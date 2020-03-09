Аргентина: Суперлига 2019-2020
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 45+'
Колон
7' Желтая карточкаКубас Адриан
20' Желтая карточкаBruno Felix Bianchi
35' Желтая карточкаAlex Vigo
22
Эррера
Гидо
30
Рафа
II
77
Paraguaio
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
30 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Маури ХосеПолузащитник
-
17 Морено ДайроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Alex VigoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Osella
Ход матча
7'
35'
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба
Колон Последние 20 матчей: +4 =3 -13Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон
Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус Колон 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Унион Санта-Фе 1:0 Колон Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Атлетико Минейро 2:1 Колон Ланус 3:2 Колон Колон 2:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Колон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|23
|14
|6
|3
|35 - 8
|48
|2.
|Ривер Плейт
|23
|14
|5
|4
|41 - 18
|47
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|23
|10
|9
|4
|22 - 17
|39
|4.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|6
|6
|24 - 14
|36
|5.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|6.
|Сан-Лоренсо
|23
|11
|3
|9
|32 - 30
|36
|7.
|Дефенса и Хустисия
|23
|10
|6
|7
|26 - 18
|36
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|23
|9
|9
|5
|33 - 23
|36
|9.
|Ланус
|23
|9
|9
|5
|32 - 29
|36
|10.
|Росарио Сентраль
|23
|9
|9
|5
|31 - 29
|36
|11.
|Арсенал Саранди
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|12.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|23
|9
|5
|9
|32 - 30
|32
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Индепендьенте
|23
|8
|5
|10
|27 - 25
|29
|15.
|Атлетико Тукуман
|23
|7
|8
|8
|22 - 25
|29
|16.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|17.
|Банфилд
|23
|6
|8
|9
|19 - 23
|26
|18.
|Сентраль Кордоба
|23
|6
|8
|9
|21 - 29
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|23
|6
|5
|12
|22 - 23
|23
|20.
|Патронато де Парана
|23
|5
|8
|10
|22 - 34
|23
|21.
|Альдосиви
|23
|6
|4
|13
|20 - 35
|22
|22.
|Уракан
|23
|5
|7
|11
|17 - 27
|22
|23.
|Колон
|0:0
|23
|5
|4
|14
|17 - 37
|19
|24.
|Годой Крус
|0:0
|23
|5
|1
|17
|20 - 46
|16