр
Алтай
17
Дирар
Набиль
15
Азиз
Сердар
2
Фалетт
Симон
3
Калдырым
Хассан
Али
25
Жаилсон
Маркес
20
Густаво
Луис
7
Туфан
Озан
10
Крузе
Макс
8
Экичи
Мехмет
94
Мурики
Ведат
Антальяспор
4-1-4-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

35'
0:1
Мурики Ведат
(Туфан Озан)
50'
 
Густаво Луис
52'
Амилтон Минервино
(Подольски Лукас)
1:1
57'
Озмерт Хакан
(Подольски Лукас)
2:1
63'
Подольски Лукас
 
64'
Шарлес Фернандо
Н'Динга Дельвин
 
66'
 
Зайц Миха
Дирар Набиль
78'
Paul Mukairu
Амилтон Минервино
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 8
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Антальяспор Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Малатьяспор 1:2 Антальяспор Антальяспор 3:1 Касымпаша Сивасспор 1:1 Антальяспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор
Антальяспор 0:0 Сивасспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Денизлиспор 0:3 Антальяспор Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Антальяспор 4:0 Эрзурумспор Галатасарай 5:0 Антальяспор Антальяспор 2:2 Анкарагюджю Антальяспор 2:2 Эюпспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Антальяспор 1:3 Трабзонспор Эюпспор 0:3 Антальяспор Истанбул Башакшехир 2:0 Антальяспор Антальяспор 1:1 Газишехир Газиантеп
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фенербахче 1:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Аланьяспор Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче
Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче

Последние игры между собой

Антальяспор: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Фенербахче: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 3:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига
Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 0:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 4:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Кубок Фенербахче 4:2 Антальяспор Кубок Фенербахче 2:1 Антальяспор Суперлига Фенербахче 4:1 Антальяспор Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Антальяспор 1:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:3 Антальяспор Суперлига Фенербахче 2:0 Антальяспор Суперлига Антальяспор 0:0 Фенербахче Суперлига Антальяспор 0:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 4:0 Антальяспор Суперлига Фенербахче 1:0 Антальяспор Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 23 14 6 3 54 - 25 48
2. Истанбул Башакшехир 23 13 7 3 43 - 23 46
3. Галатасарай 23 13 6 4 39 - 18 45
4. Сивасспор 23 13 6 4 42 - 26 45
5. Бешикташ 24 12 4 8 38 - 31 40
6. Аланьяспор 24 11 6 7 42 - 24 39
7. Фенербахче 1:2 24 11 5 8 43 - 31 38
8. Гёзтепе 22 9 8 5 29 - 23 35
9. Газишехир Газиантеп 23 8 7 8 34 - 36 31
10. Генчлербирлиги 23 7 6 10 32 - 39 27
11. Антальяспор 2:1 24 6 8 10 26 - 41 26
12. Малатьяспор 22 6 6 10 35 - 32 24
13. Ризеспор 23 7 3 13 24 - 39 24
14. Денизлиспор 23 6 6 11 21 - 32 24
15. Коньяспор 24 4 10 10 19 - 32 22
16. Анкарагюджю 23 4 8 11 20 - 39 20
17. Касымпаша 24 5 5 14 31 - 49 20
18. Кайсериспор 23 3 7 13 24 - 56 16
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Мурики Ведат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Antalya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 