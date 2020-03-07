Аргентина: Суперлига 2019-2020
Арсенал Саранди
4:0
Конец матча
Альдосиви
1:0
8' ГолEmiliano Mendez
26' Желтая карточкаFernando Torrent
2:0
27' ГолGaston Suarez
66' Желтая карточкаLucas Villalba
70' Желтая карточкаГалеано Леонель
3:0
76' ГолNicolas Gimenez II
4:0
78' ГолJoel Sonora
81' Желтая карточкаRodrigo Contreras
12
Daniel
Sappa
- Основной состав
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
19 Joel Sonora
-
10 Lucas Necul
-
21 Leonel Picco
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хойос Анхель
Ход матча
8'
26'
27'
2:0
66'
70'
76'
78'
4:0
Предыдущие игры
Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =7 -8Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба
Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|14
|4
|4
|40 - 17
|46
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|23
|9
|10
|4
|21 - 17
|37
|4.
|Росарио Сентраль
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 28
|37
|5.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|6
|6
|24 - 14
|36
|6.
|Ланус
|22
|9
|9
|4
|29 - 25
|36
|7.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|9.
|Арсенал Саранди
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|10.
|Сан-Лоренсо
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|6
|7
|24 - 18
|33
|12.
|Тальерес Кордоба
|22
|9
|4
|9
|32 - 30
|31
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|16.
|Индепендьенте
|22
|7
|5
|10
|24 - 25
|26
|17.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Сентраль Кордоба
|22
|6
|8
|8
|21 - 26
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Патронато де Парана
|22
|5
|8
|9
|22 - 32
|23
|21.
|Альдосиви
|23
|6
|4
|13
|20 - 35
|22
|22.
|Уракан
|22
|4
|7
|11
|14 - 27
|19
|23.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|24.
|Годой Крус
|22
|5
|0
|17
|20 - 46
|15