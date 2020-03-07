Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Арсенал Саранди
4:0
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
8' Гол
Emiliano Mendez
26' Желтая карточка
Fernando Torrent
2:0
27' Гол
Gaston Suarez
66' Желтая карточка
Lucas Villalba
70' Желтая карточка
Галеано Леонель
3:0
76' Гол
Nicolas Gimenez II
4:0
78' Гол
Joel Sonora
81' Желтая карточка
Rodrigo Contreras
90'+2
12
Daniel
Sappa
4
Fernando
Torrent
14
Mateo
Carabajal
26
Franco
Sbutoni
3
Эмилиано
Папа
8
Jesus
Soraire
5
Emiliano
Mendez
11
Gaston
Suarez
31
Nicolas
Gimenez
II
17
Lautaro
Parisi
9
Juan
Manuel
Garcia
1
Поцрнич
Лучано
25
Nahuel
Yeri
6
Галеано
Леонель
27
Nicolas
Bazzana
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
14
Ринкон
Себастьян
10
Андрада
Федерико
18
Бертолио
Факундо
Арсенал Саранди
4-3-1-2
Альдосиви
4-3-3

Ход матча

8'
Emiliano Mendez
(Nicolas Gimenez II)
1:0
26'
Fernando Torrent
 
27'
Gaston Suarez
(Lautaro Parisi)
2:0
46'
 
Francisco Grahl
Leandro Maciel
46'
 
Rodrigo Contreras
Ринкон Себастьян
66'
 
Lucas Villalba
68'
Lucas Necul
Lautaro Parisi
 
70'
 
Галеано Леонель
76'
Nicolas Gimenez II
(Jesus Soraire)
3:0
78'
Joel Sonora
(Emiliano Mendez)
4:0
78'
Joel Sonora
Nicolas Gimenez II
 
80'
Рескальдани Эсекиэль
Juan Manuel Garcia
 
81'
 
Rodrigo Contreras

Предыдущие игры

Арсенал Саранди Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба
Патронато де Парана 2:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Арсенал Саранди 2:1 Колон Уракан 0:2 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 1:1 Ланус Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:2 Сентраль Кордоба Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 3:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Арсенал Саранди 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 0:2 Сан-Лоренсо
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви
Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Арсенал Саранди: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Альдосиви 2:1 Арсенал Саранди Примера Арсенал Саранди 0:3 Альдосиви Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 14 4 4 40 - 17 46
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 1:1 23 9 10 4 21 - 17 37
4. Росарио Сентраль 1:1 23 9 10 4 31 - 28 37
5. Велес Сарсфилд 22 10 6 6 24 - 14 36
6. Ланус 22 9 9 4 29 - 25 36
7. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
8. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
9. Арсенал Саранди 23 9 7 7 37 - 32 34
10. Сан-Лоренсо 22 10 3 9 28 - 27 33
11. Дефенса и Хустисия 22 9 6 7 24 - 18 33
12. Тальерес Кордоба 22 9 4 9 32 - 30 31
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
16. Индепендьенте 22 7 5 10 24 - 25 26
17. Банфилд 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Сентраль Кордоба 22 6 8 8 21 - 26 26
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Патронато де Парана 22 5 8 9 22 - 32 23
21. Альдосиви 23 6 4 13 20 - 35 22
22. Уракан 22 4 7 11 14 - 27 19
23. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
24. Годой Крус 22 5 0 17 20 - 46 15
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Gaston Suarez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Fernando Torrent получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Эмилиано Мендес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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