Испания: Ла Лига 2019-2020
Реал Мадрид
Позже
Стадион: Сантьяго Бернабеу
Барселона
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид
Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ
Барселона Последние 20 матчей: +13 =4 -3Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона
Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Барселона 5:1 Реал Мадрид Примера Барселона 2:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:3 Барселона Примера Реал Мадрид 2:0 Барселона Суперкубок Барселона 1:3 Реал Мадрид Суперкубок Реал Мадрид 2:3 Барселона Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:3 Барселона Примера Барселона 1:1 Реал Мадрид Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Барселона Примера Барселона 1:2 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:4 Барселона Примера Барселона 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Барселона Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|62 - 29
|55
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|46 - 17
|53
|3.
|Севилья
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|34 - 25
|43
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|25
|11
|10
|4
|28 - 18
|43
|5.
|Хетафе
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 25
|42
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|24
|12
|4
|8
|42 - 31
|40
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|43 - 35
|38
|8.
|Валенсия
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|35 - 37
|38
|9.
|Гранада
|Заявка
|25
|11
|3
|11
|32 - 31
|36
|10.
|Леванте
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|31 - 36
|32
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|24 - 22
|31
|12.
|Осасуна
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|31 - 35
|31
|13.
|Алавес
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|27 - 35
|30
|14.
|Бетис
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|35 - 40
|30
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|25
|6
|11
|8
|22 - 28
|29
|16.
|Эйбар
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|22 - 37
|24
|17.
|Сельта
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|22 - 34
|24
|18.
|Мальорка
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|26 - 42
|22
|19.
|Леганес
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|18 - 37
|19
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|22 - 44
|19
Реал Мадрид
30.7% (23)
Ничья
32% (24)
Барселона
37.3% (28)
1:2 Барселона
22.7% (17)
2:1 Реал Мадрид
17.3% (13)
1:1 Ничья
14.7% (11)
2:2 Ничья
12% (9)
2:3 Барселона
4% (3)
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