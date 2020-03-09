Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 45+'
Колон
0'
7' Желтая карточка
Кубас Адриан
20' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
35' Желтая карточка
Alex Vigo
45'+27
22
Эррера
Гидо
25
Leonardo
Godoy
30
Рафа
II
13
Медина
Факундо
14
Nahuel
Tenaglia
8
Кубас
Адриан
32
Tomas
Pochettino
27
Jony
Menendez
20
Фрагапане
Франко
77
Paraguaio
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
1
Леонардо
Буриан
13
Alex
Vigo
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
31
Gonzalo
Escobar
12
Чанкалай
Томас
8
Fernando
Zuqui
5
Фрицлер
Матиас
28
Marcelo
Estigarribia1
34
Gabriel
Esparza
19
Wilson
Morelo
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Колон
4-5-1

Ход матча

7'
Кубас Адриан
 
20'
 
Bruno Felix Bianchi
35'
 
Alex Vigo

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон
Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тальерес Кордоба 2:0 Колон Суперлига Колон 0:2 Тальерес Кордоба Суперлига Колон 1:0 Тальерес Кордоба Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 23 14 6 3 35 - 8 48
2. Ривер Плейт 23 14 5 4 41 - 18 47
3. Аргентинос Хуниорс 23 10 9 4 22 - 17 39
4. Велес Сарсфилд 22 10 6 6 24 - 14 36
5. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
6. Сан-Лоренсо 23 11 3 9 32 - 30 36
7. Дефенса и Хустисия 23 10 6 7 26 - 18 36
8. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 23 9 9 5 33 - 23 36
9. Ланус 23 9 9 5 32 - 29 36
10. Росарио Сентраль 23 9 9 5 31 - 29 36
11. Арсенал Саранди 23 9 7 7 37 - 32 34
12. Тальерес Кордоба 0:0 23 9 5 9 32 - 30 32
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Индепендьенте 23 8 5 10 27 - 25 29
15. Атлетико Тукуман 23 7 8 8 22 - 25 29
16. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
17. Банфилд 23 6 8 9 19 - 23 26
18. Сентраль Кордоба 23 6 8 9 21 - 29 26
19. Химнасия Ла-Плата 23 6 5 12 22 - 23 23
20. Патронато де Парана 23 5 8 10 22 - 34 23
21. Альдосиви 23 6 4 13 20 - 35 22
22. Уракан 23 5 7 11 17 - 27 22
23. Колон 0:0 23 5 4 14 17 - 37 19
24. Годой Крус 0:0 23 5 1 17 20 - 46 16
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