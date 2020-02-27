Испания: Ла Лига 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Барселона

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
Барселона Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона
Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Барселона 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:1 Барселона Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Кубок Короля Барселона 1:1 Реал Мадрид Кубок Короля
Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 25 17 4 4 62 - 29 55
2. Реал Мадрид Заявка 25 15 8 2 46 - 17 53
3. Севилья Заявка 25 12 7 6 34 - 25 43
4. Атлетико М Заявка 25 11 10 4 28 - 18 43
5. Хетафе Заявка 25 12 6 7 36 - 25 42
6. Реал Сосьедад Заявка 24 12 4 8 42 - 31 40
7. Вильярреал Заявка 25 11 5 9 43 - 35 38
8. Валенсия Заявка 25 10 8 7 35 - 37 38
9. Гранада Заявка 25 11 3 11 32 - 31 36
10. Леванте Заявка 25 10 2 13 31 - 36 32
11. Атлетик Б Заявка 25 7 10 8 24 - 22 31
12. Осасуна Заявка 25 7 10 8 31 - 35 31
13. Алавес Заявка 25 8 6 11 27 - 35 30
14. Бетис Заявка 25 7 9 9 35 - 40 30
15. Вальядолид Заявка 25 6 11 8 22 - 28 29
16. Эйбар Заявка 24 6 6 12 22 - 37 24
17. Сельта Заявка 25 5 9 11 22 - 34 24
18. Мальорка Заявка 25 6 4 15 26 - 42 22
19. Леганес Заявка 25 4 7 14 18 - 37 19
20. Эспаньол Заявка 25 4 7 14 22 - 44 19
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона

    До начала игры, которая состоится 01.03.2020, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона
    Реал Мадрид
    30.7% (23)
    Ничья
    32% (24)
    Барселона
    37.3% (28)
    1:2 Барселона
    22.7% (17)
    2:1 Реал Мадрид
    17.3% (13)
    1:1 Ничья
    14.7% (11)
    2:2 Ничья
    12% (9)
    2:3 Барселона
    4% (3)
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